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«Диалог будет решительным, но корректным»: что Путин и Макрон обсудят в Санкт-Петербурге
24 мая 2018, 07:39 • 90 • Украина
Президент Франции Эммануэль Макрон прибывает в Россию для участия в Санкт-Петербургском экономическом форуме. В ходе визита глава Пятой республики встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. На повестке переговоров урегулирование сирийского и украинского конфликтов, иранское досье, двустороннее экономическое сотрудничество и энергетические проекты. По мнению экспертов, диалог будет непростым, и «прорывных результатов ожидать не приходится». Каких договорённостей могут достичь лидеры двух стран, выяснял RT.
Президент РФ Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон Reuters © Philippe Wojazer
«Решительный диалог»
В четверг, 24 мая, в северную столицу России по приглашению Владимира Путина прибывает президент Франции Эммануэль Макрон. Переговоры двух лидеров состоятся в Константиновском дворце в Стрельне.
На следующий день глава Пятой республики примет участие в пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума.
В делегацию президента Франции войдут министры иностранных дел и культуры Жан-Ив Ле Дриан и Франсуаз Ниссен, госсекретарь по экономике Дельфин Жени-Стефан, председатели групп дружбы «Россия — Франция» в обеих палатах французского парламента (Национальном собрании и сенате), деятели науки и культуры. Два президента встречаются третий раз. Это первый визит Эммануэля Макрона в качестве главы французского государства в нашу страну. Он пробудет в Санкт-Петербурге два дня и вернётся в Париж 25 мая.
«Первые позиции будут занимать наиболее острые проблемы: Сирия, Украина, может быть, иранское досье», — отметил в интервью RT заведующий кафедрой всеобщей истории РАНХиГС Игорь Игнатченко.
Как пишет издание Le Journal du Dimanche, источник в Елисейском дворце отметил наличие серьёзных расхождений с Россией по украинской и сирийской проблематике, а также по делу Скрипаля, однако не сообщил, какое место займут эти вопросы на переговорах Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
«Диалог между двумя лидерами будет решительным, но корректным по форме», — утверждает издание.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российская сторона на переговорах с французской делегацией, как и ранее во время встречи Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Сочи, не намерена поднимать тему санкций против нашей страны.
Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президенты двух стран намерены обсудить «актуальные международные и региональные вопросы»: Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, «сирийское урегулирование и внутриукраинский кризис».
Взаимный интерес
По словам Игнатченко, для президента Франции визит в Россию важен по двум причинам.
Также, по словам Игнатченко, для Макрона важно такое понятие, как престиж французской дипломатии. Лидер Пятой республики стремится продемонстрировать, что его страна может быть «переговорщиком между Западом и Россией».
«Он делает это с той целью, чтобы Франция заняла ведущее место среди западного сообщества как страна, имеющая особый доступ к российскому президенту, — считает эксперт, — и стала таким образом причастной к принятию ключевых международных решений. Основные вопросы сейчас решаются в США, Китае, России».
«Визит крупного государственного деятеля ключевой страны Евросоюза сам по себе большое событие, которое показывает, что Россия, несмотря на известные противоречия с ЕС и США, остаётся важным игроком на международной арене. Продолжается коммуникация и диалог», — заявил в интервью RT научный сотрудник отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Павел Тимофеев.
Наперегонки с Меркель
Эксперты отмечают, что поездка французского президента в Россию проходит ровно через неделю после аналогичного визита канцлера Германии Ангелы Меркель.
«Владимир Путин может наслаждаться этим моментом: два наиболее влиятельных европейских политика протаптывают тропинку к его двери», — пишет Financial Times.
По словам издания, резкие шаги Соединённых Штатов, в частности выход из ядерной сделки с Ираном, сблизили позиции Москвы с одной стороны и Берлина и Парижа с другой, хотя и не сняли всех противоречий между ними.
В апреле Эммануэль Макрон и Ангела Меркель также с разницей в одну неделю посетили США, где провели переговоры с президентом Дональдом Трампом. По мнению экспертов, европейские лидеры, отстаивая интересы своих держав, вынуждены лавировать между Москвой и Вашингтоном.
В то же время синхронность визитов лидеров Германии и Франции в Россию и США свидетельствует и о конкуренции между этими державами.
«То, что Макрон проявляет такую активность как на российском направлении, так и на американском, говорит о желании повысить статус Франции в ущерб немецким интересам, поэтому Меркель приходится шевелиться», — считает Игнатченко.
Разница подходов
Ранее в интервью изданию Le Journal du Dimanche французский лидер заявил о стремлении «вести стратегический и исторический диалог» с Владимиром Путиным.
По словам источника издания, накануне визита в нашу страну Макрон встретился с французскими специалистами по России: философом русского происхождения Мишелем Ельчаниновым, утверждающим, что «секретный план Путина — завладеть Европой», и историком Антуаном Аржаковским, прославившимся ранее выступлениями в защиту «евромайдана» на Украине.
«Прорывных результатов ожидать не приходится, — утверждает Игнатченко. — Позиции французского правительства существенно отличаются от российских подходов по всем ключевым политическим проблемам: Сирии, Ирану, Украине».
Хотя Россия выступает за вывод всех иностранных формирований из Сирии, французский президент настаивает на расширении французского присутствия в этой стране, и, несмотря на поддержку ядерного соглашения с Ираном, не против его существенного изменения в соответствии с требованиями США. Накануне визита Макрона в Санкт-Петербург Елисейский дворец заявил RFI, что и позиция Парижа по Крыму остаётся прежней.
Области сотрудничества
Однако, по мнению Тимофеева, пространство для политического диалога существует.
«Непонятно, как разблокировать ситуации в Сирии и на Украине, но, с другой стороны, Макрон может сосредоточиться на тех темах, которые вызывают понимание нашего руководства, — утверждает эксперт. — Это ситуация с соглашением по Ирану, в сохранении которого Россия и Франция заинтересованы, проблемы борьбы с терроризмом в Ираке, Сирии, Ливии, вопросы, связанные с энергетикой: Франция поддерживает «Северный поток — 2».
С другой стороны, эксперты резонно отмечают, что Макрон едет на экономический форум, а значит, обязательно выступит на ПМЭФ по вопросам экономического сотрудничества России и ЕС, а также обсудит двусторонние экономические связи с российским президентом. В этом году Франция является страной — гостем форума.
«Не исключено, что речь пойдёт о двусторонних российско-французских научных и культурных проектах», — отмечает Тимофеев.
В ходе визита президента России Владимира Путина во Францию в мае 2017 года стороны договорились о создании нового формата коммуникации гражданских обществ обеих стран — Трианонского диалога. Он подразумевает регулярные научные и культурные обмены, совместные мероприятия в обеих странах.
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