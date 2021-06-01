«Дежурное заявление»: почему генсек НАТО рассказал о желании альянса наладить отношения с Россией

Североатлантический альянс хочет наладить связи с Россией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, даже если стороны не смогут этого сделать, «важно заниматься регулированием непростых отношений» с Москвой. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что контакты России и НАТО были практически полностью остановлены после госпереворота на Украине, который поддержал альянс. Дипломат отметил, что Москва готова к возобновлению диалога при условии, что он не будет «пустословным». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на западном стратегическом направлении продолжает расти военная угроза, в частности из-за увеличения присутствия сил НАТО у российских границ, в частности, наращивания количества учений. Как отметили эксперты, заявление Столтенберга сделано «для внутреннего рынка», чтобы представить альянс в выгодном свете, а Россию изобразить агрессором.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс заинтересован в улучшении отношений с Россией. Об этом он сообщил на пресс-конференции в преддверии заседаний глав МИД и министров обороны стран военного блока.

«Мы продолжаем придерживаться так называемого двуединого подхода к России, который подразумевает, что мы обеспечиваем надёжные сдерживание и оборону, но вместе с тем мы работаем над ведением плодотворного диалога с Россией. Отчасти потому, что хотим улучшить отношения с нашим соседом Россией», — отметил Столтенберг.

По его словам, даже если альянсу не удастся наладить связи с Москвой, «в любом случае важно заниматься регулированием непростых отношений» с российской стороной. Генсек НАТО пояснил, что это нужно для транспарентности, снижения рисков военных действий, а также для сотрудничества в таких вопросах, как, например, контроль над вооружениями.

«Мы демонстрируем наше желание охранять и защищать всех наших союзников, в том числе проводя совместные военные учения, но все наши действия несут оборонительный характер, и (программа. — RT) НАТО-2030 показывает, как мы можем усилить сдерживание и оборону в обнадёживающей, но оборонительной манере», — заявил Столтенберг.

В то же время Россия, по словам генерального секретаря альянса, за последние годы «осуществляла масштабные инвестиции в новые, современные военные возможности, от систем обычного вооружения до ядерного».

«Мы наблюдали наращивание российского военного присутствия на крайнем севере: в районе Баренцева моря, Балтийского моря, Калининграда, Чёрного моря и вплоть до региона Средиземного моря и Ближнего Востока», — сказал Столтенберг.

По его словам, это якобы стало одной из главных причин, почему НАТО в последние годы «повысило боеготовность своих вооружённых сил» и развернуло «боевые группы в восточной части альянса».

«НАТО обязуется охранять и защищать всех своих союзников, и мы готовы предотвращать конфликты и войны. Лучший способ сделать это — направить чёткое послание любым потенциальным противникам о том, что, если один из участников подвергается нападению, то весь альянс придёт (на помощь. — RT). Таким образом мы предотвращаем войны и поддерживаем мир», — добавил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Reuters

© Olivier Hoslet

Позиция Москвы

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отношения России и НАТО «были практически полностью остановлены» после того, как на Украине произошёл государственный переворот и альянс выступил на стороне «евромайдана», однако Москва готова возобновить диалог.

«Но он должен быть не пустословным, не ради того, чтобы каждый раз натовцы озвучивали на заседаниях Совета Россия — НАТО все те заявления абсолютно однобокие, которые они делают публично, обвиняя нас во всех грехах в связи с украинским кризисом. Мы хотим, чтобы Совет Россия — НАТО концентрировался на вопросах безопасности, ради чего он, собственно, и создавался», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой.

По его словам, Москва ожидает ответа на многие предложения, которые «уже более года рассматриваются в Североатлантическом альянсе». Как отметил Лавров, их принятие «могло бы существенно помочь деэскалации обстановки, которая продолжает напрягаться, в том числе в силу постоянного перемещения военной инфраструктуры НАТО» вплотную к российским границам.

«Уже около двух лет в НАТО не рассматриваются наши конкретные предложения, которые были переданы по линии нашего Генерального штаба Вооружённых сил и которые заключаются в установлении дистанции, ближе которой не должно происходить перемещение самолётов наших военно-воздушных сил — России и натовских стран, и кораблей военно-морских флотов. Также было передано предложение согласовать дистанцию, на которую будут отодвинуты от линии соприкосновения Россия — НАТО военные учения, как наши, так и учения Североатлантического альянса, и ряд других конкретных предложений. Ни на одно из них ответа мы не получили пока. Надеюсь, пока», — подчеркнул Лавров.

