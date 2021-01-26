«Действует недостаточно прозрачно»: как правительство ФРГ замалчивает данные об инциденте с Навальным

Депутаты бундестага не получили от правительства Германии ответы на вопросы по инциденту с Алексеем Навальным. Ранее парламентские запросы в кабинет министров ФРГ направили члены партий «Левые» и «Альтернатива для Германии». Как сообщила в интервью RT DE сопредседатель фракции «Левые» Амира Мохамед Али, власти не предоставили информацию, ссылаясь на гостайну. Ранее Берлин отказался отправить Москве биоматериалы Навального и запрошенную документацию. По мнению экспертов, подобное поведение ФРГ свидетельствует о неготовности немецкой стороны к беспристрастному расследованию инцидента с блогером.

Правительство ФРГ отказало депутатам Бундестага в предоставлении информации по предполагаемому отравлению Алексея Навального. В частности, немецкие власти отклонили запросы, направленные партиями «Левые» и «Альтернатива для Германии» (АдГ), ссылаясь на конфиденциальность и государственную тайну.

«Кроме осуждения ареста Навального после его возвращения в Россию, правительство ФРГ действует недостаточно прозрачно и в основном хранит молчание по делу Навального», — заявила в интервью RT DE Амира Мохамед Али, сопредседатель парламентской фракции немецкой партии «Левые».

Запрос правительству ФРГ был отправлен внешнеполитическим спикером «Левых» Грегором Гизи и касался обработки просьбы РФ об оказании правовой помощи по инциденту с Навальным. Немецкие социалисты рассчитывали понять, что препятствует сотрудничеству двух государств.

«Похоже, здесь есть некие пробелы. Остаётся неясным, каковы мотивы правительства ФРГ, которое явно не выполнило в полном объёме запросы России о правовой помощи. Боюсь, что без более тесного сотрудничества между Германией и Россией в решении по делу Навального не будет прогресса», — говорит Амира Мохамед Али.

Депутат считает неприемлемой столь непрозрачную политику федерального правительства. Она подчеркнула, что исполнительные власти ФРГ обязаны информировать депутатов бундестага.

Ранее два запроса по ситуации с делом Навального направляла парламентская группа АдГ. Однако депутаты также не получили исчерпывающих ответов под предлогом конфиденциальности.

Молчание Берлина

В интервью агентству ТАСС 19 января посол России в Берлине Сергей Нечаев призвал власти ФРГ воздержаться от «искусственной политизации» дела Навального.

Дипломат напомнил, что Генпрокуратура РФ направила несколько запросов в адрес Минюста Германии. Ответ на них российская сторона получила спустя почти пять месяцев. При этом, как отметил Нечаев, документы, переданные немецкой стороной, носят формальный характер и не содержат «никаких конкретных материалов и заключений».

«Это со всей очевидностью свидетельствует о нежелании способствовать прояснению объективной картины произошедшего. На этом фоне адресованные нам требования — в полном объёме расследовать обстоятельства инцидента с господином Навальным — выглядят, по меньшей мере, странно», — констатировал Нечаев.

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев

РИА Новости

© Николай Филяков

21 января в своём в Telegram-канале Генпрокуратура РФ сообщила, что направила пятый по счёту запрос немецким коллегам. Такое решение было принято по итогам изучения полученных от Минюста ФРГ материалов. Они, как поясняет российское ведомство, оказались бессодержательными.

«Поскольку большая часть ходатайств российского следственного органа была отклонена, а переданные протоколы допросов Навального А.А. и его жены оказались несодержательны, Генпрокуратура России расценила это как полное неисполнение российских запросов о правовой помощи по формальным основаниям», — говорится в сообщении ведомства. — Передачу подобных материалов и заявление официального представителя Минюста ФРГ о надлежащем исполнении своих обязательств по правовой помощи Генпрокуратура РФ расценила как фактическое свидетельство сокрытия «истинных обстоятельств произошедшего».

В беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман заявил, что немецкое правительство целенаправленно скрывает подробную информацию по инциденту с Навальным, опасаясь делиться с ней даже с депутатами Бундестага.

