«Действуют руками своих союзников»: что стоит за отказом США финансировать «программы по стабилизации» в Сирии

Вашингтон прекратит финансирование программ по стабилизации ситуации в САР. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США. $230 млн, выделенные ранее на эти программы, будут направлены на другие внешнеполитические цели. При этом в Госдепе подчеркнули, что речь не идёт об уходе Соединённых Штатов из страны — Америка останется там до тех пор, «пока не будет окончательно побеждено ИГ*». Финансовую же поддержку вместо Пентагона продолжат оказывать его союзники по западной коалиции. Так, Саудовская Аравия уже приняла решение о выделении на эти цели $100 млн. Опрошенные RT эксперты отмечают, что Эр-Рияд заинтересован в поддержке неправительственных сил Сирии и готов публично выступать в роли одного из основных инвесторов оппозиции.

Соединённые Штаты прекратят финансирование программ помощи Сирии. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США. Выделенные ранее $230 млн будут потрачены на другие цели.

«Это решение было принято госсекретарём в консультации с Белым домом с учётом значительного военного и финансового вкладов, сделанных США на сегодняшний день…Работая с конгрессом, Государственный департамент перенаправит эти средства для поддержки других ключевых приоритетов внешней политики», — сказано в документе.

Несмотря на отказ от финансирования, отмечается в заявлении, Соединённые Штаты продолжат поддерживать организацию «Белые каски» и «расследования преступлений» Башара Асада.

Дальнейшее финансирование «программы помощи» Сирии будут осуществлять союзники Вашингтона по коалиции. Они выделят в общей сложности около $300 млн. Так, Объединённые Арабские Эмираты 12 июля заявили о выделении $50 млн на эти цели, а Саудовская Аравия подтвердила готовность направить $100 млн на «стабилизацию» в северо-восточной Сирии, в частности в городе Ракка.

При этом помощник госсекретаря США по ближневосточному урегулированию Дэвид Саттерфилд сказал, что Вашингтон возобновит финансовую помощь только при условии выполнения соглашений женевского процесса, подразумевающего «политическое урегулирование» конфликта в стране.

«Мы сфокусированы на политическом урегулировании в Сирии и полной реализации договорённостей в рамках женевского процесса. Финансовая помощь по линии международных институтов, таких как Всемирный банк, начнёт поступать в страну только после этого», — сказал он.

«Очень значительная операция»

Тем временем западная коалиция «начала заключительную фазу военной операции» в Сирии. Об этом заявил назначенный на пост спецпредставителя президента США в коалиции по борьбе с ИГ* Бретт Макгерк.

«Мы остаёмся в Сирии, внимание уделяется окончательной победе над ИГ. Мы пока ещё не запустили окончательную фазу по борьбе с «физическим» халифатом (ИГ. — RT), это готовится сейчас. Это будет очень значительной военной операцией, поскольку всё ещё остаётся множество боевиков ИГ», — сказал он.

Армия Саудовской Аравии

Reuters

© Faisal Al Nasser

Между тем в Дамаске осудили решение Эр-Рияда, обвинив саудитов в проведении «подлой политики». Об этом сообщает сирийское национальное новостное агентство SANA, со ссылкой на источник в МИД САР.

«Американская коалиция убила тысячи сирийских детей и женщин и десятки раз нападала на позиции сирийской арабской армии, чтобы помешать ей сражаться с террористической организацией «Исламское государство» в восточной Сирии и в других местах», — говорится в заявлении.

«Не мирную жизнь же спонсировать»

Вашингтон не намерен спонсировать восстановление Сирии, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Правильно: ИГИЛа там уже нет, непримиримые боевики ушли, «Белые каски» тоже эвакуированы. Кому в Сирии могут быть нужны деньги? Ну не мирную жизнь же Госдепу спонсировать», — написала она в Facebook.

США и их партнёры по коалиции никогда не выделят средства на восстановление районов, находящихся под контролем властей Сирии, отмечает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин.

«Несмотря на все наши призывы прежде всего помочь населению и решить хотя бы гуманитарные вопросы, это не реализуется практически, не говоря уже о выделении денег на то, чтобы восстанавливать разрушенную инфраструктуру, на обеспечение хотя бы жилого фонда для населения, которое должно возвращаться всё же в более или менее приемлемые условия», — сказал он в беседе RT.

Большое значение имеет теперь то, насколько активную позицию займёт Эр-Рияд, считает ведущий научный сотрудник МГИМО востоковед Юрий Зинин.

«Пока что позиция саудовцев та же: поддержка оппозиции. Поэтому, если политическая тенденция Саудовской Аравии не изменится, трудно ожидать от них вкладов в дело восстановления страны», — сказал Зинин.

Сирийский город Дараа, 2 июля 2018 года

© Mohamad ABAZEED / AFP

Саудовцы готовы взять на себя такие траты, потому что их безопасность зависит от США, им просто некуда деваться. Такое мнение высказал эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. В беседе с RT он отметил, что позиция президента Соединённых Штатов Дональда Трампа тут понятна: он «действует как бизнесмен», урезает расходы, которые не принесут выгоды.

«Он стремится переложить на своих союзников бремя различных расходов — действовать их руками. Это мы видим и по союзникам в НАТО. То есть Трамп недвусмысленно заявил, чтобы партнёры наращивали финансирование. Это первое. Ну а второе — в общем-то надо понимать, что в последние годы американская политика довольно изменчива», — сказал он.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.