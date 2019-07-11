Диабет, болезнь Паркинсона, агорафобия? В Сети составили подборку наиболее вероятных диагнозов Меркель

Списком болезней в своем телеграм-канале поделился политолог Александр Сосновский. При этом он подчеркнул, что все диагнозы – предполагаемые.

Исходные данные таковы: на людях приступ тремора поражал Меркель трижды. Неизвестно, были ли у нее такие симптомы, кроме запечатлённых камерами. "Трясучка" начинается у канцлера во время официальной церемонии, когда она неподвижна.

При этом официально приступы объясняют якобы обезвоживанием. Заметно, что канцлер пытается справиться со своим состоянием, но у нее это не получается.

Предположительно, приступы такого рода может вызывать агорафобия. К ней могли присоединиться панические атаки и так называемый "синдром ожидания".

По другой версии, Меркель могла принимать мощные транквилизаторы и после их отмены у нее развился тремор. Причем лекарства такого рода канцлеру могли прописать для лечения вышеуказанных расстройств.

У Меркель может быть эссенциальный тремор – состояние не опасное, но неприятное и мучительное для пациента.

Дело, впрочем, может быть и в серьезной болезни – диабет может сопровождаться похожими синдромами, как и начинающаяся болезнь Паркинсона. Возможны и нейрологические причины – от возрастных изменений в головном и спинном мозгах до онкологии.

Маловероятный вариант, который тем не менее также провоцирует приступы "трясучки" - отравление тяжелыми металлами.

Могут вызвать тремор психосоматические причины вплоть до тинитуса. Последнее – научное название шума в ушах, который сопровождается страхом. Это не болезнь, на физическое состояние человека не влияет, но сильно усложняет жизнь. "В немецкой политике есть пример, когда успешный политик , глава правительства одной из федеральных земель, ушел в отставку из-за внезапно разбившегося тинитуса", - отметил Сосновский.

Он также добавил, что любой политик должен в ситуации повторяющихся непонятных приступов сложить полномочия хотя бы на время обследования, или вовсе уйти в отставку.