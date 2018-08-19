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Диалоги в Мезеберге: Владимир Путин и Ангела Меркель заявили о готовности решать спорные вопросы

19 августа 2018, 03:09  •  34 • Украина
В субботу в пригороде Берлина прошла встреча между Владимиром Путиным и Ангелой Меркель. Во дворце Мезеберг, официальной резиденции гостей федерального правительства, президент РФ и канцлер ФРГ пообщались как в составе делегаций, так и с глазу на глаз — без представителей прессы и переводчиков. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позже подвёл итоги переговоров, назвав их «длительными и обстоятельными». Между тем основные темы обсуждения Путин и Меркель сообщили заранее на встрече с журналистами. В частности, они заявили о готовности вести диалог по всем спорным аспектам двусторонних отношений, а также сверили позиции по мирному урегулированию в Сирии и на юго-востоке Украины и подтвердили приверженность соглашению по «Северному потоку — 2». Основные тезисы встречи — в материале RT.
 
Reuters © Alexei Druzhinin
 

Президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом Германию. В предместье Берлина, дворце Мезеберг, прошла его встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Российский лидер и глава немецкого правительства беседовали какое-то время один на один — без журналистов и переводчиков. Встреча в целом с участием делегаций двух стран заняла три часа. Какие конкретно аспекты двусторонних отношений и международных вопросов им удалось обсудить, позже пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 

В частности, он отметил, что были затронуты вопросы иранской ядерной сделки и проблемы пошлин. Обе стороны выразили опасение, что подобные ограничительные меры могут иметь негативные последствия для мировой системы торгово-экономических связей. При этом, касаясь двусторонних отношений, Путин заверил, что взаимодействие российских властей с немецким бизнесом продолжится.

Однако ещё до переговоров Путин и Меркель сделали совместное заявление для  журналистов. Так, выступая перед прессой, глава немецкого правительства подчеркнула, что все спорные вопросы между странами можно решить с помощью диалога.

«По моему мнению, спорные вопросы можно решить путём диалога, поэтому я рада, что могу принимать господина Путина в качестве гостя здесь, в Мезеберге», — сказала она.

Готовность российской стороны вести диалог с Берлином подчеркнул Путин. Он поблагодарил Меркель за приглашение и возможность провести эту встречу.

«Мы готовы обсудить как проблематику российско-германских отношений, так и актуальные международные вопросы», — подчеркнул он.

При этом президент отметил, что Москва придаёт большое значение развитию сотрудничества с Германией в экономической и политической сферах. Он также указал на тот факт, что ФРГ является одним из ведущих партнёров России.

«В прошлом году взаимный торговый оборот вырос на 22% и достиг 50 млрд долларов. А в январе — июне прибавил ещё 25%. Объём накопленных германских инвестиций в российской экономике превышает 18 млрд. В России представлено около 5 тыс. компаний из ФРГ с суммарным оборотом более 50 млрд долларов и общим числом занятых порядка 270 тыс. человек», — сказал он.

В сфере энергетики взаимодействие двух стран стало наиболее тесным, отметил Путин. За прошлый год, указывает президент, поставки российского природного газа немецким потребителям выросли на 13%, а в целом отечественные компании заняли около трети энергетического рынка ФРГ.

Газовый проект

Наиболее важным совместным российско-германским проектом в этой сфере, по мнению главы РФ, является газопровод «Северный поток — 2». Его реализация позволит снизить риски и издержки при осуществлении поставок, отметил Путин. При этом он особо подчеркнул, что реализация этого проекта «не закрывает возможности продолжения транзитных поставок» через Украину.

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В то же время компания-оператор Nord Stream 2 AG, разработавшая проект газопровода, уже получила все необходимые для строительства разрешения, кроме датского. Копенгаген до сих пор не одобрил поданную ещё в апреле заявку на маршрут, притом что он в своё время был разработан согласно рекомендациям датского правительства.

Для того чтобы избежать осложнений, Nord Stream 2 AG разработала альтернативный маршрут. Несмотря на тот факт, что он длиннее и, соответственно, дороже, в компании подчеркнули, что инвесторы готовы пойти на этот шаг.

  • Плавучие экскаваторы готовят подводные траншеи для трубопровода «Северный поток — 2» . Германия, 15 мая 2018 года.
  • Reuters
  • © Axel Schmidt

Украинский кризис

Тема Украины также является одной из ключевых в российско-германских отношениях. По мнению российского президента, прогресса в ситуации на Донбассе нет.

«В контексте урегулирования украинского кризиса, которое, к сожалению, никак не продвигается, имеем в виду подчеркнуть безальтернативность реализации Минских соглашений, отметить нашу заинтересованность в работе в рамках нормандского формата и контактной группы, готовность и далее оказывать содействие специальной мониторинговой миссии ООН», — сказал он.

Минские договорённости являются основой для урегулирования, считает госпожа Меркель. По мнению немецкого канцлера, в регионе до сих пор не функционирует полноценное перемирие.

«Я надеюсь, что до начала учебного года удастся предпринять ещё одну попытку продвинуться вперёд в разведении сил», — подчеркнула она.

Сирийское урегулирование

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На встрече в Мезеберге лидеры двух стран также отметили прогресс в урегулировании в Сирии. Президент России призвал оказывать помощь в восстановлении тех районов Сирии, куда могут вернуться беженцы из приграничных стран.

«Важно наращивать гуманитарную составляющую сирийского конфликта, имея в виду прежде всего оказание гуманитарной помощи сирийскому народу, и помогать тем районам, куда могут вернуться беженцы, находящиеся за границей», — сказал Путин.

Он отметил необходимость восстановления водоснабжения, канализации и медицинского обслуживания. Российский президент уверен, что в этом заинтересована в том числе и Европа, и добавил, что беженцы, прибывшие в ЕС, также смогут вернуться в САР.

Позитивные изменения в Сирии отметила Ангела Меркель. По её мнению, в этом регионе важно избежать гуманитарной катастрофы.

«Нам, конечно, надо в первую очередь избежать гуманитарной катастрофы вокруг и в этой стране. Мы наблюдаем сокращение боевых действий, но это пока не означает, что у нас есть мирный порядок там», — сказала она.

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