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«Диалог по острейшим проблемам»: замминистра обороны РФ — о значении Московской конференции по безопасности

03 июня 2021, 14:50  •  54 • В России
В преддверии IX Московской конференции по международной безопасности заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин дал интервью RT. По его словам, форум в российской столице, который пройдёт с 22 по 24 июня, предоставляет редкую в наши дни возможность провести прямой и честный диалог по самым острым проблемам современной безопасности. В программу форума включены наиболее актуальные вопросы международной повестки дня, в решении которых ключевая роль отводится военным ведомствам. Как отметил Александр Фомин, свою точку зрения на Московской конференции могут выразить представители государств, сотрудничество с которыми на сегодняшний день минимально либо равно нулю.
 
 

— Александр Васильевич, в чём важность Московской конференции для обсуждения проблем международной безопасности, в том числе проблемы контроля над вооружениями?

— Сегодня, когда возможности диалога по острейшим и безотлагательным проблемам безопасности сокращены до минимума на всех уровнях, во всех критических областях взаимодействия, в том числе и из-за пандемии, важность Московской конференции очевидна. Как вы правильно заметили, форум — это площадка для диалога, на ней не принимаются какие бы то ни было совместные протоколы, меморандумы и иные документы. Но дискуссии, которые разворачиваются в ходе пленарных заседаний, позволяют участникам «сверить часы» по ключевым вопросам международной повестки, лучше понять позиции друг друга по поиску решений наиболее актуальных проблем в сфере военной безопасности.

Уникальность и важность конференции заключается ещё и в том, что в ней принимают участие военные, люди в погонах, которые, как никто другой, знают суть и цену войны, представляют масштаб угроз военной эскалации, последствий развития конфликтов, понимают необходимость диалога по предотвращению инцидентов.

И кто, как не военные, могут и должны обсуждать на профессиональном экспертном уровне проблематику контроля над вооружениями. Уровень доверия между ними, их готовность учитывать озабоченности партнёров являются определяющим фактором во всех соглашениях в этой сфере международных отношений. Московская конференция предоставляет эту редкую в нынешних условиях возможность прямого, иногда и непрямого контакта, что подчёркивает её значимость.

— Каковы результаты сотрудничества между странами — участницами конференции по вопросу борьбы с терроризмом?

— Практически все страны, чьи делегаты прибывают на конференцию, в той или иной мере сталкиваются с проблемой терроризма. Со многими из них в этой области налажено самое тесное практическое взаимодействие, идёт диалог и обмен опытом по предотвращению террористических угроз.

В этом вопросе российским экспертам есть чем поделиться со своими партнёрами, что мы охотно и делаем: при любой возможности, в том числе и в ходе Московской конференции, знакомим наших иностранных коллег с наработками наших вооружённых сил, полученными по опыту антитеррористических операций в Сирии и других кризисных регионах мира.

Полагаю, что делегаты форума продолжат разговор на эту тему в ходе специальных пленарных заседаний по Ближнему Востоку, Африке и другим регионам. Опыт других государств также вызывает интерес у экспертов в данной сфере, участвующих в конференции.

— Кстати, какие страны приглашены на конференцию? Примут ли в ней участие международные организации?

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— Московская конференция изначально задумывалась как открытая площадка для откровенного, честного и профессионального диалога. На форуме традиционно предоставляем слово не только партнёрам, разделяющим наши подходы к решению основных мировых проблем, но и оппонентам, странам, сотрудничество с которыми сегодня минимально или равно нулю.

IX Московская конференция не станет исключением. Главы оборонных ведомств 119 государств получили наши приглашения. И это — страны всех регионов мира: Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки, Европы и — отвечая на ваш вопрос — включая членов ЕС и руководство НАТО. Подчеркну, приглашаем всех, не делаем каких-либо исключений по политическим мотивам. А приезжать на конференцию или нет — право остаётся за каждой конкретной страной, за каждым конкретным участником.

Что же касается других крупнейших международных организаций, их представители являются постоянными и одними из самых активных участников форума. И так же, как и всегда, в июне мы ждём на конференцию руководителей ООН, ОБСЕ, ОДКБ, ШОС, СНГ, Лиги арабских государств, АСЕАН, Африканского Союза, Международного Комитета Красного Креста.

  • Заседание в рамках Московской конференции по международной безопасности
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

— В этом году конференция будет проходить в условиях пандемии коронавируса. В этом отношении как всё будет организовано? Например, будет ли предусмотрена возможность дистанционного общения, дистанционного формата обсуждения между участниками? Вообще будет ли подниматься вопрос о пандемии COVID-19 на самой конференции?

— Действительно, в прошлом году пандемия внесла, я бы сказал, радикальные коррективы. В конце концов именно по причине пандемии мы не проводили в прошлом году конференцию. На Московской площадке в этом году мы будем принимать соответствующие меры и тщательно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

В частности, учитывая сохраняющуюся угрозу распространения новой коронавирусной инфекции, всех иностранных участников форума, прибывающих в Российскую Федерацию, просим при себе иметь сертификат международного образца, подтверждающий отрицательный результат тестирования на коронавирус и предъявление соответствующего документа при пересечении границы.

Кроме того, в месте размещения зарубежных гостей будет функционировать пункт тестирования на наличие/отсутствие коронавируса. Наряду с уже привычными мерами социального дистанцирования предполагается как очное участие делегаций, так и возможность подключения к дискуссиям по видео-конференц-связи.

В программе форума предусмотрели отдельное пленарное заседание, посвящённое этой острой теме, ведь она также связана с вопросами международной безопасности. В рамках данной дискуссии планируем сосредоточиться на ситуации с пандемией в мире, обсудить роль и вклад военных ведомств в профилактику и лечение заболеваний.

— И последний вопрос. Какие вы видите в мире в ближайшей перспективе самые важные, основные угрозы именно региональной безопасности?

— Наиболее серьёзные вызовы и угрозы безопасности обуславливаются несколькими тенденциями, которые прослеживаются в мире в настоящее время.

Во-первых, сегодня мы наблюдаем формирование нового миропорядка. Видим тенденцию втягивания стран в новую холодную войну, разделения государств на своих и чужих, притом что чужие однозначно определяются в доктринальных документах как противник.

  • Московская конференция по международной безопасности
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев
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Во-вторых, происходит систематическое разрушение сложившейся системы международных отношений, архитектуры безопасности, принижается роль международных организаций как инструментов коллективного принятия решений в области безопасности.

Вместо международного права, определявшего на протяжении нескольких десятилетий основы глобальной и региональной стабильности, навязывается некий порядок, основанный на определённых правилах, неизвестно кем предложенных и поддержанных, нигде не прописанных и устраивающих лишь тех, кто, собственно, и придумал этот порядок.

В-третьих, появляются принципиально новые виды вооружений, коренным образом меняющие расклад сил в современном мире, а вооруженное противоборство проникает в новые и новые сферы — в космос и киберпространство, вследствие чего, конечно же, происходит изменение принципов и методов ведения войны.

Все эти темы в той или иной степени будут обсуждаться на предстоящем форуме в Москве 22—24 июня.

— Будем надеяться, он пройдёт в дружественной атмосфере.

— Будем надеяться, так и случится.

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