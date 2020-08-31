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Диалог Лукашенко с оппозицией зависит от России - эксперт
31 августа 2020, 14:50 • 69 • Политика
В интересах Минска не отказывать Москве
Кремль может заставить Александра Лукашенко вступить в переговоры с белорусской оппозицией. Так считает представитель совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Накануне помощник Лукашенко Николай Латышенок заявил собравшимся в Минске демонстрантам, что глава Республики не намерен вести диалог с оппозиционерами. Но на самом деле переговоры власти с активистами протестного движения могут стартовать, если на этом настоит Москва.
"Именно Россия удерживает Запад от вмешательства в белорусские дела. Поэтому сейчас главной силой, которая может оказать давление на Лукашенко, является именно российское руководство", – отметил Безпалько.
Он пояснил, что отказ западных стран признать выборы в Белоруссии не стал роковым для Лукашенко. Но без поддержки Кремля в кресле президента он долго не продержится, передает НСН.
Другое дело, что Александр Григорьевич может лишь имитировать шаги к компромиссу с протестантами. Демонстрируя готовность к серьезным решениям, на самом деле он будет озабочен только сохранением собственной власти, допустил эксперт.
Накануне президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу с днем рождения и пригласил приехать в Москву. Лукашенко предложение принял. В понедельник, 31 августа, в Кремле уточнили дату визита.
Ранее журналисты вспомнили методы, с помощью которых президент Белоруссии хранит свои секреты.
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