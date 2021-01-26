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Действовать жестко: Лукашенко обновил силовой блок

26 января 2021, 13:20  •  120 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Минске предвидят дальнейшие попытки врагов раскачать ситуацию
В руководстве Белоруссии произошли знаковые кадровые перестановки. По словам президента республики Александра Лукашенко, задача новых назначенцев тверже противостоять внутренним и внешним противникам.
На пост государственного секретаря Совета безопасности назначен бывший глава Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Александр Вольфович. Объявляя о своем решении, Лукашенко признал, что министр обороны был не очень доволен, что у него забирают ценные кадры, но это вынужденная мера. Поскольку госсекретарь – это фактически "главный помощник президента по работе с силовыми структурами", тут нужны проверенные люди, а Вольфович себя уже проявил, "отсекая нападки на Белоруссию" после выборов.
"Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. (…) мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним",
– цитирует президента "БелТА".
В должности председателя Комитета госконтроля Белоруссии утвержден Василий Герасимов. В последнее время он исполнял обязанности главы этого ведомства и хорошо себя показал.
"Мне нравится оперативность последнего времени. Молодцы, и дальше надо действовать, жестко отстаивая интересы белорусского государства. По закону",
– оценил Лукашенко.
Помимо этого, президент назначил Юрия Шулейко председателем Брестского облисполкома и решил еще несколько кадровых вопросов.
Ранее местный политолог усомнился, что Светлана Тихановская сможет стать "белорусским Навальным".

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