«Как минимум немецкие спецслужбы всей необходимой информацией владеют, а значит, ей располагает и правительство страны. Молчание Берлина можно объяснить двумя факторами. Первый — нежелание разглашать некие конфиденциальные сведения и раскрывать персональные данные. Второй, видимо, более существенный — отсутствие политической выгоды», — рассуждает Фельдман.

По мнению эксперта, в Берлине осознают, что предоставление исчерпывающей информации по Навальному собственным депутатам наверняка спровоцирует массу дополнительных вопросов и претензий.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин считает, что засекречивание информации со стороны правительства Германии — попытка утаить по-настоящему важные сведения.

В комментарии RT эксперт отметил, что такое поведение кабинета министров ФРГ наводит на подозрения в том, что власти не заинтересованы в максимально объективном и открытом расследовании инцидента с Навальным.

«Безусловно, подобная позиция Германии вызывает много вопросов. Невольно возникает ассоциация с пресловутым «отравлением» Скрипалей, где британцы обвиняли Россию, не предоставляя никаких конкретных доказательств... Нестыковок в этом деле крайне много», — констатировал Камкин.

«Методы дипломатического хамства»

Напомним, состояние Навального резко ухудшилось на борту самолёта, который 20 августа 2020 года направлялся из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где блогер был госпитализирован. Позднее его отправили в немецкую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ сообщили, что лаборатория Вооружённых сил Германии обнаружила в организме Навального нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок». Генпрокуратура РФ запросила у немецкой стороны биоматериалы блогера для собственного исследования, но они так и не были предоставлены.

Алексей Навальный

РИА Новости

© Валерий Мельников

Российские правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента с Навальным. Как пояснил в декабре 2020-го на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин, уголовное дело не было возбуждено по причине отсутствия у следствия биоматериалов и необходимых официальных документов.

«Проверка проводится. Просто мы не можем в рамках уголовного дела это делать, потому что нет материалов... Наши готовы приехать за границу — и во Францию, и в Германию, и в Нидерланды — к специалистам, которые утверждают, что там отравляющие боевые вещества найдены. Никто же нас не приглашает. Мы пригласили к себе — к нам не едут. Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают», — сказал Путин.

В середине января в ходе онлайн пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров также указал на то, что на Западе отказываются от цивилизованного взаимодействия с Москвой, автоматически повесив на неё ярлык «отравителя».

«Нам ничего не дают про Навального. Слушайте, если вы хотите узнать правду, то будьте вежливыми людьми и будьте законопослушными. Выполняйте свои обязательства. Не прибегайте к методам дипломатического хамства, заявляя: «Мы вам ничего не дадим, вы отравители по определению». Мы так разговаривать не будем», — подчеркнул Лавров.

По мнению министра иностранных дел России, западные государства пытаются отвлечь внимание общественности от кризисных явлений в собственных политических системах. По этой причине, как считает Лавров, ситуация с Навальным совершенно искусственно перешла во внешнеполитическую плоскость.

Как отмечают эксперты, инцидент с блогером послужил очередным поводом для волны упрёков в адрес России и угроз ввести новые санкции. По словам Александра Камкина, подобная политика серьёзно осложняет нормализацию диалога между Москвой и ЕС.

«Из Навального западные ангажированные политики делают узника совести, мученика за демократические преобразования, но правда при этом скрывается за семью печатями. Видимо, такая линия выдерживается Западом в рамках курса, направленного на вмешательство во внутренние дела России и грядущую думскую кампанию», — говорит Камкин.

Этот взгляд разделяет Павел Фельдман. Эксперт полагает, что ситуация с Навальным во многом искусственно «раздувается» Западом, несмотря на крайне сомнительные выводы о его «отравлении». В то же время собеседник RT не ожидает ухудшения отношений между РФ и ФРГ.

«В принципе Германия достаточно чётко дала понять, что ради такого персонажа, как Навальный, и идеологических соображений она не станет ссориться с Москвой и жертвовать собственными стратегическими и экономическими интересами. В идеале всем сторонам стоит выдохнуть и не портить отношения из-за таких неоднозначных историй, как инцидент с Навальным», — подытожил Фельдман.