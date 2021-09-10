Die Welt попытался вбить клин между Россией и Китаем: "Танки на границе отрезвили бы"

Автор немецкого издания Die Welt посетовал на то, что Дальний Восток оказался в составе России. Однако русские читатели сразу разоблачили истинную подоплёку статьи, считая, что автор публикации просто выполняет задание Запада и попытался вбить клин между Россией и Китаем. "Может быть, китайские танки на польской границе их отрезвили бы?!" - предположил один из читателей.

Немецкий журналист Петер Диттмар на страницах издания Die Welt внезапно озаботился тем, как под контроль Российской Империи перешли некоторые части современного Дальнего Востока. В своей статье "Покорение Сибири: привилегированные арестанты могли выбирать себе жён", автор публикации посетовал на то, что Дальний Восток вообще оказался в составе России и до сих пор земли не были "возвращены" Китаю.

Китайцы у него предстают чуть ли не униженными и оскорблёнными, а граф Николай Муравьёв-Амурский, благодаря которому наша страна увеличила свои территории на Дальнем Востоке, - "нашенским" завоевателем и колонизатором.

Русские читатели ИноСМИ сходу разоблачили немецкого автора, считая, что тот просто напросто попытался вбить клин между Россией и Китаем, а всё написанное - лишь часть гибридной войны Запада, направленной против Москвы и Пекина.

"Очередной подкоп европейцев под Китай и Россию?" - интересуется "Antkev".

"Главное, бросить этой статьёй семя раздора между Россией и Китаем! Вот она, гибридная война", - разоблачает автора статьи "AMIGO".

"Все территориальные вопросы России и Китая решены. Мимо, господа цэрэушники", - высказал уверенность "alenenok".

"Неудивительно, что подобные бредни начали появляться именно в западных пропагандистских СМИ, - пишет "макс". - Несомненно, их количество будет только увеличиваться, ибо Запад будет наизнанку выворачиваться, чтобы вбить клин между Россией и Китаем…"

"Полагаю, немцы были бы рады увидеть совместные военные учения НОАК и ВС РФ в Калининградской области. Может быть, китайские танки на польской границе их отрезвили бы?!" - предположил "KPVT".