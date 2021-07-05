Die Ostschweiz: Россию нужно уважать

Запад сам толкает Москву в объятия Пекина, о чём потом не раз пожалеет

Отношения между Россией и Западом с каждым годом ухудшаются, однако вместо того, чтобы попытаться решить накопившиеся проблемы «в диалоге на равных», коллективный Запад не устаёт копить обиды, а Россия тем временем всё больше поворачивается к Китаю. Однако создание крепкого российско-китайского союза может обернуться большими проблемами как для Евросоюза, так и для США уже в недалёком будущем, а всего-то и нужно – проявить уважение в отношении России и признать её имперские притязания, с чем никак не может согласиться Запад, сообщает швейцарский журнал Die Ostschweiz.

«СМИ с обеих сторон мало способствуют установлению взаимопонимания, сказывается также недостаточное знание истории, языка и культуры России, дополненные исторически разросшимся недоверием с обеих сторон. Учитывая экспансивную политику Китая, было бы благоразумно интегрировать Россию в переговорный процесс, а не исключать её из него. Состоявшаяся недавно встреча между американским президентом Джо Байденом и российским президентом Владимиром Путиным даёт основания для надежды», – пишет автор статьи журналист Майкл Линденманн.

Он отмечает, что в школьном курсе если и говорится об истории России, то исключительно о событиях 1917 года – Октябрьской революции, а также о распаде Советского Союза в 1991 году. Мало кто из европейцев в курсе того, что в России проживает множество этносов, мало кто знает об огромном религиозном, культурном и языковом разнообразии России. По мнению автора, Россию нельзя понять, не зная всего этого – историю и культуру огромной страны. Он призывает, прежде всего, восполнить эти пробелы в знаниях, после чего уважение к России придёт само.

«В отношении России в наших широтах по-прежнему господствует образ отсталой страны, и никто не обращает внимания на различные этносы, религии, культуры и языки, которые расположились на территории крупнейшего по площади государства в мире, протянувшегося через 11 часовых поясов. Кроме того, на Западе часто и охотно забывают о том, насколько европейскими являются такие города, как Москва, Санкт-Петербург или Калининград, и как велико было и до сих пор остаётся влияние российской интеллигенции на Западную Европу», – говорится в статье.

Die Ostschweiz напоминает про Льва Толстого, Александра Пушкина и Фёдора Достоевского, называя их писателями мирового масштаба, а также про советских учёных, которые запустили в космос первый спутник и первого космонавта. Между тем с момента распада Советского Союза Запад слишком привык считать себя победителем, и не просто считать, он старается подчеркнуть это при каждом удобном случае. Забывая, что мир изменился, и сегодня этому миру угрожает союз России с Китаем. Тогда как Россия близка Европе в историческом, культурном и в языковом плане. Запад сам толкает Россию в объятия Пекина, о чём потом не раз пожалеет, однако будет поздно.