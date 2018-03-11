Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Сами кричали, что спорт вне политики»: как в Британии призвали бойкотировать ЧМ...
Россия показала ракету «Кинжал» в деле
Как журналистка из США пыталась "надавить" на Путина
"Шоу принимает форму войсковой операции" - в соцсетях высмеяли расслед...
Главная / Политика

Диалог о мирных жителях Восточной Гуты сдвинулся с мертвой точки

11 марта 2018, 13:39  •  172 • Политика

ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 11 марта. /ТАСС/. Переговоры с лидерами незаконных вооруженных формирований о выводе мирных жителей из сирийской Восточной Гуты сдвинулись с мертвой точки: боевики рассматривают возможность вывода из района нескольких десятков мирных жителей в обмен на возможность выйти самим вместе с семьями. Об этом заявил в воскресенье журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Владимир Золотухин.

"Центр по примирению враждующих сторон и сирийские военные продолжают переговоры с членами незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте о выводе из района мирных жителей. Боевики рассматривают возможность вывода нескольких десятков жителей в обмен на возможность покинуть район вместе с семьями под гарантии безопасности", - сообщил Золотухин.

В пятницу 13 боевиков вышли из Восточной Гуты, воспользовавшись гуманитарным коридором. Они отправлены в Идлиб. "Центр по примирению враждующих сторон вновь призывает лидеров незаконных вооруженных формирований дать возможность мирным жителям Восточной Гуты покинуть район, а также выйти самим. Безопасность гарантируем", - отметил генерал.

Очередная гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в воскресенье в 09:00 по местному времени (10:00 мск). В настоящее время для мирных жителей и боевиков работают два гуманитарных коридора - в населенных пунктах Мухайям Аль-Вафедин и Млеха. Однако террористы продолжают блокировать проходы к ним.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

172
Источник
Похожие новости
10 марта 2018, 21:24
Центр по примирению: переговоры о выходе боевиков из Восточной Гуты продолжаются
11 марта 2018, 09:09
"Такой петросянщины мир еще не видел" - украинского "плевателя" высмеяли после нападения на русского
11 марта 2018, 13:39
Диалог о мирных жителях Восточной Гуты сдвинулся с мертвой точки

Загрузка...
11 марта 2018, 09:09
Петра Порошенко высмеяли после 4G-обещаний
11 марта 2018, 12:24
Собчак устроила пиар-кампанию на экологической катастрофе в Подмосковье
11 марта 2018, 15:39
"Не могу простить только одно" - Путин максимально коротко ответил на вопрос о прощении
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
07 марта 2018, 04:24
Вмешательство - в обмен на смерть: США напугало "наказание" за попытку перекроить Россию
08 марта 2018, 16:09
Ванга отдыхает: Порошенко рассказал СМИ о будущем разрушении России
09 марта 2018, 14:39
«Как на этом заработать»: что происходит с активами «Газпрома» на Украине
07 марта 2018, 17:24
Американский эсминец протестировал на России новую систему РЭБ
07 марта 2018, 07:39
Сирия и Россия в шаге от провала «афринского раунда». Пентагон и SDF обдумывают открытие «второго фронта»
07 марта 2018, 20:39
Уже отметила 8 Марта: Собчак заявила о снятии Путина с предвыборной гонки
06 марта 2018, 20:09
В Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.