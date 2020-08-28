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Диалог закончится? Востоковед объяснил, что произойдёт с Курилами после отставки Абэ

28 августа 2020, 21:45  •  126 • В мире
Востоковед Дмитрий Стрельцов предсказал, что произойдёт в отношениях России и Японии после отставки премьер-министра Синдзо Абэ. Он убеждён, что вопрос о мирном договоре по Курилам будет закрыт и "диалог закончится". Однако в целом произойдёт охлаждение отношений двух стран.
Требование Японии вернуть Курильские острова больше не будет так часто звучать после отставки премьер-министра страны Синдзо Абэ. Такое мнение высказал заведующий кафедрой востоковедения, доктор исторических наук, профессор МГИМО Дмитрий Стрельцов. Он прокомментировал для Царьграда возможные пути развития отношений двух стран.
"Кардинальных изменений не предвидится. За исключением того, что любой другой политический деятель, который займёт пост премьера после Абэ, уже будет менее активным в этом направлении. Будет проявлять меньше энтузиазма. И наверное, диалог по вопросу заключения мирного договора будет в значительной степени приторможен. Он зайдёт в тупик, так как во многом этот диалог продолжался усилиями лично Абэ", - убеждён востоковед.
Стрельцов предположил, что политический диалог с Японией станет менее интенсивным. Постепенно произойдёт охлаждение отношений.
Пока называют разных возможных преемников Абэ. Например, считается, что этот пост может занять Фумио Кисида - член либерально-демократической партии Японии. Однако любой другой политик будет менее активно ставить вопрос передачи Курил, убежден эксперт.
"Ни у одного политического деятеля, который сейчас может унаследовать пост Абэ, нет личных мотивов развивать отношения с Россией, какие были у Абэ. Это семейная традиция, определённые обязательства исторического плана. Абэ рассчитывал, что всё-таки диалог по мирному договору сдвинется и ему удастся хоть какие-то территории Японии вернуть. Но сейчас ясно, что это вряд ли получится", - подытожил востоковед.

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