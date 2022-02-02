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Диалог с США о безопасности может быть прерван: Посол России объяснил причины

02 февраля 2022, 20:20  •  303 • Политика
Москва может прервать диалог с США по вопросам гарантий безопасности, заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов. Он объяснил причины.
Антонов в интервью журналу Newsweek напомнил, что Россия передала Белому дому предложения по гарантиям безопасности 15 декабря. Проекты соглашений США и НАТО были обнародованы 17 декабря. Вашингтон и Брюссель больше пяти недель готовили ответы и прислали их лишь 26 января.
По словам посла России в США, сейчас документы изучаются на межведомственном уровне. О результатах анализа доложат президенту Владимиру Путину.
"Он примет решение о целесообразности продолжения диалога", - отметил дипломат.
Он подчеркнул, что большого энтузиазма присланные ответы не вызывают. Вашингтон готов обсуждать, но только второстепенные вопросы.
Об этом же говорил накануне и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил об обязательствах, которые страны взяли на себя при подписании Хартии европейской безопасности, а также Астанинской декларации. Лавров указал, что Запад "выдёргивает нужные позиции". Глава русского МИД потребовал от Запада чёткого ответа о неделимости безопасности.

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