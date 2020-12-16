«Дезорганизовать полёты беспилотной авиации»: какие новые методы борьбы с БПЛА осваивает российская армия

Военнослужащие Центрального военного округа успешно отработали отражение атаки малогабаритных низколетящих БПЛА условного противника, сообщается на сайте Минобороны РФ. Последние годы в российской армии активно осваиваются новые методы борьбы с беспилотниками. В частности, используется практика применения сводных отрядов, состоящих из снайперов, разведчиков, зенитчиков и специалистов в сфере радиоэлектронной борьбы. Кроме того, на вооружение ВС РФ принимаются образцы сухопутной техники, способные поражать БПЛА. По мнению экспертов, Россия успешно интегрирует в боевую подготовку опыт современных локальных конфликтов.

В рамках учения на полигоне в Челябинской области военнослужащие радиотехнических войск и подразделений ПВО успешно отразили атаку беспилотников условного противника. Целями российских военных стали около 20 малоразмерных дронов. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«В ходе тактического эпизода специалисты радиотехнических войск из состава боевого расчёта РЛС (радиолокационной станции. — RT) «Подлёт-К1» обнаружили малоразмерные, малоскоростные и маловысотные цели на удалении около 15 км, в роли которых выступали беспилотные летательные аппараты», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Для поражения вражеских дронов применялись зенитный ракетный пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» и система ПВО «Тор-М1». Оперативное получение радиолокационной информации обеспечила автоматизированная система управления (АСУ) «Поляна-Д4».

«Основная задача заключалась в выработке механизмов информационного взаимодействия между элементами боевого порядка: командными пунктами, средствами радиолокационного обнаружения и огневого поражения воздушных целей условного противника, действующих на предельно малых и малых высотах, на заданных рубежах и дальностях», — сказал начальник радиотехнический войск авиационного объединения ЦВО Рамиль Зиганшин.

Как пояснил в разговоре с RT эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев, на полигоне в Челябинской области военнослужащие ЦВО выполняли весьма нетривиальную задачу.

«Специфика учений была в том, что военные обнаружили маловысотные цели на достаточно большом удалении и передали координаты командному пункту. То есть целеуказание выполнялось дистанционно. Проблема таких целей заключается в том, что они малоразмерные, летят на небольшой высоте. Такие аппараты тяжело обнаружить и отследить их полёт», — пояснил Денисенцев.

«Освоение новой методики»

Последнее время войска ЦВО осваивают новые способы борьбы с БПЛА. Так, в августе в интервью газете «Красная звезда» начальник отдела боевой подготовки 41-й общевойсковой армии ЦВО полковник Вячеслав Доцу рассказал, что для пресечения атаки дронов используются самые разные методы.

Помимо традиционных способов уничтожения беспилотников — стрельбы из зенитных комплексов, военнослужащие осваивают технику поражения из личного оружия, а также нейтрализацию с применением средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Например, высокую эффективность в противостоянии с беспилотной авиацией показывают комплексы радиоэлектронной борьбы «Автобаза» и «Красуха» одного из соединений (41-й армии. — RT). Они способны нарушить системы управления противника, функционирование его средств связи, а значит, дезорганизовать и полёты беспилотной авиации», — сообщил Доцу.

Тактический беспилотник

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Как пояснил в комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, для противодействия дронам на современном театре военных действий (ТВД) наиболее эффективно сочетать зенитные комплексы и нетрадиционные средства поражения, включая системы РЭБ.

«Не всегда приемлемо выпускать зенитные ракеты по беспилотникам, как и полагаться исключительно на возможности РЭБ. Необходимо стремиться к тому, чтобы обнаружение дронов и отражение их атак на прикрываемую группировку войск осуществлялись разными типами вооружения. Такой подход диктует необходимость использования множества новых методик», — говорит Корнев.

Например, на полигонах 41-й общевойсковой армии развёрнуты учебные места, которые позволяют оттачивать навыки управления войсками, приёмы и способы ведения огня при обнаружении малоразмерных воздушных целей. Стрельба по макетам, имитирующим БПЛА, происходит на разных огневых рубежах.

