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Диагноз Навального от немецких врачей: Правильный перевод

25 августа 2020, 12:10  •  199 • Политика
В либеральной прессе стали моментально переиначивать заявление немецких врачей о состоянии Навального. Преподносится, что оппозиционера отравили. Однако, указывает автор Telegram-канала "Медиатехнолог", в правильном переводе речь идёт лишь о вероятности такого предположения, а не о констатации факта.
В берлинской клинике "Шарите" сообщили, что российский оппозиционер Алексей Навальный по-прежнему в коме, но угрозы его жизни нет. Как выяснили иностранные специалисты, клинические данные пациента указывают на интоксикацию субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы.
При этом в либеральной прессе после заявления из клиники стали воспевать версию о том, что Навальный был отравлен.
Однако, указывает автор Telegram-канала "Медиатехнолог", "при правильном переводе с немецкого, а не в переводе либеральных СМИ это является "отравлением с большой долей вероятности", как заявил представитель правительства Штеффен Зайберт".
Ранее немецкий чиновник объяснил, что Навальный нуждается в охране - стало известно о выставленных патрулях у клиники. По его словам, "поскольку существует определённая вероятность отравления, необходима защита" Навального.
При этом, отмечает автор канала "Медиатехнолог", если всерьёз взять за основу то, что оппозиционера отравили, то напрашивается три способа попадания "яда" в организм блогера: в самолёте или аэропорту, с лекарствами или из чая, который пил Навальный перед полётом.
"Версия о том, что это всё-таки был чай, выигрывает. Намеренное отравление Навального может быть выгодно и самой оппозиции - это идеальный пропагандистский инструментарий, особенно на фоне протестов в Белоруссии", - добавляет комментатор.

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