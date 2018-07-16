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«Диалог будет выстраиваться на взаимном уважении»: что обсудят Трамп и Путин на саммите в Хельсинки
16 июля 2018, 06:39 • 33 • Украина
16 июля в Хельсинки президенты России и США проведут двусторонний саммит. Переговоры исторические — Владимир Путин и Дональд Трамп ещё никогда не встречались в таком формате. Лидеры виделись лишь два раза: на полях «Большой двадцатки» в Гамбурге и на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге в 2017 году. Эксперты особо отмечают, что с инициативой проведения переговоров выступили Соединённые Штаты. Это значит, что Трампу нужно будет добиваться расположения Путина, а не наоборот. Однако опрошенные RT политологи полагают, что диалог будет выстраиваться на взаимном уважении и по ряду вопросов стороны могут достичь взаимопонимания. Между тем именно этого опасаются многие союзники США. Ещё больше противников налаживания контактов с Москвой — в самом Вашингтоне, где за несколько дней до саммита 12 гражданам России предъявили обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом © Sputnik Photo Agency Reuters
16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры двух лидеров пройдут в Президентском дворце — особняке, который до 1917 года принадлежал русским царям, а теперь является рабочей резиденцией финских президентов.
На нейтральной территории
Российско-американские переговоры на высшем уровне — событие историческое: Трамп говорил о встрече с Путиным ещё во время своей предвыборной кампании. Однако с момента его избрания прошло два года, и за это время лидеры виделись лишь два раза: на саммитах «Большой двадцатки» в Гамбурге в июле 2017-го и АТЭС во вьетнамском Дананге в ноябре того же года.
5 июля, выступая перед своими сторонниками в штате Монтана, Дональд Трамп заявил, что «всю свою жизнь готовился» к встрече с Путиным.
«Саммита долгое время не было, потому что мешало окружение Трампа. Американские элиты осуществляли саботаж встречи двух президентов, — заявил в беседе с RT директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. — Де-факто это был заговор либеральных элит против президента и государственных интересов Соединённых Штатов».
Столица Финляндии не сразу была выбрана в качестве места встречи лидеров России и США. Довольно долго в новостных сводках сообщалось о возможности проведения российско-американских переговоров на высшем уровне в Вене. Однако после визита в Москву 27 июня советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона было официально объявлено, что саммит пройдёт именно в Хельсинки.
Такое решение обосновали логистическими причинами: в финскую столицу можно быстро добраться из Москвы, где 15 июля Владимир Путин будет присутствовать на финальном матче чемпионата мира по футболу, и недолго лететь из Великобритании, где три дня после участия в брюссельском саммите НАТО проведёт Дональд Трамп.
Важным отличием встречи в Хельсинки от предыдущих двух встреч российского и американского лидеров станет то, что у Путина и Трампа впервые появится возможность провести переговоры с глазу на глаз без посторонних лиц, включая советников и министров. После такого общения переговоры продолжатся уже в расширенном формате. Компанию президентам составят главы дипломатических ведомств двух стран: Сергей Лавров и Майк Помпео. Они проведут отдельную встречу в финской столице.
Сам Дональд Трамп, выступая на саммите НАТО 12 июля, заявил, что считает Владимира Путина соперником, но они могут подружиться.
«Я думаю, что мы хорошо ладим. Но он мой соперник. Он представляет Россию, я представляю Соединённые Штаты. Это соперничество, а не вопрос дружбы или вражды. Надеюсь, когда-нибудь он станет моим другом, это возможно», — заявил президент Соединённых Штатов.
Двусторонняя повестка
«Одной из особенностей встреч в верхах является то, что ни один из участников не заинтересован в провале, — отметил Рогулёв. — Они проводятся по политическим мотивам и никому не захочется просто разойтись, разругавшись. Поэтому будет обсуждаться по максимуму широкий круг вопросов, чтобы определить, по каким из них можно продвинуться вперёд».
3 июля на специальном брифинге, посвящённом будущей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, спецпредставитель администрации президента США заявил журналистам, что в повестку дня двух лидеров войдут вопросы стратегической стабильности.
«Я полагаю, что аспект стратегической стабильности, представляющий собой совокупность различных средств контроля над вооружениями, будет активно обсуждаться в ходе саммита. В том числе будет обсуждаться неоднократное нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — сказал представитель Белого дома. — Это, вероятно, станет поводом для обсуждения ситуации с договором СНВ-3».
Напомним, и Россия, и США неоднократно обвиняли друг друга в нарушении подписанного в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В 2021 году заканчивается срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, вступившего в силу в 2011 году. Однако стороны по взаимному согласию могут продлить его ещё на пять лет.
Вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс 27 июня в интервью Bloomberg отмечал, что среди вопросов, которые планируют обсудить Путин и Трамп, будут двусторонние и многосторонние экономические связи.
Известно также, какую проблему точно не затронут на саммите в Хельсинки. Так, Россия, по словам пресс-секретаря президента Путина Дмитрия Пескова, не считает нужным обсуждать статус Крыма.
Эксперты особо отмечают, что именно Соединённые Штаты выступили с инициативой проведения саммита двух президентов. А это значит, что Трампу нужно будет добиваться расположения Путина, а не наоборот.
