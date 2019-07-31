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Ди Каприо не стал винить власти России в сибирских пожарах, а списал на "признак климатического кризиса"
31 июля 2019, 15:09 • 14 • В мире
Голливудский актер Ди Каприо прокомментировал ситуацию с пожарами. Но он не стал уподобляться многим блогерам, которые обвиняют в бедствии российские власти. Актер перечислил еще страны, где бушуют пожары, и объяснил это "признаком климатического кризиса".
Стало известно о том, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в России. Также он затронул тему пожаров и в других странах. В своем Instagram он высказался о том, какие последствия вообще бывают в мире от природных возгораний.
Отметим, что многие пользователи сейчас активно пишут, что якобы власти России ничего не предпринимают, чтобы потушить пожары в Сибири, и обвиняют чиновников в бездействии.
Ди Каприо высказал иную точку зрения.
"Полярный круг страдает от беспрецедентного количества лесных пожаров, - написал он в своем Instagram. - Это очередной признак климатического кризиса. Очаги возгораний и шлейфы от дыма в Гренландии, Сибири и на Аляске можно увидеть из космоса".
Он также добавил, что за месяц эти пожары выделили столько диоксида углерода, сколько Швеция производит в год.
Напомним, в битву за сибирские леса вступила авиация МЧС России. Уточняется, что свой первый полет до места ЧС в Богучанский район Красноярского края совершил пожарный самолет Бе-200.
Первый замминистра МЧС России Александр Чуприян уточнил, что министерство по ликвидации чрезвычайных ситуаций теперь станет активно участвовать в тушении лесных пожаров и с земли, и с воздуха.
Напомним, Сибирь горит уже несколько недель. В Сети даже появилась петиция с призывом ввести ЧС в регионе. По данным министра природных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина, сейчас наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия.
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