Дежавю в Сирии. Только бомбить на сей раз придётся американцев

Автор:

Цыганов Александр

Слова президента США Дональда Трампа о том, что американские войска останутся в Восточной Сирии, дабы защитить тамошние нефтяные месторождения от ИГ, в России запрещённого, звучат, мягко говоря, двусмысленно.

Первый смысл — в вопросе: а что, кто-то вас, США, подряжал защищать пункты добычи нефти в чужом государстве? Второй — в том, что разве кто-то, кроме американцев, не в состоянии защитить сирийские ресурсы?

Как одним словом описать США?

Да, можно спокойно перефразировать древнее замечание. Как одним словом сказать о США всё? Запросто: воруют!

Вот и на днях интересное развитие приняла история с эвакуацией американских войск из Восточной Сирии. Сбежав с севера региона, да так, что даже секретные документы оставили, американские войска вдруг опять набрались самоуверенности — или наглости, что, впрочем, у американцев одно и то же — и объявили, что останутся за Евфратом, дабы охранить нефтяные месторождения восточной Сирии от использования их террористами «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, террористическая группировка, запрещённая в РФ).

Например, министр обороны США Марк Эспер заявил, что соответствующие ведомства Америки изучают обстановку в провинции Дейр-эз-Зор (а она простирается и на Заевфратье) и намерены в ближайшее время усилить там позиции, «чтобы обеспечить безопасность нефтяных месторождений».

Марк Эспер: Необходимо обеспечить безопасность нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Фото: Chris Kleponis/Globallookpress

Вопрос, кто давал США на это полномочия, традиционно даже не ставится. Как и тот, с какой это стати Америка защищает какие-то объекты от организации, которую она, Америка, по словам её президента, только что абсолютно победила. Причём в одно лицо, покуда русские с сирийцами робко отсиживались в подвалах Алеппо. Не по рангу великолепным Штатам отвечать на подобные вопросы.

Вот только на другой вопрос ответить теперь придётся. Как оказалось, Америку поймали за руку, как мелкого карманника на рынке.

Воруют Штаты!

Доказательства налицо. Дальше немножко перескажем сообщения официального представителя Министерства обороны России генерала Игоря Конашенкова. Тот заявил, что американцы добывают нефть в Сирии. Причём с помощью оборудования, поставленного в обход их же собственных санкций. Против Сирии, да.

По факту вывозом нефти из работающих на протяжении всей войны в Сирии скважин занимается компания «Сэдкаб», созданная при так называемой Автономной администрации Восточной Сирии, а на деле подконтрольная США. И доходы от продажи — вернее, впрочем, говорить о контрабанде, ибо нефть принадлежит, как и принадлежала, сирийскому государству — поступают «на номерные счета американских ЧВК и спецслужб».

По озвученной генералом Конашенковым оценке ежемесячная выручка американских государственных служб превышает благодаря этому 30 миллионов долларов. Исходя из цены контрабандного барреля сирийской нефти в 38 долларов США. Эта цена, отметим на полях, снижает и стоимость нефти на легальном мировом рынке, что наносит мультиплицированный ущерб и России, в частности.

За такой непрерывный, освобожденный от контроля и налогов американского государства финансовый поток руководство Пентагона и Лэнгли будут готовы охранять и оборонять нефтяные скважины в Сирии от мифических "скрытых ячеек ИГ" бесконечно,

— саркастически охарактеризовал вклад США в мировую безопасность Игорь Конашенков.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал Игорь Конашенков. Фото: Olga Sokolova/Globallookpress

Но поскольку военные — люди достаточно прямолинейные, то Конашенков изложил мнение, что Вашингтон, удерживая нефтяные поля на востоке Сирии, занимается международным государственным бандитизмом.

Так это всё и решает!

Действительно, давайте вспомним, с чего начиналась российская кампания в Сирии. Пусть она оказалась, как мы теперь знаем из американской интерпретации, такой же проигрышной, как война против Гитлера, которого, как известно, победили США, пока русские прятались в подвалах Сталинграда.

Но первое, что сделала тогда русская авиация, — несколько раз показательно разбомбила нефтевозы, которые колоннами везли сирийскую нефть в Турцию. Правда, нефть эта была не столько сирийской, сколько уже принадлежала ИГ, чья группировка получала десятки миллионов долларов от продажи захваченных государственных ресурсов. И далее значительная часть этих нефтедолларов уходила на «поощрение» не только ИГ, но и других террористических группировок в Сирии.

Чем дело завершилось? После показательных — и жестоких! — бомбёжек «нефтетрейдеры» убедились, что данный канал больше не работает. После ряда разборок, в ходе которых кто-то оплатил неустойку своей жизнью, «турецкий маршрут» был оставлен, а ИГ начало терпеть большие финансовые неурядицы.

Кстати, опять на полях. Одними из первых, кого американцы вывезли из Сирии, после того как твёрдо обозначилась победа над ИГ, были представители «финансового блока» ИГ. Царьград об этом писал. И про Россию молчим. Но, собственно, про эвакуацию американцами нашего «финансового блока» можно пока только помечтать, а вот про «рецепт» того, как останавливаются намерения «защитить» чужую нефть путём её вывоза, можно всего лишь вспомнить.

На представленных русским Министерством обороны снимках видны скопления машин в количестве 90 единиц возле нефтесборного пункта Даман в окрестностях Дейр-эз-Зора, возле промысла Меядин, а также в провинции Хасака.

И тут, в общем, технология дальнейших действий напрашивается сама. Надо спросить у Вашингтона, не их ли — ой, ну глубоко случайно! — эти все бензовозы? Если их, то Вашингтон получает просьбу больше не воровать чужую нефть. Если не их — ну, тогда в соответствии с нашими, потенциальные партнёры, договорённостями мы информируем вас, что имеем честь бомбить колонны с ворованной нефтью.

Ваши колонны, «партнёры»!