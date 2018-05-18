Die Welt: ФРГ договаривается о газовых гарантиях для Украины

Лишь бы Порошенко не обидеть и Трампа не задеть

Германия согласна покупать более дорогой газ, чтобы помочь Киеву стабилизировать экономику и как-то разрешить газовый конфликт, пишет Die Welt, ежедневная немецкая газета.

В Москве прошли переговоры федерального министра экономики Петера Альтмайера (Peter Altmaier, ХДС) с российским министром энергетики Александром Новаком, в ходе которых стороны договорились насчёт гарантий для Украины по транспортировке газа через её территорию на Запад. Впрочем, основной объём российского газа для Западной Европы всё-таки пойдёт по газопроводам «Северного потока».

Издание отмечает, что Альтмайер после переговоров с несколькими министрами российского правительства настроен оптимистически относительно того, что планируемый новый газопровод «Северный поток – 2» будет построен и при этом будут учтены «справедливые интересы безопасности Украины». Российский министр энергетики Новак в свою очередь подтвердил, что в вопросе газоснабжения «будет найдено решение». Часть газа для Запада и впредь будет прокачиваться по наземному газопроводу на Украине.

А встреча канцлера Ангелы Меркель (ХДС) с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи окончательно уладит сырьевой конфликт. Почти треть потребляемого в Европейском союзе (ЕС) газа поставляется Россией, это означает, что поставки её газа имеют решающее значение для теплоснабжения Западной Европы и обеспечения сырьём её химической промышленности, считает автор статьи Николаус Долль (Nikolaus Doll).

Когда газопроводы «Северного потока» начнут качать газ в ЕС на полную мощность, наземные трубопроводы на Украине станут в принципе лишними, подписывает приговор Украине Die Welt.

Но ведь Киев зарабатывает на трансферте газа около двух миллиардов долларов в год, а правительство ФРГ хочет способствовать стабилизации украинской экономики, отмечает немецкое издание.

Die Welt признаёт, что федеральное правительство поддерживает реализацию «Северного потока – 2», потому что транспортировать газ по этому пути будет выгоднее, чем через Украину. Газодобыча в России постепенно перемещается на Север ввиду того, что месторождения в Восточной Сибири всё больше истощаются. Путь через Балтийское море в Германию в среднем на 1000 километров короче, если сравнивать его с газопроводами на Украине.

Соответственно, дешевле и газ, прокачанный через «Северный поток». Но Берлин вынужден принимать политически мотивированное решение, несмотря ни на что, говорить о транспортировке газа через довольно изношенные украинские газопроводы и ради этого идти на риск возможных осложнений с Москвой.

Впрочем, есть и ещё одна причина того, почему вдруг Берлин так озаботился судьбой Украины, пишет Die Welt. Эта причина имеет отношение к Дональду Трампу, который резко критиковал проект «Северный поток». Американскому президенту тесное сотрудничество ЕС и России как бельмо в глазу, ведь американцы охотно бы продавали в Европу больше своего сжиженного природного газа (СПГ). Сейчас из-за высокой цены американский СПГ неконкурентоспособен. И чем мощнее будут российские трубопроводы, тем более дешёвым станет газ из Сибири, и тогда у сжиженного газа из Америки вообще не будет никаких шансов.

Сжижение и транспортировка газа через океан делает его весьма дорогим. Поэтому американцы постоянно ищут возможности для продажи своего СПГ за пределами США.

По этой причине Трамп и борется с «Северным потоком – 2» где только может. Кроме того, США рассматривают себя как защитника Украины и поддерживают киевское правительство любыми средствами.

«Если мы сейчас полностью сделаем ставку на «Северный поток – 2» и отключим Украину, то велика опасность, что американцы объявят бойкот проекту и обложат его финансирование санкциями», – говорят в немецких правительственных кругах. А на такой риск там идти не хотят.

Издание отмечает, что пока не ясно, как гарантии Украине по поставкам газа будут выглядеть конкретно, ещё предстоит договориться о том, сколько газа будет идти через Украину, что может за это требовать Киев и как долго будут действовать соответствующие соглашения. В настоящее время газопроводная система страны имеет мощность в 100 миллиардов кубометров газа в год, ноКиев должен готовиться к тому, что в будущем для транспортировки российского газа будет задействована лишь часть этой мощности.

Детали соглашения Альтмайер назвать не захотел, но ряд пунктов уже известен. Неспроста федеральный министр экономики вдруг решил после окончания переговоров лететь домой через Киев, чтобы немедленно и лично проинформировать президента Украины Петра Порошенко о результатах встречи с представителями российского правительства, делает вывод Die Welt.