«Диалог будет решительным, но корректным»: что Путин и Макрон обсудят в Санкт-Петербурге

Президент Франции Эммануэль Макрон прибывает в Россию для участия в Санкт-Петербургском экономическом форуме. В ходе визита глава Пятой республики встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. На повестке переговоров урегулирование сирийского и украинского конфликтов, иранское досье, двустороннее экономическое сотрудничество и энергетические проекты. По мнению экспертов, диалог будет непростым, и «прорывных результатов ожидать не приходится». Каких договорённостей могут достичь лидеры двух стран, выяснял RT.

«Решительный диалог»

В четверг, 24 мая, в северную столицу России по приглашению Владимира Путина прибывает президент Франции Эммануэль Макрон. Переговоры двух лидеров состоятся в Константиновском дворце в Стрельне.

На следующий день глава Пятой республики примет участие в пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума.

В делегацию президента Франции войдут министры иностранных дел и культуры Жан-Ив Ле Дриан и Франсуаз Ниссен, госсекретарь по экономике Дельфин Жени-Стефан, председатели групп дружбы «Россия — Франция» в обеих палатах французского парламента (Национальном собрании и сенате), деятели науки и культуры. Два президента встречаются третий раз. Это первый визит Эммануэля Макрона в качестве главы французского государства в нашу страну. Он пробудет в Санкт-Петербурге два дня и вернётся в Париж 25 мая.

«Первые позиции будут занимать наиболее острые проблемы: Сирия, Украина, может быть, иранское досье», — отметил в интервью RT заведующий кафедрой всеобщей истории РАНХиГС Игорь Игнатченко.

Как пишет издание Le Journal du Dimanche, источник в Елисейском дворце отметил наличие серьёзных расхождений с Россией по украинской и сирийской проблематике, а также по делу Скрипаля, однако не сообщил, какое место займут эти вопросы на переговорах Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

«Диалог между двумя лидерами будет решительным, но корректным по форме», — утверждает издание.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российская сторона на переговорах с французской делегацией, как и ранее во время встречи Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Сочи, не намерена поднимать тему санкций против нашей страны.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президенты двух стран намерены обсудить «актуальные международные и региональные вопросы»: Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, «сирийское урегулирование и внутриукраинский кризис».

Взаимный интерес

По словам Игнатченко, для президента Франции визит в Россию важен по двум причинам.

«Макрону необходимо модернизировать французскую экономику и для этого стимулировать вхождение французского бизнеса в Россию, несмотря на санкции», — утверждает эксперт.

Также, по словам Игнатченко, для Макрона важно такое понятие, как престиж французской дипломатии. Лидер Пятой республики стремится продемонстрировать, что его страна может быть «переговорщиком между Западом и Россией».

«Он делает это с той целью, чтобы Франция заняла ведущее место среди западного сообщества как страна, имеющая особый доступ к российскому президенту, — считает эксперт, — и стала таким образом причастной к принятию ключевых международных решений. Основные вопросы сейчас решаются в США, Китае, России».

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне

Reuters

© Jonathan Ernst

«Визит крупного государственного деятеля ключевой страны Евросоюза сам по себе большое событие, которое показывает, что Россия, несмотря на известные противоречия с ЕС и США, остаётся важным игроком на международной арене. Продолжается коммуникация и диалог», — заявил в интервью RT научный сотрудник отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Павел Тимофеев.

Наперегонки с Меркель

Эксперты отмечают, что поездка французского президента в Россию проходит ровно через неделю после аналогичного визита канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Владимир Путин может наслаждаться этим моментом: два наиболее влиятельных европейских политика протаптывают тропинку к его двери», — пишет Financial Times.

По словам издания, резкие шаги Соединённых Штатов, в частности выход из ядерной сделки с Ираном, сблизили позиции Москвы с одной стороны и Берлина и Парижа с другой, хотя и не сняли всех противоречий между ними.

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в Сочи, май 2018 года

Reuters

© Mikhail Klimentyev

В апреле Эммануэль Макрон и Ангела Меркель также с разницей в одну неделю посетили США, где провели переговоры с президентом Дональдом Трампом. По мнению экспертов, европейские лидеры, отстаивая интересы своих держав, вынуждены лавировать между Москвой и Вашингтоном.

Помпео заявил, что посещал Донбасс в качестве главы ЦРУ «Если Меркель и Макрон пробивают какие-то европейские идеи, они не могут игнорировать позицию Соединённых Штатов, поскольку они всё-таки союзники. Поэтому они сначала едут в США, выясняют позицию там и уже потом, имея какое-то пространство для манёвров, едут в Россию», — подчеркнул Тимофеев.

В то же время синхронность визитов лидеров Германии и Франции в Россию и США свидетельствует и о конкуренции между этими державами.

«То, что Макрон проявляет такую активность как на российском направлении, так и на американском, говорит о желании повысить статус Франции в ущерб немецким интересам, поэтому Меркель приходится шевелиться», — считает Игнатченко.

Разница подходов

Ранее в интервью изданию Le Journal du Dimanche французский лидер заявил о стремлении «вести стратегический и исторический диалог» с Владимиром Путиным.

По словам источника издания, накануне визита в нашу страну Макрон встретился с французскими специалистами по России: философом русского происхождения Мишелем Ельчаниновым, утверждающим, что «секретный план Путина — завладеть Европой», и историком Антуаном Аржаковским, прославившимся ранее выступлениями в защиту «евромайдана» на Украине.

«Прорывных результатов ожидать не приходится, — утверждает Игнатченко. — Позиции французского правительства существенно отличаются от российских подходов по всем ключевым политическим проблемам: Сирии, Ирану, Украине».

Военнослужащие французской армии в Мосуле

AFP

© FADEL SENNA

Хотя Россия выступает за вывод всех иностранных формирований из Сирии, французский президент настаивает на расширении французского присутствия в этой стране, и, несмотря на поддержку ядерного соглашения с Ираном, не против его существенного изменения в соответствии с требованиями США. Накануне визита Макрона в Санкт-Петербург Елисейский дворец заявил RFI, что и позиция Парижа по Крыму остаётся прежней.

Области сотрудничества

Однако, по мнению Тимофеева, пространство для политического диалога существует.

«Непонятно, как разблокировать ситуации в Сирии и на Украине, но, с другой стороны, Макрон может сосредоточиться на тех темах, которые вызывают понимание нашего руководства, — утверждает эксперт. — Это ситуация с соглашением по Ирану, в сохранении которого Россия и Франция заинтересованы, проблемы борьбы с терроризмом в Ираке, Сирии, Ливии, вопросы, связанные с энергетикой: Франция поддерживает «Северный поток — 2».

С другой стороны, эксперты резонно отмечают, что Макрон едет на экономический форум, а значит, обязательно выступит на ПМЭФ по вопросам экономического сотрудничества России и ЕС, а также обсудит двусторонние экономические связи с российским президентом. В этом году Франция является страной — гостем форума.

«Не исключено, что речь пойдёт о двусторонних российско-французских научных и культурных проектах», — отмечает Тимофеев.

В ходе визита президента России Владимира Путина во Францию в мае 2017 года стороны договорились о создании нового формата коммуникации гражданских обществ обеих стран — Трианонского диалога. Он подразумевает регулярные научные и культурные обмены, совместные мероприятия в обеих странах.