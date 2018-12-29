«Диалог развивается»: как Россия и Турция будут взаимодействовать по сирийскому вопросу после вывода из страны войск США

Москва и Анкара договорились о координации действий после ухода американских войск из Сирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Также стороны подтвердили необходимость уничтожения всех террористических группировок в арабской республике. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении вывести американские войска из САР. Как полагают эксперты, Вашингтон частично сохранит военное присутствие в Сирии для поддержания напряжённости в регионе.

Москва и Анкара достигли понимания по вопросу координации действий после ухода американских войск из Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после завершения переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Разумеется, мы особое внимание уделили новым обстоятельствам, которые возникли в связи с объявленным США выводом своих военных. Было достигнуто понимание о том, как военные представители России и Турции на земле будут продолжать координировать свои шаги в новых условиях с прицелом на окончательное искоренение террористической угрозы в Сирии», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва и Анкара подтвердили незыблемость территориальной целостности Сирии. По его словам, работа по мирному урегулированию конфликта будет проводиться в строгом соответствии с резолюцией СБ ООН 2254, где прописана «твёрдая приверженность» суверенитету и независимости САР.

В свою очередь, Чавушоглу заявил, что Анкара и Москва придерживаются единого мнения о необходимости уничтожения всех террористических группировок в Сирии. Также, как отметил глава МИД Турции, Анкара продолжит «тесное сотрудничество с Россией и Ираном по Сирии и региональным вопросам».

Помимо Лаврова и Чавушоглу в переговорах по урегулированию ситуации в САР приняли участие министры обороны обоих государств Сергей Шойгу и Хулуси Акар, помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

В беседе с RT эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов заявил, что ситуация в Сирии изменяется с «колоссальной быстротой», в том числе из-за ухода американских подразделений. В связи с этим представители РФ и Турции проводят частые встречи.

«Между Москвой, Анкарой и Тегераном сложилось «своеобразное партнёрство». Конечно, противоречия по будущему Сирии никуда не делись. Однако стороны смогли найти точки соприкосновения, создать формат, в рамках которого учитываются интересы всех сторон и сирийского правительства», — сказал Балмасов.

В комментарии RT главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований (РИСИ) Аждар Куртов отметил, что Москва, Анкара и Тегеран создали уникальную площадку для диалога. По его мнению, сотрудничество трёх государств — единственный шанс на мирное урегулирование сирийского кризиса.

«Ситуация в Сирии представляет собой клубок сложнейших противоречий, в том числе среди великих держав. Тесное сотрудничество России с Турцией и Ираном приносит положительные плоды. Работы предстоит очень много, но, как мы видим, диалог интенсивно развивается, причём без участия США», — подчеркнул Куртов.

«Мы возвращаемся домой»

В настоящее время военное руководство Соединённых Штатов ведёт подготовку к выводу войск из Сирии. По информации западных СМИ, этот процесс займёт 60—100 дней, однако план пока не утверждён. 19 декабря о решении вернуть американский контингент на родину в Twitter заявил Дональд Трамп. 22 декабря президент США объяснил причину сворачивания военного присутствия в САР.

"Зашкаливающая шпиономания": Российский посол о политической атмосфере в США «Изначально мы намеревались находиться в Сирии три месяца, и это было семь лет назад. Мы никогда не уходили оттуда. Когда я стал президентом, там был разгул ИГИЛ*. Сейчас же ИГИЛ в значительной степени побеждена, и об остатках могут позаботиться местные страны, в том числе Турция. Мы возвращаемся домой!» — написал Трамп.

24 декабря стало известно, что министр обороны США Джеймс Мэттис подписал исполнительный указ о выводе американских войск из САР. Однако на текущий момент Пентагон не раскрывал какой-либо информации о том, как будет происходить вывод подразделений.

Решение Трампа вызвало неоднозначную реакцию в Соединённых Штатах и в мире в целом. Против ухода из Сирии выступили министр обороны, а также значительная часть конгрессменов из Демократической и Республиканской партий. Президента раскритиковали за поспешность, которая может привести к усилению «Исламского государства».

Обеспокоенность в интервью швейцарскому телеканалу RTS высказал специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Дипломат отметил, что ИГ может окрепнуть, если после вывода американских подразделений не будет найдено «инклюзивное политическое решение».

В России на инициативу Трампа отреагировали с осторожным оптимизмом. На традиционной пресс-конференции 20 декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что уход военнослужащих США из САР может внести положительный вклад в процесс политического урегулирования в арабской республике.

В то же время глава государства призвал дождаться конкретных практических мер, напомнив о привычке Вашингтона забывать про обещания выводить войска из иностранных государств.

