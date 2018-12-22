«Дежурная помощь»: США выделят ВМС Украины $10 млн после инцидента в Керченском проливе

Соединённые Штаты выделят украинским военно-морским силам дополнительные $10 млн в связи с инцидентом в Керченском проливе. Как заявили в Госдепартаменте, средства должны пойти на «дальнейшее обустройство морского потенциала Украины». В Госдуме выделение дополнительной помощи Киеву назвали поощрением провокационных действий Петра Порошенко со стороны США. Эксперты отмечают, что заявленный объём помощи Вашингтона слишком мал, чтобы говорить о каких-то перспективах укрепления украинского флота – этих денег едва хватит на обслуживание имеющихся кораблей.

США дополнительно выделят украинским ВМС $10 млн. Об этом заявил представитель Госдепа США Роберт Палладино. Своё решение Вашингтон связал с «неправомерными» действиями России в отношении украинских моряков в Керченском проливе

«В ответ на опасную эскалацию со стороны России и неправомерную атаку на три украинских корабля 25 ноября неподалеку от Керченского пролива, Госдепартамент с одобрения конгресса предоставит дополнительные $10 млн военного финансирования для дальнейшего обустройства морского потенциала Украины», — заявил Палладино.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины попытались незаконно пересечь Керченский пролив. Моряки знали, что нарушают установленный порядок и намеренно пытались совершить морской переход скрытно. Погранслужба ФСБ была вынуждена применить силу и задержала все три судна с экипажем, в состав которого вошли 22 моряка и два сотрудника СБУ. Впоследствии российский суд арестовал их до конца января.

Символический жест

В Госдуме выделение дополнительной помощи Украине назвали поощрением провокационных действий Киева со стороны США.

«Мы осуждаем в данном вопросе политику США по выделению дополнительных средств Украине. Считаем, что это поддержка действий Порошенко по нагнетанию обстановки и поощрение Украины к различным провокационным действиям», — отметил в беседе с RT зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

По его мнению, за финансовой помощью Вашингтона Киеву стоят политические причины.

«Флот Украины существует чисто на бумаге, никакого реального флота там нет. Конечно $10 млн – не та сумма, которая поможет поднять флот на должный уровень, вообще пересоздать его.

Но важен сам факт выделения финансирования: помимо экономической составляющей здесь прослеживается политическая составляющая — поддержка политики этого государства по провокациям, по напряжению, по нестабильности в данном регионе», — подчеркнул он.

Заявленный США объем финансовой помощи Украине очень мал, отметил главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым», подполковник запаса Сергей Ченнык. По его мнению, этих денег может хватить только на обслуживание имеющихся кораблей.

«Как пример приведу, что один только выстрел противотанковой управляемой ракеты стоит порядка $10-15 тысяч. Только перегон с техническим обслуживанием и доставка в Украину катера «Айленд», только эксплуатационная сторона вопроса обойдётся в те же $10 млн», — сказал Ченнык в беседе с RT.

Напомним, в сентябре 2018 года Вашингтон передал Киеву два списанных катера береговой охраны США класса «Айленд». Эти судна были выпущены в 1988 году и сняты со службы в 2017 году.

Ченнык уверен, что выделение Соединёнными Штатами дополнительных денег Украине стоит воспринимать как символический жест.

«Мол, не забывайте, мы о вас помним, придём вам на помощь, но объём её будет ограничен. Можно не идеализировать, это дежурная помощь, которую американцы оказывают всем, кто числится в списке их преданных союзников», — сказал эксперт.

По мнению специалиста, в ближайшее время перспектива Украины создать флот сведена к нулю.

«Всё, что им остается, это развивать береговую составляющую и клянчить у своих союзников технически отсталые, но ненужные им корабли, которые можно получить бесплатно. Такое вот военно-техническое попрошайничество», — констатировал Ченнык.

Эксперты также уверены, что власти Украины не заинтересованы в развитии ВМС страны.

«Никто не заинтересован в том, чтобы создавать вооруженные силы Украины, вкладывать большие деньги туда. Проще организовать провокацию, допустим $10 млн получил, на $2 млн провокацию организовал, а остальные $8 млн положил себе в карман в качестве заначки. Это да, это схема Порошенко», — отметил директор Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин в беседе с RT.

Ранее американские сенаторы подготовили резолюцию, призывающую главу Белого дома Дональда Трампа инициировать международную операцию по обеспечению свободы судоходства в Чёрном море и беспрепятственного прохода судов в Азовское море. Сенат также предложил оказать дополнительную помощь украинским военным, особенно в области обеспечения безопасности на море. Резолюцию подписали 41 сенатор из 100.

Этому предшествовало заявление Вашингтона о том, что военный ответ на инцидент в Керчи не обсуждается. 7 декабря об этом заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

«Я думаю, что международное сообщество обязательно должно отреагировать в сфере дипломатии, экономики или безопасности… Сейчас не обсуждается военное измерение ответа на (инцидент. — RT) в Азовском море», — заявил Данфорд.

Готовят новые провокации

В Госдепе также отметили, что США решили помочь Украине вместе с Литвой и Великобританией, которые также намерены увеличить объем помощи Киеву в сфере безопасности после инцидента в Керченском проливе.

Так, Литва ранее увеличила финансовую поддержку Украине на €30 тысяч, в результате чего за 2018 год Киев получит от Вильнюса €140 тысяч.

22 декабря министр обороны Украины Степан Полторак анонсировал визит военно-морских сил Великобритании с целью организации взаимодействия и подготовки совместных учений.

По итогам переговоров с британским коллегой Гэвином Уильямсом Полторак заявил, что ВМС Великобритании прибудут «уже в январе».

Этому предшествовало заявление украинских властей о намерениях провести новый переход своих кораблей через Керченский пролив с привлечением представителей ОБСЕ и других международных организаций. Об этом 19 декабря заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов.

Турчинов добавил, что появление в акватории Азовского моря кораблей НАТО «было бы весьма логичным», однако до сих пор такая инициатива «не получила ответа».

Заявление о намерении ещё раз провести украинские военные корабли через Керченский пролив в России встретили с недоумением. Киевские власти фактически объявили о подготовке новой провокации, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это абсолютно безответственно и призвано лишь усугубить ситуацию, притом что многие партнёры Украины занимаются поиском реальных путей деэскалации. И на фоне этих попыток, которые в том числе предпринимает целый ряд европейских государств, делать такое заявление — это просто расписываться в том, что провокация и есть визитная карточка нынешнего киевского режима», — сказала Захарова.

Кроме того, 22 декабря также стало известно о том, что Украина и НАТО договорились об интенсификации сотрудничества в 2019 году. Об этом заявили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Стороны пришли к договорённости в ходе заседания совместной рабочей группы по оборонно-техническому сотрудничеству, которое состоялось в штаб-квартире НАТО​​​.

«По результатам заседания стороны определили приоритетные направления реализации Дорожной карты оборонно-технического сотрудничества Украина-НАТО и договорились об интенсификации сотрудничества в 2019 году, включая внедрение технических стандартов НАТО, профессиональную подготовку персонала, совершенствование системы безопасности хранения ракет и боеприпасов», — говорится в заявлении СНБО Украины.

Пётр Порошенко неоднократно призывал НАТО отправить корабли в район инцидента в Керченском проливе. В свою очередь, в НАТО тогда напомнили украинскому президенту, что присутствие организации в Чёрном море «уже достаточно сильное».

Усиление НАТО в Чёрном море не следует связывать с призывами Киева, считает Александр Жилин.

По его мнению, в условиях противостояния с Россией Запад пытается создать «зоны напряженности».