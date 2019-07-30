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Дезертирство в ВСУ: в Донбассе поймали 19 пьяных танкистов

30 июля 2019, 13:09  •  180 • Война
В городе Волноваха Донецкой области задержали 19 танкистов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пребывали в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, передает Донецкое агентство новостей. По данным разведки, задержанные относятся к 17-й танковой бригаде, уточнил глава пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
По его словам, все задержанные относятся к механизированному батальону 17-й танковой бригады, который недавно прибыл в Волноваху. В пресс-службе уточнили, что эта территория находится в зоне ответственности 35-й бригады морской пехоты.
Кроме того, Безсонов рассказал о случае дезертирства, зафиксированном в механизированном батальоне ВСУ.
Он сообщил, что 27 июля его самовольно покинули пять человек.
Пьянство — довольно распространенная практика для украинской армии. В результате такого времяпрепровождения нередко возникают ситуации, представляющие угрозу для жизни как самих военных, так и других людей. Начальник пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий тремя днями ранее сообщил, что военные украинской армии обстреляли жилые дома в Донбассе из минометов. По его словам, силовики в этот момент были в нетрезвом состоянии.
В результате таких действий пострадали три здания, притом «по счастливой случайности жертв удалось избежать»: в момент обстрела в домах никого не было, отметил Осадчий.
После случившегося местные жители подали коллективные жалобы на действия военных, но полиция и военная служба правопорядка проигнорировали обращение граждан.
Из-за пьянства трагические случаи нередко возникают и на поле боя. Даниил Безсонов 19 июля сообщил, что в Донбассе на мине подорвался грузовик с бойцами национального батальона «Айдар», которые в момент произошедшего находились в состоянии алкогольного опьянения.
По его словам, это произошло недалеко от города Константиновка на территории, подконтрольной властям Украины.
В результате инцидента, по данным народной милиции ДНР, погибли два силовика, еще один был тяжело ранен.
Из-за потребления алкоголя в рядах ВСУ также периодически происходят случаи неуставных отношений. Офицер пресс-службы управления народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что 11 июля четверо военнослужащих ВСУ в Донбассе избили своего командира за то, что он лишил их дополнительных премий за июнь. В момент совершения преступления бойцы были пьяны.
По словам Филипоненко, бойцам 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ задержали выплаты положенных сумм, поэтому они начали массово саботировать приказы командования и совершать различные преступления. Он также рассказал об участившихся случаях дезертирства.
Кроме того, как отметил офицер пресс-службы,
бойцы ВСУ начали активнее искать нелояльных к украинским властям мирных жителей на подконтрольной Киеву территории Донбасса.
«По данным разведки ЛНР, стало известно, что в населенном пункте Станица Луганская проводятся совместные рейды представителей ВСУ, МВД и СБУ с целью выявления лиц, якобы причастных к пособничеству «сепаратистам» для последующего их обвинения в государственной измене», — заявил Филипоненко.
Он подчеркнул, что из-за этого уже двое местных жителей были вынуждены обратиться к представителям международных организаций с просьбой защитить их гражданские права.
В прошлом месяце произошла обратная ситуация: 18 июня пьяный командир одного из подразделений ВСУ в Донбассе расстрелял своих подчиненных, когда они попытались покинуть позиции. Об этом также рассказал Филипоненко. Это произошло в районе населенного пункта Троицкое.
Офицер пресс-службы уточнил, что командир взвода одного из подразделений 30-й бригады ВСУ открыл огонь на поражение из автомата по трем военнослужащим, которые попытались оставить боевые позиции. Солдаты получили ранения, после чего их доставили в больницу.
При этом, как утверждает представитель народной милиции, командование бригады скрыло факт произошедшего.
Филипоненко подчеркнул, что произошедшее указывает на низкий уровень морально-психологического состояния украинских военных. Это уже неоднократно отмечали в ДНР. По информации донецких военных, бойцы ВСУ мародерствуют и устраивают пьяные разборки. К тому же, участились случаи неуставных отношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам, подчеркнули в самопровозглашенной республике.
Это признают и на Украине. В конце апреля прошлого года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что потери украинских силовиков с начала «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе в 2014 году составили около 3,8 тыс. погибшими.
По его словам, минимум 554 военнослужащих покончили с собой. При этом порядка 8,5 тыс. украинских военных были ранены. «Откровенно говоря, я догадывался, что результаты будут не блестящими, но точно не ожидал, что на самом деле все настолько плохо», — сказал Матиос.
Полгода спустя, в конце октября 2018 года, он уточнил, что за четыре года вооруженного конфликта из 2,7 тыс. небоевых безвозвратных и санитарных потерь 891 случай — болезни, 318 — ДТП, 177 — несчастные случаи, 175 — отравление алкоголем или наркотиками, 172 — неосторожное обращение с оружием, 101 — нарушение мер безопасности, 228 — убийства, 615 — самоубийства.

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