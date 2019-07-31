Ди Каприо не стал винить власти России в сибирских пожарах, а списал на "признак климатического кризиса"

Стало известно о том, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в России. Также он затронул тему пожаров и в других странах. В своем Instagram он высказался о том, какие последствия вообще бывают в мире от природных возгораний.

Отметим, что многие пользователи сейчас активно пишут, что якобы власти России ничего не предпринимают, чтобы потушить пожары в Сибири, и обвиняют чиновников в бездействии.

Ди Каприо высказал иную точку зрения.

"Полярный круг страдает от беспрецедентного количества лесных пожаров, - написал он в своем Instagram. - Это очередной признак климатического кризиса. Очаги возгораний и шлейфы от дыма в Гренландии, Сибири и на Аляске можно увидеть из космоса".

Он также добавил, что за месяц эти пожары выделили столько диоксида углерода, сколько Швеция производит в год.

Напомним, в битву за сибирские леса вступила авиация МЧС России. Уточняется, что свой первый полет до места ЧС в Богучанский район Красноярского края совершил пожарный самолет Бе-200.

Первый замминистра МЧС России Александр Чуприян уточнил, что министерство по ликвидации чрезвычайных ситуаций теперь станет активно участвовать в тушении лесных пожаров и с земли, и с воздуха.

Напомним, Сибирь горит уже несколько недель. В Сети даже появилась петиция с призывом ввести ЧС в регионе. По данным министра природных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина, сейчас наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия.