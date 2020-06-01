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Дезинфицирующие коврики и дистанция между кабинками: Крашенинников рассказал, как пройдет голосование 1 июля

01 июня 2020, 21:20  •  44 • В России

Президент Владимир Путин назначил голосование по поправкам на 1 июля. В свою очередь глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила растянуть плебисцит на неделю в целях эпидемиологической безопасности. Поэтому предполагается, что начинать голосовать можно будет уже с 25 июня.

Как будет проходить голосование, мы спросили у главы Комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова.

Павел Крашенинников: «1 июля - самая лучшая дата голосования по поправкам в Конституцию - и участники голосования, и демократия, надеюсь, будут в полной безопасности»

- Павел Владимирович! Ну что, нас с вами можно поздравить - наконец президент назначил дату голосования по поправкам в Конституцию.

- Да, спасибо.

- Скажите, Владимир Путин проводил совещание по этому вопросу бесконтактно?

- Да, дистанционно. Я был, например, в Думе.

- По времени совещание сколько продолжалось?

- Я не засекал. Но часа полтора, наверное.

- Лично для меня - честно, между нами, как родному вам скажу, - это не было большой новостью. Все этого ждали. А для вас? Вы готовы были к тому, что будет именно сегодня назначена дата?

- Ну, вы знаете, я просто хочу сказать, что на самом деле ведь обсуждались разные дни, числа... Я считаю, что 1 июля - это хорошая дата. И могу сейчас, если спросите, объяснить, почему.

Президент России Владимир Путин в Ново-Огарево проводит совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, 1 июня 2020 г. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Объясните.

- Первое – в соответствии с законом, должно быть 30 дней - между датой голосования и ее официальным объявлением. Это юридическая основа.

Второе – основа санитарно-эпидемиологическая. Как сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, при соблюдении всех санитарных норм и требований - через месяц проводить голосование вполне возможно. Прогнозы на сей счёт оптимистичны.

- А кто настаивал, кто предлагал 24-е июня? Пока шло совещание, появилась информация, что президент отверг эту дату...

- Я фамилии не могу называть. Потому что решение - другое. Ну, чего буду коллег подставлять?

Но были такие предложения, что - да, давайте 24-го июня. И что - вроде бы ничего плохого. И я так понимаю, что, с точки зрения экономического блока правительства - это не слишком хорошо, что два выходных подряд, не все хотели такого варианта.

- Но это же разные вещи.

- Экономика – да, здесь нужно это все учитывать. Но не до такой же степени.

Есть нормы санитарно-эпидемиологические, они гораздо важнее. И сам день голосования – это тоже важная дата.

А, самое главное, 24-го - парад Победы. Святой день... И, конечно, президент прав - не стоило совмещать эти два важных события.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но его пришлось перенести из-за пандемии. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

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- Обсуждались ли меры предосторожности? Главное ведь – это безопасность для участников голосования.

- Да, и для участников голосования, и - для тех, кто работает в избирательных комиссиях: конечно, этому - особое внимание было уделено.

И как раз Элла Памфилова, глава Центризбиркома, сказала, что это будет безопаснее, чем сходить в магазин.

И я думаю, что это, действительно, так.

Потому что - на участках для голосования и температуру у людей будут мерить, и средства защиты предоставят.

И времени - для того, чтобы провести это голосование, будет предостаточно. Те, кто захочет пораньше отдать свой голос, получит такую дополнительную возможность - можно уже будет голосовать, начиная с 25 июня.

- Вы имеете в виду, за семь дней до обозначенного дня.

- Да, такая возможность будет. Дальше, - вот это то, что называется «мобильный избиратель».

То есть, если человек уезжает, - он заранее подает заявку в свою избирательную комиссию и может проголосовать в другом месте.

Главное, - наряду с санитарно-эпидемиологической безопасностью, должна быть обеспечена безопасность самого голосования.

- Это тоже важно.

- Разумеется. Чтобы голосование было, все-таки, непосредственное, чтобы тайна голосования соблюдалась на 100 процентов.

По поводу дистанционного голосования, - мы с вами говорили уже несколько дней назад, я имею в виду - если по интернету. У меня было мнение, что это возможно, как минимум, в пяти регионах. Элла Памфилова же считает, что это будет, наверное, в трех регионах. Потому что регионы должны будут обосновать свои предложения.

Все эти вещи должны быть защищены. И только после этого ЦИК скажет, можно это делать или нельзя.

- А ещё вот - мы же будем голосовать в перчатках, в маске…

- Да. И - соблюдать дистанцию.

- Будем, входя на избирательный участок, наступать там даже на специальный дезинфицирующий коврик.

- Совершенно верно. Будут рукомойники. И прочие «истории». У нас они так называются, потому что в Думе на каждом шагу стоят.

- Рукомойники! А что? Хорошее слово.

- Это все будет действовать. И, я надеюсь, что все это даст возможность нам всем наше конституционное право все-таки реализовать.

- Да! А кабинки как будут расположены?

- Кабинки будут расположены так, чтобы другие участники голосования и члены избиркомов не видели саму процедуру голосования...

Я думаю, что их - эти кабинки - надо будет развернуть. Но это уже избирком будет такие рекомендации давать - на этот счёт выпускаются специальные методички.

Насколько я знаю (а мы контактируем с коллегами из ЦИКа) будет чётко отлажена вся схема... И кабинки развернут, как надо, чтобы граждане ничего не трогали лишний раз руками.

Чтобы взяли бюллетень, заполнили и опустили в урну для голосования.

- А потом - вышел, перчатки снял, руки вымыл...

- Вы меня куда подводите?

- Ходили байки, что будут голосовать в палатках, во дворах. Палаток не будет?

- На свежем воздухе – предлагалось. Это надо ЦИКу вопрос задавать. Я не знаю. Меня буквально полчаса назад спросили, как - по поводу голосования эсэмэсками, почтой.

- Это не предполагается?

- Нет, ни эсэмэски, ни почта предусмотрены не будут.

- И палаток - тоже?

- Про палатки я не знаю. Если палатки обеспечивают тайное голосования, наверное, это возможно. Не везде же это будет в школах.

Это, скорее, не ко мне вопрос, а к ЦИКу. Если такие палатки где-то будут... У нас разная местность в России. Не везде школы есть поблизости. Это вопросы организационного обеспечения.

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- Раньше - еще со времён Брежнева - мы шли голосовать, как на праздник, можно было даже водочки на участке выпить. В наше же время уже просто могли газировку купить, пирожки, музыка играла, крутили записи Муслима Магомаева или Иосифа Кобзона. А сейчас это все будет?

- Вопрос непосредственной организации, я не про водочку, - это к избирательным комиссиям. Про музыку и так далее.

Я надеюсь, что это будет все организовано цивилизованно, красиво. И, главное, - обеспечить вот эти все принципы голосования.

- Президент, надо полагать, во время совещания подробно интересовался этими всеми нюансами...

- Конечно. Мы поговорили о том, что уже часть поправок, особенно из социального блока, фактически заработали. И они уже получили практическую обкатку.

- Мы всегда с вами - во время интервью - прогнозы строим. А сейчас - как? Пока прогнозы не будем выдавать?

- Это я не знаю. Я очень надеюсь, что наша работа даст положительный результат.

- Может, наградят даже.

- Ну, самая большая награда, если все пройдет хорошо, безопасно, и будут приняты эти осень важные поправки...

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