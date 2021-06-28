Диаспоры должны соблюдать законы России: Азербайджанским преступникам поставили условие

Азербайджанцы в Удмуртии издеваются над русскими девушками. Царьград берёт ситуацию под свой контроль. "Диаспоры либо будут соблюдать законы России, либо их следует приравнять к организованным преступным группировкам (ОПГ)", - считает Константин Малофеев.

В Ижевске группа азербайджанцев превратила русскую девушку в наложницу, шантажируя её записями группового изнасилования. Расследование этого вопиющего случая прокомментировал учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев.

В расследовании Царьграда подробно рассказано, как в азербайджанской диаспоре превращают русских девочек в секс-рабынь, создают криминальные бизнес-схемы и коррумпируют региональных политиков и представителей МВД. В связи с этим правозащитный центр Общества "Царьград" берёт на контроль эту вопиющую ситуацию в Ижевске.

Диаспоры либо будут соблюдать законы России, либо подобную форму этнического объединения следует приравнять к организованным преступным группировкам (ОПГ) со всеми вытекающими последствиями,

- прокомментировал происходящее в регионе Константин Малофеев.

Напомним, что на проблему диаспор в регионах обратили внимание после резонансного случая под Новосибирском. Там после драки с полицейским арестовали не участников стычки, а правоохранителя. Для решения ситуации потребовалось вмешательство из Москвы.