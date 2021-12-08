Die Welt предсказало трудные времена для ЕС после ухода Меркель

Ангела Меркель. Фото: Simone Kuhlmey / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Экс-канцлер ФРГ пользовалась особым авторитетом

Что произойдет в Евросоюзе после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии? Этим вопросом задался аналитик Робин Александер в статье для немецкого издания Die Welt.

Эксперт дал свой прогноз сразу после официального прекращения полномочий председателя правительства ФРГ. Напомним, в среду, 8 декабря, пост немецкого канцлера занял Олаф Шольц. Члены Бундестага проводили Меркель аплодисментами.

Непростые времена ожидают ее приемника, считает обозреватель. По его словам, экс-глава кабмина Германии оставляет Евросоюз с массой нерешенных проблем.

Как отмечает издание "Свободная Пресса", автор статьи указал на значительный вклад Меркель в развитие политического курса ЕС. Особого внимания аналитика заслужил международный авторитет бывшего канцлера.

Напомним, ранее фрау Меркель, уже будучи исполняющим обязанности канцлера, активно занималась решением европейского миграционного кризиса, для чего проводила переговоры с Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Однако немецкий политик официально отказалась признавать легитимность президента Белоруссии.

Кстати, российский лидер уже направил телеграмму экс-главе правительства ФРГ. Путин оценил будущее его личных отношений с Меркель.