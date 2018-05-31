Диалог через силу: как США используют визовую политику для давления на Китай

Госдеп США может ограничить сроки пребывания в стране граждан КНР. Новые правила получения американских виз вступят в силу в июне, заявил представитель ведомства. Как сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного американского чиновника, речь идёт в первую очередь о китайских студентах, имеющих отношение к сфере высоких технологий. Белый дом уверен, что Китай использует учащихся за рубежом для промышленного шпионажа. Однако эксперты полагают, что этот шаг американского руководства носит символический характер и призван убедить Пекин в том, что Вашингтон настроен решительно. Как США намерены защищать свою интеллектуальную собственность, выяснял RT.

С 11 июня для граждан Китайской Народной Республики вступят в силу новые правила получения американских виз. Об этом сообщили 30 мая в Госдепе США. Нововведение подразумевает возможность сокращения сроков действия виз. При этом процедура оформления не изменится.

«Хотя подавляющее большинство виз, выданных китайским гражданам, выданы на максимальный срок действия, сотрудники консульской службы могут ограничивать срок визы в конкретных случаях в соответствии с обстоятельствами для каждой ситуации», — цитирует РИА-Новости слова представителя Госдепа.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного американского чиновника, принимаемые меры направлены на борьбу с кражей интеллектуальной собственности. В первую очередь речь идёт о китайских студентах, которые имеют отношение к сфере высоких технологий. Для этой категории китайских граждан срок действия виз может быть ограничен одним годом.

Здание Госдепартамента США. © Joshua Roberts

Reuters

В поле особого внимания американских властей окажутся студенты и аспиранты, занятые в отраслях, которые в национальном производственном плане КНР «Сделано в Китае — 2025» определены как приоритетные. Речь идёт об IT-индустрии нового поколения, разработке станков с ЧПУ и робототехнике, передовом оборудовании для наземного и воздушного транспорта, фармацевтике и т.п. Также китайским гражданам, рассчитывающим заниматься исследованиями для американских компаний, придётся заручаться согласием агентств в США.

Неисчислимый ущерб

Согласно обнародованной в декабре прошлого года стратегии национальной безопасности США, действия китайской стороны по присвоению интеллектуальной собственности и технологий представляют угрозу для Соединённых Штатов. Ужесточение визового режима для китайских студентов и исследователей упоминалось в документе как одна из мер противодействия этому явлению.

Дональд Трамп уверен, что промышленный шпионаж является серьёзной угрозой для американской экономики, и он не одинок в своём мнении. Например, ранее в интервью The Washington Post торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что китайские власти действительно поощряют получение иностранных технологий в обход законных каналов, в том числе с помощью кибервзломов. Согласно данным проведённого Лайтхайзером исследования, промышленный шпионаж приводит к потерям для США в размере $50 млрд ежегодно. Значительная доля этих потерь приходится именно на Китай.

По некоторым оценкам, потери американской экономики от краж интеллектуальной собственности могут достигать в год $300 млрд, и даже превышать эту сумму. В 2015 году газета The Epoch Times опубликовала большую статью, посвящённую китайскому экономическому шпионажу. Из материала следует, что в организованной системе хищений технологий якобы задействованы чуть ли не все китайские компании.

«Рука китайского правительства чувствуется во многих сфера индустрии, китайские власти для кражи технологий используют центры трансфера, кибератаки и научные программы в американских университетах», — цитирует издание слова бывшего агента американской военной контрразведки.

Сборочный цех компании Boeing. © Stephen Brashear / Getty Images

AFP

Впрочем, следует отметить, что издание The Epoch Times публикует очень много статей, посвященных критике официального Пекина — газета основана группой китайцев американского происхождения, и её часто связывают со сторонниками запрещённого в КНР учения «Фалуньгун».

Штрафные санкции

Дональд Трамп согласен с тем, что официальный Пекин может быть причастен к случаям незаконного использования интеллектуальной собственности американских компаний. В январе 2018 года глава Белого дома заявил в интервью Reuters о готовящихся в отношении Китая крупных штрафных санкций.

«Мы говорим о больших убытках. Мы говорим о числах, о которых вы даже не думали», — подчеркнул Трамп, рассказывая об убытках США в сфере авторских прав.

Американский президент добавил, что, по его сведениям, Пекин вынудил американские компании передать китайским коллегам свои технологии в обмен на разрешение вести деятельность в КНР.

Эксперты сомневаются, что принимаемая Госдепом мера в отношении китайских студентов действительно направлена лишь на защиту авторских прав американских компаний. По словам доктора экономических наук, профессор кафедры международных экономических отношений РУДН Инны Андроновой, в действительности подсчитать точный размер ущерба от хищений интеллектуальной собственности невозможно, поэтому все звучащие цифры — только чьи-то оценки.