Повышенное внимание к разработке методов противодействия беспилотникам Доцу объяснил опытом, полученным Россией в сирийской операции, где террористы применяли дроны против правительственных войск и для нападения на авиабазу Хмеймим. По словам полковника, сегодня на ТВД серьёзный ущерб могут нанести даже БПЛА, изготовленные из подручных материалов (фанеры, пластика, жести) и с установленными на них простейшими моторами и камерами.

Совершенствованием беспилотников различного класса активно занимаются и промышленно развитые государства. Причём научные изыскания в создании новых БПЛА опережают разработки средств противодействия им, констатировал Доцу.

«Поэтому мы в объединении стали создавать сводные подразделения для борьбы с БПЛА. Например, во время занятий и учений мотострелковой роты одному из отделений или взводов можно не только ставить задачу по поражению наземных целей, но и непрерывно вести наблюдение за воздушной обстановкой и при обнаружении беспилотной авиации противника незамедлительно открывать по ней огонь», — рассказал Доцу.

В рядах Южного военного округа (ЮВО) также действуют сводные формирования по уничтожению беспилотных аппаратов. В их состав входят специалисты РЭБ, войсковой разведки, снайперы, расчёты зенитных самоходных установок и противовоздушной обороны. В Минобороны отмечают, что такие группы «созданы в целях внедрения современного боевого опыта».

В частности, в июне на учениях в Чечне радиолокационные станции «Борисоглебск-2» обнаружили дроны условного противника, которые из замаскированных огневых позиций уничтожили снайперы и расчёты зенитных комплексов. Как отмечают в пресс-службе ЮВО, тренировка прошла «в рамках освоения новой методики по борьбе с беспилотной авиацией».

«Опыт локальных конфликтов»

Из открытой информации следует, что сейчас в российской армии навыками противодействия БПЛА, помимо снайперов, овладевают обычные пехотинцы и пулемётчики. На полигонах они учатся вести прицельный огонь по макетам и воздушным шарам, которые, подобно дронам, могут непредсказуемо маневрировать в воздушном пространстве.

Как отмечают эксперты, задача борьбы с БПЛА настолько масштабная, что требует отработки её выполнения практически всеми наземными средствами огневого поражения. В частности, сбивать беспилотники способны ряд новейших образцов военной техники, часть которых уже принята на вооружение ВС РФ.

Одним из подобных изделий является боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Она может обеспечивать борьбу с дронами благодаря новым боеприпасам с управляемым воздушным подрывом, которые предназначены для двух 30-мм пушек. Кроме того, ожидается, что возможности «Терминатора» на этом поприще возрастут с появлением в его арсенале 57-мм орудия.

Также грозой БПЛА является зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) 2С38 «Деривация-ПВО», который уже оснащён мощной 57-мм пушкой. Максимальная горизонтальная дальность поражения целей этим орудием — 14,5 км, вертикальная — 7,5 км, скорострельность — 80 выстрелов в минуту.

Элементы перехваченного БПЛА сирийских боевиков

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По словам Корнева, российские военные и конструкторские коллективы прекрасно осознают, что образцы беспилотной авиации постоянно совершенствуются — их становится сложнее обнаруживать и поражать. В связи с этим новые виды сухопутной военной техники создаются и модернизируются в том числе под задачу борьбы с БПЛА.

«Сейчас это насущная необходимость. Опыт локальных конфликтов диктует такое правило: любое передвижение войск на ТВД должно быть замаскировано и прикрыто разнообразными средствами от поражения вражескими беспилотниками», — подчеркнул Корнев.

Аналогичной точки зрения придерживается Сергей Денисенцев. По мнению эксперта, российская армия активно интегрирует в боевую подготовку опыт современных конфликтов, где широко применяются БПЛА. Также в ходе учений ВС РФ закрепляют уникальные навыки борьбы с дронами, полученные в ходе сирийской операции.