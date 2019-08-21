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Диалог России и США через Мальту: Горбачёв просит не рушить его договорённости с Бушем-старшим
21 августа 2019, 05:09 • 141 • Политика
Михаил Горбачёв просит не рушить его договорённости с Джорджем Бушем-старшим, которые достигнуты на Мальте. Он также указал на опасность повторения холодной войны между Россией и США, которой в 1989 году был положен конец.
Первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачёв провёл переговоры с главой МИД Мальты Кармело Абелой, который находится в России с официальным визитом. Об этом пишет телеканал "360".
Во время диалога Горбачёв вспомнил о своей встрече с экс-президентом США Джорджем Бушем-старшим в 1989 году на Мальте. Тогда стороны заявили о начале строительства партнёрских отношений и отказе считать друг друга врагами.
По мнению политика, именно в тот момент стало понятно, что холодной войне положен конец. Поэтому сейчас важно не допустить развала достигнутых договорённостей.
"Очень велика потребность в диалоге, в налаживании взаимодействия, как бы это ни было трудно. И каждая страна может сыграть в этом свою роль", - пояснил он.
Ранее первый глава Украины Леонид Кравчук заявил о том, что ответственность за распад СССР лежит на первом президенте страны Михаиле Горбачёве. Последний объявил о перестройке, но не смог предложить населению реальных шагов по достижению конкретных результатов.
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