Также 31 мая прошло заседание коллегии Минобороны РФ, в ходе которого глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что на западном стратегическом направлении продолжают нарастать военные угрозы. Так, за последние семь лет интенсивность полётов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в Европе выросла в 14 раз.

«Систематически корабли НАТО с управляемым ракетным оружием заходят в Балтийское море. Только в прошлом году корабли данного класса трижды выполняли задачи вблизи Калининградской области. Всего с 2016 года система объективного контроля зафиксировала 18 таких выходов боевых кораблей в предполагаемые районы пуска крылатых ракет», — отметили в пресс-службе оборонного ведомства.

«Одновременно США и НАТО продолжают расширять масштабы оперативной и боевой подготовки вблизи наших границ», — сообщил Шойгу.

По его информации, за последние годы число манёвров увеличилось в полтора раза, а сейчас в Европе продолжаются самые крупные за последние 30 лет учения Defender Europe 2021. Как уточнил министр, в них участвуют до 40 тыс. военнослужащих, а их основная цель — отработать переброску полноценной дивизии из США в Европу.

Учения НАТО Defender Europe 2021

AFP

© Armend Nimani

Как заявил Шойгу, подобные действия «западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают» Россию принять меры «адекватного противодействия».

«Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», — сообщил министр.

«Оправдывать своё существование»

Как отметил военный эксперт Иван Коновалов в разговоре с RT, заявление Йенса Столтенберга о желании НАТО улучшить отношения с Россией «является дежурным».

«Оно уже звучало не раз из его уст. Однако стоит отметить, что Столтенберг занимается политической составляющей альянса, которая нередко состоит из часто взаимопротиворечащих друг другу заявлений. Военным же планированием, управлением войск генсек не обременён. Этим занимаются в основном США. Ведь НАТО по факту не является самостоятельной структурой, альянс управляется Вашингтоном. Всё зависит от того, что в тот или иной момент необходимо Белому дому. А генсек НАТО на то и поставлен, чтобы озвучивать в том числе миролюбивые декларации», — заявил эксперт.

По его словам, политика НАТО не может строиться лишь на угрозах и агрессивной риторике.

«Руководство альянса пытается её разбавить вот такими тезисами о желании налаживать связи, которые по сути ничего не значат. Это всего лишь слова, за которыми потом не последует никаких дел. Альянс действует в обратном направлении, например, проводит большое количество учений у границ России. Любые заявления нивелируются такими мерами», — считает Коновалов.

В свою очередь, полковник в запасе Виктор Литовкин отметил в беседе с RT, что в НАТО на словах всегда готовы поддерживать диалог с Москвой, но делают всё наоборот.

«Такого рода заявление нужно альянсу для внутреннего рынка. В блоке хотят выглядеть белыми и пушистыми, а Россию представить агрессором. Кроме того, за счёт пресловутой «российской угрозы» НАТО хочет оправдывать своё существование. Сейчас альянс ходит по замкнутому кругу», — подчеркнул аналитик.

Иван Коновалов выразил мнение, что без упоминаний о России в негативном ключе теряется смысл существования НАТО, поскольку альянс был создан как организация, противостоящая СССР. По его словам, после распада Союза угрозой стали называть Россию, поскольку США «не хотели терять такую выгодную в финансовом отношении структуру».

Кроме того, Западу необходимо предпринимать усилия, в том числе и военные, чтобы поддерживать градус напряжённости в отношениях России и НАТО, считает Коновалов.

«Ведь РФ должна реагировать на то, что блок постоянно тренируется у её границ. В альянсе это прекрасно понимают и увеличивают число манёвров и численность своего контингента, чтобы спровоцировать Москву. Но агрессором называют исключительно российскую сторону», — отмечает аналитик.

Учения НАТО Defender Europe 2021

globallookpress.com

© CTK / Lubos Pavlicek

Проведение учений НАТО, в том числе в Восточной Европе, Литовкин сравнил с колониальной политикой, которая предполагает захват территорий и политического влияния в различных зонах мира: «Альянс наращивает число своих учений, усиливает своё присутствие у российских границ, чтобы вызвать напряжённость в регионе».

При этом, несмотря на все трудности, диалог между Москвой и НАТО необходим, полагают аналитики.

«Россия всегда за то, чтобы поддерживать переговорные площадки. Ведь настоящая угроза заключается в международном терроризме. РФ доказала, что успешно борется с ним в Сирии. Но НАТО и США это не устраивает, им это не нужно. А можно было бы бороться против такой опасности вместе», — считает Коновалов.

Эксперт также выразил мнение, что отношения России и НАТО не могут улучшиться в ближайшей перспективе, поскольку на это нет объективных причин.