«Если Россия не согласится на паритетное партнёрство с США, не ровён час Америка сама станет глобальным изгоем, такая перспектива довольно близка», — утверждает Коровин.
От Сирии до Украины
12 июля, выступая на пресс-конференции по завершению саммита НАТО в Брюсселе, Дональд Трамп лично обозначил свои приоритеты на переговорах с Владимиром Путиным.
«Думаю, мы идём на эту встречу, не ожидая многого. Мы хотим прояснить вопрос о Сирии. Мы также зададим ваш любимый вопрос о вмешательстве... Но мы затронем и другие темы. Мы будем говорить об Украине», — заявил журналистам американский президент.
«Сирийской авантюре Соединённых Штатов приходит конец, — объясняет стремление президента США поднять этот вопрос Коровин. — Энергии, чтобы сдвинуться с мёртвой точки, у Вашингтона нет. Нет ни союзников, ни активов, ни военных возможностей, да и террористические сети выходят из-под контроля».
Что касается Украины, то, по словам эксперта, несмотря на все заверения лично президента США и американской администрации, призванные успокоить официальный Киев, «она Трампу непонятна и он не знает, что с ней делать».
«Если стороны найдут некий компромисс, вполне возможны договорённости, за которыми может последовать выход США из Сирии», — отмечает Рогулёв.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что стремится вывести войска Соединённых Штатов из САР.
Ещё один вопрос, который, по мнению опрошенных RT экспертов, будет обсуждаться на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа — мирный план Трампа для Палестины и Израиля, так называемая сделка века. Накануне встречи с американским президентом Владимир Путин принимал в Москве израильского премьера Биньямина Нетаньяху и палестинского президента Махмуда Аббаса.
Одним из поводов для своего визита Нетаньяху назвал иранское военное присутствие в Сирии. Ранее, 1 июня, Джон Болтон заявил, что вопрос о выводе иранских войск из Сирии могут обсудить Путин и Трамп в Хельсинки. Однако позже Дмитрий Песков опроверг эти сообщения.
«Путин готов к обсуждению сирийской проблематики. Но сообщения в том плане, что «без меня меня женили», когда две страны обсуждают третью страну и принимают за неё какие-то решения, — вряд ли, наверное, это реалистично», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.
В Иране также внимательно следят за встречей американского и российского президентов. Свидетельством этого, по мнению экспертов, может служить визит в Москву 12 июля Али Акбара Велаяти — советника верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Тот передал российскому президенту послание от руководства исламской республики и анонсировал проведение встречи президентов России, Ирана и Турции в ближайшее время в Тегеране.
Как считает Судаков, вполне возможно, что Дональд Трамп обсудит с Путиным и вопрос строительства газопровода «Северный поток — 2». Во время саммита НАТО в Брюсселе 11—12 июля Трамп резко раскритиковал европейцев, которые, по его словам, хотят, чтобы Вашингтон защищал их от Москвы, но при этом смеют покупать российский газ.
Однако, по словам Рогулёва, поскольку длительной подготовки к встрече российского и американского лидеров не велось, не стоит ждать, что будут подписаны детальные документы по конкретным проблемам. За столь короткий срок их просто не успеют подготовить. Но президенты могут обозначить стратегические направления для будущего сотрудничества.
Оправданное беспокойство
Несмотря на то что на саммите НАТО в Брюсселе европейские союзники США формально поддержали его встречу с Владимиром Путиным, мировые СМИ отмечают серьёзное беспокойство в их рядах.
В частности, как сообщали в июне 2018 года британская газета The Times и американское издание Bloomberg, тревогу выказывали правящие круги Соединённого Королевства.
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подчеркнул, в свою очередь, что «существует обоснованное беспокойство» перспективами перезагрузки российско-американских отношений. А координатор правительства Германии по трансатлантическим отношениям Петер Байер заявил в интервью медиагруппе Funke о «больших опасениях», которые вызывают возможные результаты российско-американского саммита.
О том, что в НАТО опасаются негативных последствий российско-американского саммита для европейской безопасности, сообщает британское издание The Telegraph: якобы Вашингтон может снизить военное присутствие в Европе в обмен на уступки Москвы на Ближнем Востоке.
В самих США критики президента Трампа также не упускают случая с негативной стороны прокомментировать ещё не состоявшуюся встречу с Путиным. Так, экс-директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью компании MSNBC заявил, что американский лидер «недостаточно искушён», чтобы разговаривать с бывшим сотрудником КГБ.
«Трамп, конечно, не дурак, и никто его не завербует, — отмечает Рогулёв. — Беспокойство вызвано тем, что вместе с предыдущей администрацией европейские страны пытались поставить Россию в изоляцию, но в результате первый, кто пытается этому воспрепятствовать, — это Трамп».
По мнению Коровина, причины для недовольства позицией Трампа в Европе куда более глубокие.
«Речь идёт о беспокойстве со стороны европейских глобалистских элит, созданных предыдущими американскими администрациями и доставшихся Трампу в наследство. Они понимают, что в многополярной модели, о которой будет идти речь на встрече Трампа и Путина, им нет места», — подытожил эксперт.
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