Бойцы YPG и американские военнослужащие

Reuters

© Rodi Said

«Соединённые Штаты присутствуют, скажем, в Афганистане уже сколько, 17 лет, и почти каждый год говорят о том, что они выводят оттуда свои войска. Пока они там присутствуют… Мы не видим признаков вывода американских войск пока, но допускаю, что это возможно. Тем более что мы двигаемся по пути политического урегулирования. Сейчас на повестке дня у нас стоит вопрос формирования конституционного комитета», — подчеркнул российский лидер.

29 декабря представитель Минобороны США Шон Робертсон заявил, что Пентагон не намерен комментировать ситуацию с местонахождением и перемещением американского вооружения в Сирии. По словам чиновника военного ведомства, обсуждать подобный вопрос «сейчас неуместно».

Как сообщило ранее агентство Reuters, предварительный план вывода войск США из САР не предусматривает эвакуацию поставленных курдам в предыдущие годы вооружений. Речь идёт о стрелковом оружии, боеприпасах, бронемашинах, миномётах, гранатомётах и противотанковых комплексах.

«На мой взгляд, американцы не будут торопиться с выводом войск, либо эти планы «неожиданно» изменятся. Уж слишком много примеров, когда США сначала выводили, а потом возвращали войска. Я думаю, что в Сирии останется небольшой контингент из спецназовцев и сотрудников ЦРУ», — предположил Сергей Балмасов.

Грузовики с оружием

Курдские отряды народной самообороны YPG являются одним из основных союзников США в операции «Непоколебимая решимость», которая началась в Сирии с августа 2014 года. Военная кампания проводится без согласования с Дамаском и санкции Совета Безопасности ООН. Её заявленная цель — борьба с ИГ.

Однако в 2014—2015 годах YPG не могли добиться серьёзных успехов в борьбе с террористами. В декабре 2016 года при поддержке США был создан оппозиционный альянс под названием «Сирийские демократические силы» (Syrian Democratic Forces, SDF). В это формирование были включены отряды народной самообороны и мятежные арабские группировки. Кроме того, альянс получил от Пентагона значительную военную помощь.

В 2017 году SDF при поддержке двухтысячного американского контингента и авиации освободили от ИГ часть северных и восточных регионов Сирии. Тем не менее бои с отдельными бандформированиями «Исламского государства» продолжаются до сих пор.

Масштабная поддержка курдских ополченцев вызвала резкую реакцию со стороны Турции. Анкара опасается, что сирийские курды будут переправлять поставленное американцами оружие бойцам Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической организацией.

В декабре 2017 года Джеймс Мэттис заявил о прекращении поставок вооружений SDF. Однако спустя год президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Вашингтон в нарушении обещания. Турецкий лидер утверждает, что Соединённые Штаты продолжают вооружать и обучать отряды народной самообороны.

«У нас есть данные разведки, есть снимки этих поставок. Оружие, которое мы изымаем у членов РПК, это доказывает. Нам было обещано, что YPG уйдут c востока от Евфрата. А в итоге мы видим, что число отправленных им грузовиков с оружием превысило 20 тысяч. Кроме того, США сейчас начали обучать 30 тысяч террористов», — сказал Эрдоган.

Склад с оружием «Сирийских демократических сил» (Syrian Democratic Forces, SDF)

Reuters

© Rodi Said

Куртов считает, что США сохранят военную активность в Сирии, в том числе посредством продолжения поставок оружия курдам и «умеренной оппозиции».

«Для Соединённых Штатов важно поддерживать напряжённость в Сирии и на Ближнем Востоке в целом. Курды и другие военизированные формирования для Вашингтона — это разменная монета. Но при этом они помогают «сдерживать» таких игроков как Турция. С этой точки зрения для США неразумно забирать поставленное оружие и отказываться новых поставок», — пояснил Куртов.

«Курдский вопрос»

Между тем на фоне объявленного вывода американских войск YPG ищут опору в лице официальных сирийских властей. 28 декабря курдские ополченцы были выведены из Манбиджа, расположенного на севере страны.

Представитель автономной курдской администрации Джейхан Ахмед пояснил, что YPG пойдёт на аналогичные уступки Дамаску на востоке страны. Таким образом курды рассчитывают защитить Сирию «от турецкого вторжения».

Турецкие войска входят в сирийский город Джараблус

Сергей Балмасов полагает, что Вашингтон фактически отказался от поддержки курдов. По его мнению, подобное отношение к союзникам является характерной чертой политики Соединённых Штатов.

Иной точки зрения придерживается Аждар Куртов. Востоковед считает, что США продолжат поддерживать YPG вне зависимости от развития ситуации в САР.

«Соединённые Штаты пошли на осознанный обман курдов, обещая им политические преференции, если они будут воевать под их руководством. В результате курды ничего не получили. Однако американцам важно сохранить военное присутствие в Сирии в том или ином виде. Поэтому даже после вывода войск Пентагон не будет прекращать военную помощь YPG, да и курды не станут от неё отказываться», — резюмировал Куртов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.