«Конечно, промышленный шпионаж действительно есть, и им занимается отнюдь не только один Китай, он только подхватил и развил мировую тенденцию, — отметила эксперт в интервью RT. — В любой японской корпорации есть экономическая разведка, не говоря уже о Штатах. Но в значительной степени копирование технологий осуществляется на китайской территории, куда американские корпорации перенесли своё производство. Какой-то связи с миграционным режимом для студентов здесь не прослеживается — чтобы шпионить, нужно внедриться в компанию, а это не так просто».

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, в этой истории ведущий мотив — политический.

«Разумеется, никой связи между кражей интеллектуальной собственности и визовым режимом для китайских студентов нет. Эта мера носит, скорее, символический характер, но она призвана убедить Пекин в том, что США будут оказывать давление», — пояснил Брутер в интервью RT.

Поворот на вираже

Расследование по поводу нарушения Китаем авторских прав было начато американскими властями ещё в августе 2017 года. Для этого Дональд Трамп задействовал 301 статью Закона о торговле от 1974 года, согласно которой Вашингтон может вводить заградительные таможенные пошлины для импортных товаров.

В первых числах апреля Белый дом объявил о повышении ввозных пошлин для 1300 китайских товаров до 25%, в первую очередь, под ограничения попала машиностроительная и коммуникационная продукция, при производстве которой применяются высокие технологии. Однако особенно болезненным для китайской стороны стали ограничения на поставку корпорации ZTE американской высокотехнологичной продукции — микросхем компаний Qualcomm Inc. и Intel Corp. Это привело к остановке операционной деятельности одной из крупнейших в КНР и в мире телекоммуникационной компании ZTE.

В ответ Пекин установил 25-процентные пошлины на ввоз в страну ряда американских товаров.

Министр финансов США Стивен Мнучин (в центре слева) направляется на встречу с китайской делегацией для переговоров. 4 мая, 2018 года. © AFP

Оданко сторонам всё же удалось начать переговоры для поиска компромисса. Помимо требований по соблюдению авторских прав американскую администрацию беспокоит большой дефицит США в структуре американо-китайского товарооборота. Одно из ключевых требований Белого дома — исправление этого дисбаланса. Во время проходивших 17 и 18 мая в Вашингтоне переговоров сторонам удалось достичь взаимоприемлемого соглашения.

«Главным итогом состоявшихся торгово-экономических консультаций стало то, что стороны пришли к соглашению не вести торговую войну, а также прекратить введение взаимных пошлин», — заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, комментируя итоги переговоров.

Американская сторона тоже оценила итоги консультаций позитивно, в Белом доме завили, что Пекин и Вашингтон договорились о мерах по сокращению торгового дисбаланса.

«Для удовлетворения растущих потребностей китайского населения в потреблении и учитывая необходимость качественного экономического развития, Китай значительно увеличит закупки товаров и услуг из США», — говорится в заявлении американской стороны.

В частности, руководство США заинтересовано в том, чтобы Поднебесная начала импортировать американские энергоносители — об этом со ссылкой на осведомлённые источники накануне сообщила Financial Times.

Однако многие эксперты скептически оценили итоги американо-китайских переговоров, напоминив о том, что США позволяют себе свободно пересматривать любые заключённые договорённости. В частности, такую точку зрения в интервью RT высказал директор Института Хо Ши Мина, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Колотов.

29 мая в Белом доме заявили о готовности представить в середине июня итоговый перечень китайских товаров, подпадающих под заградительные пошлины. Также были анонсированы меры по охране интеллектуальной собственности — одной из них стало визовое ограничение для китайских туристов.

Это заявление американской администрации возмутило Пекин. Министерство коммерции Китайской народной республики распространило 29 мая заявление, в котором действия Белого дома названы «ожидаемыми», но в корне противоречащим недавно заключённым американо-китайским договорённостям.

«Добро с кулаками»

По мнению экспертов, у Вашингтона не было практической необходимости предпринимать этот шаг.

«Складывается впечатление, что эти шаги делаются Белым домом, просто чтобы не «потерять лицо», потому что развязывание полномасштабной торговой войны ударит по всем», — пояснила Инна Андронова.

С точки зрения Владимира Брутера, проблема заключается в том, что для американской стороны такой подход к поиску компромисса является естественным.

«Американская сторона уверена, что диалог нужно вести с помощью давления, хотя при этом американцы и будут делать вид, что ищут какие-то совместные решения. Однако другая сторона всегда должна понимать, что любые договорённости будут возможны только за её счёт», — считает Брутер.

Как бы ни отреагировал сейчас Пекин, вероятность того, что Вашингтон будет только наращивать давление, велика. По мнению экспертов, Китай стал объектом столь резкой критики Вашингтона потому, что является сегодня главным конкурентом для американцев в торговой сфере.

«Просто Трамп переходит от обвинений и отложенных угроз в область реальных шагов. Такая риторика, в числе прочего, рассчитана на американский электорат. Для американцев идея «добра с кулаками» очень близка, представление о том, что для заключения сделки нужно оказывать давление заложена в самом американском менталитете», — подвёл итог Брутер.