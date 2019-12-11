«Диалог необходим»: как прошёл визит Лаврова в США

Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарём Майком Помпео прошли в конструктивной атмосфере. Глава российской дипломатии положительно оценил итоги своего визита. По его словам, стороны обсуждали вопросы стратегической безопасности, ситуацию в Сирии и Афганистане, денуклеаризацию Корейского полуострова и напряжённую обстановку в Персидском заливе. Эксперты отмечают важность поддержания диалога между странами в условиях внутриполитической борьбы в Соединённых Штатах.

В ходе рабочего визита в Вашингтон министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с президентом США Дональдом Трампом, а перед этим — с госсекретарём Майком Помпео. Оценивая итоги своего визита в Соединённые Штаты, Лавров отметил, что он прошёл в «атмосфере взаимопонимания».

«Констатировали наличие целого ряда серьёзных проблем — от них никуда не деться. Мы понимаем специфику нынешней ситуации, прежде всего внутриполитической обстановки в США, но с обеих сторон есть нацеленность на то, чтобы в тех областях, где мы можем взаимовыгодно и результативно работать, делать больше, прилагать больше усилий для того, чтобы достигать конкретных результатов», — заявил министр.

Сами переговоры с президентом Соединённых Штатов прошли в закрытом формате, то есть без представителей прессы. Глава комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф посчитал это «успехом российской пропаганды». Комментируя это заявление, Лавров назвал его абсурдным.

«Если Шифф так характеризует элементарные для любой другой страны контакты на уровне министров иностранных дел и факт приёма министра иностранных дел президентом страны-хозяйки, если он считает это «триумфом российской дипломатии», может быть, и наших дипломатов вслед за спортсменами обвинят в том, что мы принимаем допинг, и потребуют привлечь нас к уголовному наказанию. Абсурдность позиции Шиффа для меня совершенно очевидна — как и, я убеждён, для любого здравомыслящего человека», — подчеркнул Лавров.

Американский лидер, в свою очередь, оценил прошедшие переговоры как «очень хорошие».

«Только что провёл очень хорошую встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями России. Обсудили многие вопросы, в том числе торговлю, Иран, Северную Корею, Договор о РСМД, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. С нетерпением жду продолжения нашего диалога в ближайшем будущем!» — написал он в Twitter.

Just had a very good meeting with Foreign Minister Sergey Lavrov and representatives of Russia. Discussed many items including Trade, Iran, North Korea, INF Treaty, Nuclear Arms Control, and Election Meddling. Look forward to continuing our dialogue in the near future! pic.twitter.com/tHecH9a9ck — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019

Однако, по словам Лаврова, тема выборов вообще не обсуждалась на переговорах с президентом. Тема «вмешательства», однако, упоминалась в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Помпео — глава российского МИД подчеркнул, что в ходе беседы с главой Госдепа была подчёркнута безосновательность этих обвинений.

«Сегодня вновь подчеркнули, что все спекуляции относительно нашего мнимого вмешательства во внутренние процессы США безосновательны. Никаких фактов, которые это подтверждали бы, мы не видели. Никто нам их не предъявил — наверное, просто потому что их не существует», — отметил Лавров.

Стратегическая безопасность, Сирия, Персидский залив

В ходе прошедшей в российском посольстве итоговой пресс-конференции глава МИД сообщил журналистам, что особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам стратегической безопасности и стабильности, положению дел в сфере контроля над вооружениями и их нераспространения.

«Ситуация очень серьёзная. Остался только один действующий договор между Россией и США — имею в виду Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, CНВ-III. Подтвердили наше предложение, чтобы этот договор был продлён. Причём принять решение о таком продлении мы считаем важным чем раньше, тем лучше — уже до конца этого года, как недавно предложил президент Российской Федерации Владимир Путин», — подчеркнул министр.

Напомним, что США в начале августа 2019-го вышли из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Москва неоднократно пыталась убедить Вашингтон вернуться к соглашению, однако американская сторона игнорировала эти попытки.

Затронули стороны и вопросы международной повестки дня. Так, на переговорах речь шла о Сирии, Афганистане, денуклеаризации Корейского полуострова и кризисе в Персидском заливе.

Отвечая на вопрос журналистов, Лавров прокомментировал и некоторые пункты согласованного конгрессом США проекта военного бюджета. По представленной конгрессменами информации, в него включены санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

«По-моему, конгресс сейчас буквально обуреваем желанием сделать всё, чтобы разрушить наши отношения. Дело, начатое администрацией Барака Обамы, продолжается. Как я уже сказал, мы привыкли к такого рода нападкам. Мы знаем, как реагировать на них. Уверяю вас, что ни «Северный поток — 2», ни «Турецкий поток» не остановятся», — заверил Лавров.

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Комментируя итоги визита Сергея Лаврова в Вашингтон, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин выразил мнение, что американский президент связан с внутриполитической ситуацией в США, а потому не может в полной мере реализовать курс на улучшение отношений с Россией.

«Трамп — один из немногих американских политиков, которые понимают, что нужно улучшать отношения с Россией. Понятно, что он связан американской элитой и реализовать свой намеченный курс не может — ввиду этой внутриполитической борьбы. Эта элита взяла курс на сдерживание России, и в условиях сдерживания диалог необходим», — сказал собеседник RT.

Области сотрудничества

Стоит добавить, что в ходе совместной пресс-конференции как Лавров, так и Помпео констатировали, что Россия и США сотрудничают в области борьбы с терроризмом и наркотрафиком.

«Между прочим, и наша, и американская делегации имеют межведомственный характер — там представлены и дипломаты, и военные, и службы, которые имеют прямые обязанности бороться с террористической угрозой. Это очень полезный механизм, который позволяет всесторонне подходить к объединению наших усилий в этой злободневной сфере», — пояснил российский министр.

Развивается и экономическое сотрудничество между странами, отметил глава МИД РФ. По словам Лаврова, товарооборот России и США с 2016 года вырос на четверть.

«Объём взаимной торговли вырастает за этот год примерно на 25% по сравнению с 2016 годом. Мы понимаем, что, хотя этот рост происходит в условиях санкций, конечно же, это не предел для наших потенциалов. Есть интерес бизнеса с обеих сторон развивать взаимовыгодное сотрудничество», — подчеркнул министр.

Переговоры между Россией и США необходимы, отметил в разговоре с RT заместитель Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Наличие этого диалога, сам факт его проведения, внушает осторожный оптимизм. Несмотря на тяжелейший внутриполитический кризис (в США. — RT), диалог возможен и есть надежда на то, что по некоторым пунктам Россия и США не просто обменяются своими мнениями и позициями, но и всё-таки попробуют сблизить их», — резюмировал аналитик.