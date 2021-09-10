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Die Welt попытался вбить клин между Россией и Китаем: "Танки на границе отрезвили бы"

10 сентября 2021, 07:55  •  163 • Политика
Автор немецкого издания Die Welt посетовал на то, что Дальний Восток оказался в составе России. Однако русские читатели сразу разоблачили истинную подоплёку статьи, считая, что автор публикации просто выполняет задание Запада и попытался вбить клин между Россией и Китаем. "Может быть, китайские танки на польской границе их отрезвили бы?!" - предположил один из читателей.
Немецкий журналист Петер Диттмар на страницах издания Die Welt внезапно озаботился тем, как под контроль Российской Империи перешли некоторые части современного Дальнего Востока. В своей статье "Покорение Сибири: привилегированные арестанты могли выбирать себе жён", автор публикации посетовал на то, что Дальний Восток вообще оказался в составе России и до сих пор земли не были "возвращены" Китаю.
Китайцы у него предстают чуть ли не униженными и оскорблёнными, а граф Николай Муравьёв-Амурский, благодаря которому наша страна увеличила свои территории на Дальнем Востоке, - "нашенским" завоевателем и колонизатором.
Русские читатели ИноСМИ сходу разоблачили немецкого автора, считая, что тот просто напросто попытался вбить клин между Россией и Китаем, а всё написанное - лишь часть гибридной войны Запада, направленной против Москвы и Пекина.
"Очередной подкоп европейцев под Китай и Россию?" - интересуется "Antkev".
"Главное, бросить этой статьёй семя раздора между Россией и Китаем! Вот она, гибридная война", - разоблачает автора статьи "AMIGO".
"Все территориальные вопросы России и Китая решены. Мимо, господа цэрэушники", - высказал уверенность "alenenok".
"Неудивительно, что подобные бредни начали появляться именно в западных пропагандистских СМИ, - пишет "макс". - Несомненно, их количество будет только увеличиваться, ибо Запад будет наизнанку выворачиваться, чтобы вбить клин между Россией и Китаем…"
"Полагаю, немцы были бы рады увидеть совместные военные учения НОАК и ВС РФ в Калининградской области. Может быть, китайские танки на польской границе их отрезвили бы?!" - предположил "KPVT".

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