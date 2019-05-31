Диалог без границ: Россия предложила Японии отказаться от виз

Москва напомнила Токио о предложении отменить визы между двумя странами, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с японским коллегой Таро Коно. Как заявили в Ассоциации туроператоров России, такая мера позволит увеличить турпоток на 30%. Кроме того, дипломаты продолжили переговоры о заключении мирного договора и ведении совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах. Также российская сторона выразила опасения в связи с укреплением военного сотрудничества Токио и Вашингтона.

Россия напомнила Японии об идее введения безвизового режима. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно. Министр подчеркнул, что речь идёт не только о деловых, но и о туристических поездках.

«Мы сегодня напомнили о давнем российском предложении перейти к полному безвизовому режиму между РФ и Японией, начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями», — сказал Лавров.

Он добавил, что в качестве первого шага можно реализовать предложение президента России Владимира Путина о режиме свободного перемещения между Сахалинской областью и префектурой Хоккайдо.

«В качестве первого шага мы напомнили об инициативе президента Путина ввести режим свободного перемещения между всеми жителями Сахалинской области и жителями префектуры Хоккайдо», — отметил глава МИД РФ.

Отношения Москвы и Токио уже развиваются в этом направлении, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

«Российско-японские отношения как раз показывают образец поступательного упрощения безвизового режима. Сейчас пока это коснулось именно документов, которые требуются для получения виз», — сказал он RT.

Горин добавил, что отмена виз поможет увеличить взаимный турпоток на 30%.

«При отмене виз однозначно на 30% будет увеличен поток туристических обменов. У японцев огромный интерес к России, Россия тоже предлагает интересные маршруты в Японию для туристов. Поэтому это будет очень хорошее подспорье для туризма», — подчеркнул специалист.

Так, по данным аналитического агентства «ТурСтат», в 2018 году Россию посетили 108 тыс. туристов из Японии. При этом число россиян, выбравших японское направление, по данным Японской национальной туристической организации, составило 88,6 тыс. за тот же период.

Вид на вулкан Богдан Хмельницкий на острове Итуруп

© Сергей Красноухов / РИА Новости

«Активно поддерживаем налаживание диалога»

Лавров пояснил, что визовый вопрос обсуждался в рамках диалога по совместной деятельности на Курильских островах. 11 июня должна пройти встреча рабочих групп по этой теме.

По словам Лаврова, Москва и Токио определили несколько приоритетных сфер сотрудничества на Южных Курилах — аквакультура, переработка отходов, туризм и энергия ветра.

«Мы активно поддерживаем налаживание диалога по всем этим вопросам, с тем чтобы начать реализацию практических проектов в каждой из этих областей… Но одновременно, конечно, говорим нашим японским друзьям, что нельзя ограничиваться этими областями сотрудничества, надо искать новые, в том числе и высокотехнологичные сферы приложения совместных усилий», — подчеркнул министр.

Напомним, Япония оспаривает российскую принадлежность четырёх южных Курильских островов — Шикотан, Хабомаи, Итуруп и Кунашир. По итогам Второй мировой войны они вошли в состав СССР. В 1956 году между Москвой и Токио была заключена совместная декларация, в рамках которой предполагалось поэтапное развитие отношений и заключение мирного договора.

Однако из-за того, что в 1960 году был заключён японско-американский Договор о взаимодействии и безопасности, согласно которому США создали военные базы на территории Японии, СССР отказался передавать острова. В Москве сочли заключённую между Токио и Вашингтоном договорённость антисоветской и антикитайской.

На данный момент диалог между Россией и Японией о мирном договоре основан на декларации 1956 года. Об этом в ноябре 2018 года условились Владимир Путин и премьер-министр Японии Абэ Синдзо. На текущих переговорах Лавров также подчеркнул следование этой декларации, отметив, что решение территориальных вопросов возможно только после заключения мирного договора.

«В совместной декларации 1956 года чётко зафиксировано, что наша страна и Япония подписывают мирный договор — и только затем мы будем рассматривать вопрос территориального размежевания. Только в такой последовательности. Мы продолжаем разъяснять нашим японским коллегам необходимость заключения мирного договора, который бы отражал десятилетия, прошедшие после окончания войны, отражал бы нынешний уровень отношений между Россией и Японией и задавал бы ориентиры для их дальнейшего развития», — отметил министр.

Российские корабли у острова Шикотан

Reuters

«Важно динамику конвертировать»

Оценивая российско-японские отношения в целом, Лавров отметил очень хорошую динамику на высшем и министерском уровнях.

«Важно эту динамику конвертировать в насыщение содержанием наших практических связей, — сказал министр. — Имею в виду повышение темпов и расширение сфер экономического сотрудничества, выстраивание партнёрства в международных делах. Всё это только и может вывести нас на создание принципиально нового качества отношений».

Глава МИД России Сергей Лавров и его японский коллега Таро Коно

© Kazuhiro NOGI / AFP

Тем не менее японско-американский военный союз продолжает влиять на отношения Москвы и Токио, констатировал Лавров. Глава МИД РФ напомнил, что США в официальных документах определяют Россию как противника, а официальные лица заявляют о необходимости противодействия Москве.

«Причём обращаем внимание в том смысле, что такая агрессивная риторика США сопровождается постоянным подтверждением японскими руководителями на высшем уровне фундаментального характера военного союза с США. Сопоставьте два этих фактора воедино — и вы поймёте, в чём для нас заключается проблема. Надеюсь, и японские коллеги это понимают», — сказал Лавров.

Военный союз США и Японии со временем будет укрепляться, убеждён руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

«Об этом свидетельствует и тот факт, что Япония будет закупать огромное количество вооружения в Соединённых Штатах, прежде всего истребителей F-35, которые планирует размещать на своих вертолётоносцах, переоборудованных в авианосцы. Япония будет размещать у себя на территории систему Aegis Ashore противоракетной обороны, которая, мы считаем, является частью глобальной американской системы ПРО, направленной против России», — подчеркнул он в беседе с RT.