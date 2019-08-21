Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинская звезда Евровидения спилась? Новое фото певицы Русланы напугало украин...
Политическому кризису ищут лекарство: Президент Италии принял отставку Конте
«Было бы уместно»: Трамп поддержал возвращение России в G8
«Политический переход»: к каким последствиям может привести отставка Конте с пос...
Главная / Политика

Диалог России и США через Мальту: Горбачёв просит не рушить его договорённости с Бушем-старшим

21 августа 2019, 05:09  •  141 • Политика
Михаил Горбачёв просит не рушить его договорённости с Джорджем Бушем-старшим, которые достигнуты на Мальте. Он также указал на опасность повторения холодной войны между Россией и США, которой в 1989 году был положен конец.
Первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачёв провёл переговоры с главой МИД Мальты Кармело Абелой, который находится в России с официальным визитом. Об этом пишет телеканал "360".
Во время диалога Горбачёв вспомнил о своей встрече с экс-президентом США Джорджем Бушем-старшим в 1989 году на Мальте. Тогда стороны заявили о начале строительства партнёрских отношений и отказе считать друг друга врагами.
По мнению политика, именно в тот момент стало понятно, что холодной войне положен конец. Поэтому сейчас важно не допустить развала достигнутых договорённостей.
"Очень велика потребность в диалоге, в налаживании взаимодействия, как бы это ни было трудно. И каждая страна может сыграть в этом свою роль", - пояснил он.
Ранее первый глава Украины Леонид Кравчук заявил о том, что ответственность за распад СССР лежит на первом президенте страны Михаиле Горбачёве. Последний объявил о перестройке, но не смог предложить населению реальных шагов по достижению конкретных результатов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



141
Источник
Похожие новости
20 августа 2019, 09:39
Косачев пообещал не оставить без ответа размещение ракет США в Европе или Азии
21 августа 2019, 01:54
Политическому кризису ищут лекарство: Президент Италии принял отставку Конте
20 августа 2019, 20:39
Горбачев заявил, что потребность в налаживании диалога России и США сейчас велика
20 августа 2019, 16:09
"Кремль не может положиться только на кнут": Финский исследователь заявил о "критическом моменте" в России
20 августа 2019, 19:24
"Адекватная система скидок": Депутат ГД не видит нужды в отмене штрафов за нарушение ПДД
20 августа 2019, 22:39
Путину доложили о ситуации с пострадавшей на митинге в Москве девушкой
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 августа 2019, 01:54
Украинская звезда Евровидения спилась? Новое фото певицы Русланы напугало украинцев
21 августа 2019, 01:54
Астана – всё? Турция защищает террористов от России и Сирии (Камран Гасанов)
21 августа 2019, 01:54
Международный аэропорт Кишинёва «ушёл» Ротшильдам
21 августа 2019, 01:54
"Попытка выставить Украину на всеобщее посмешище": Журналист о выходке жены...
21 августа 2019, 05:09
"В худшем случае его "закроют": Порошенко намекнули на единственный ша...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 августа 2019, 20:54
«Алгоритм США провалился»: почему Вашингтон не смог оставить под арестом иранский танкер Grace 1
19 августа 2019, 02:39
Республики, развалившие СССР, стали самыми «быстро исчезающими» странами мира
18 августа 2019, 12:09
В Раде заявили об "убийстве" главного военно-промышленного предприятия Украины
17 августа 2019, 03:39
"Убило перед самым днём рождения": Бойцы Донбасса сообщили о новых смертях в ВСУ
19 августа 2019, 04:24
Война в Донбассе - комедия? Как жена Порошенко не устояла перед "Котиком с горящими глазами"
18 августа 2019, 02:24
"Похоронил мою и твою Родину": Писатель призвал посадить Горбачева за развал страны и "геноцид русского народа"
18 августа 2019, 15:24
"Грузия допустила ошибку": Бурджанадзе пожалела о выходе страны из СНГ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.