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Die Welt: план Путина сделал Россию неуязвимой перед санкциями

05 сентября 2020, 14:00  •  81 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Немцы считают, что Россию не удастся "поставить на колени"
После ситуации с Алексеем Навальным политики западных стран всерьез подумывают ввести против России новые санкции. Однако им следует лучше просчитать, действительно ли эти меры сыграют какое-либо значение для страны, ведь Путин давно подготовил запасной план на этот счет.
Как пишет обозреватель Die Welt Хольгер Цшэпитц, легко "поставить страну на колени" не выйдет – российский бюджет до отказа заполнен деньгами. Недавно объем валютных резервов России достиг рекордного значения – 600 миллиардов долларов. Особое удивление немецкого специалиста вызвало то, что добиться таких накоплений удалось в ситуации падения цены на нефть и действующих санкций Запада.
"Правительство находится в комфортном положении, будучи не слишком уязвимым в геополитическом плане", – подчеркнул экономический стратег Крис Вифер.
По сравнению с прошлыми кризисами, экономика России стала стабильнее. Более того, теперь "сейфах есть золото", отметил он.
Валютные рынки сдержанно отреагировали на недавние события – рубль потерял лишь 2% от своей стоимости по отношению к американской валюте, указывает обозреватель. По его словам, удержать ситуацию удалось плану Владимира Путина, заключающегося в отказе от больших долгов и стремлении наращивать валютные резервы. После событий 2014 года российский президент решил наращивать золотые резервы, в результате чего сейчас они составляют четверть от всех, которые есть у страны.
"Так что этот "спор" Путин, можно сказать, выиграл. Благодаря росту цен на золото национальные резервы взлетели в стоимости, достигнув в начале августа исторического рекорда в 600 миллиардов долларов", – приводит перевод статьи ИноСМИ.
Однако немец в конце упомянул, что несмотря на укрепление экономики, роста благосостояния населения не произошло. Запад может делать ставку только на недовольство граждан в будущих переговорах.

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