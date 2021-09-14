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Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель - Die Welt
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Die Welt: «Поведение Анджея Дуды оскорбительно для Германии»

14 сентября 2021, 09:05  •  145 • В мире
Отказ польского президента от встречи с Ангелой Меркель – это дипломатический скандал
Польша продолжает обострять отношения с Евросоюзом, и в частности с Германией. Во время «прощального турне» Ангелы Меркель по странам Европы президент Польши Анджей Дуда отказался встречаться с канцлером Германии. Европейские СМИ уже назвали этот инцидент «дипломатическим скандалом», который не мог произойти случайно, а преемнику Ангелы Меркель достанутся сложные отношения с Польшей, которые, похоже, ухудшаются с каждым месяцем.
«Ангеле Меркель в Варшаве оказали не самый тёплый приём, подчёркивает издание. К моменту приземления в польской столице ей пришлось пересмотреть свои планы. Конечно, несколько позднее она получила букет цветов от премьер-министра Матеуша Моравецкого в парке Лазенки, однако президент Дуда, который по протоколу является первым лицом в государстве, не поприветствовал Меркель – и это несмотря на то, что ведомство канцлера ранее сообщало о планирующейся встрече Меркель и Дуды»,
– пишет немецкая газета Die Welt.
Польские СМИ сообщили: президент в день приезда Меркель должен присутствовать в Катовице, где проходят памятные мероприятия. По мнению же журналистов Die Welt, это ответ на то, что премьер-министра Польши в июне не пригласили в Берлин на правительственные консультации.
В Брюсселе рассматривают отказ Дуды принять немецкого канцлера как оскорбление и свидетельство сложных отношений, которые обостряются, несмотря на то что Польша в настоящее время входит в первую пятёрку торговых партнёров ФРГ, отмечает издание.
«В Польше приняли к сведению сообщение о завершении строительства российского газопровода «Северного потока – 2» в минувшую пятницу. В Варшаве его считают угрозой не только для энергетической безопасности Польши, но и для всего ЕС. Польское телевидение сейчас в резких словах выставляет Германию врагом Польши»,
– сообщает автор статьи Филипп Фриц (Philipp Fritz).
Автор считает, что причиной охлаждения отношений между Польшей и Германией стал не только «СП–2», но и неприятие Варшавой немецкой миграционной политики. К тому же визит Меркель пришёлся как раз на то время, когда в Польше заговорили о «полексите» – выходе страны из состава Евросоюза в ответ на объявленные Брюсселем штрафные меры.
«Длящееся уже шесть лет польское противостояние разрослось до европейской проблемы. Если страна ЕС ставит под сомнение основные права Евросоюза, это касается всего объединения государств. Крупнейшей ошибкой Ангелы Меркель было не реагировать на это вовремя. Теперь же будущему канцлеру достанется непростое наследство»,
– делает вывод Die Welt.
Соб. корр. ФСК

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