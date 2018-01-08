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Действовать в рамках организации: в России не рассматривают возможность выхода из ВТО

08 января 2018, 20:54  •  175 • В мире
Российские власти не обсуждают возможность выхода из Всемирной торговой организации после конфликта с ЕС по вопросу импорта свинины. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития. В ведомстве отметили, что Москва намерена участвовать в арбитраже с целью оценить адекватность требований Еврокомиссии по взысканию с российской стороны €1,4 млрд. Кроме того, Россия планирует инициировать третейское разбирательство, которое должно установить факт выполнения страной всех пунктов постановления Органа по разрешению споров ВТО. Как Москва собирается отстаивать свои права — в материале RT.
 
Reuters
 

Россия не рассматривает возможность выхода из Всемирной торговой организации (ВТО) из-за конфликта с Евросоюзом по вопросу эмбарго на импорт свинины. В Минэкономразвития России подчеркнули, что все возникающие проблемы будут решаться в рамках механизмов ВТО.

«С учётом того, что членство России в ВТО предоставляет предсказуемую и транспарентную правовую среду на внешних рынках, в условиях диверсификации российского экспорта вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается», — приводит Интерфакс сообщение МЭР.

В ведомстве назвали необоснованным запрос ЕС о предоставлении права на приостановление уступок в отношении России в размере €1,39 млрд из-за якобы неисполнения решения Органа по разрешению споров (ОРС) ВТО. Российская сторона уже выразила своё категорическое несогласие с позицией Евросоюза, и теперь данный запрос будет рассматриваться в арбитраже.

При этом Москва не только будет участвовать в арбитраже по оценке адекватности запроса Еврокомиссии, но и инициирует третейское разбирательство, «направленное на установление факта выполнения Россией всех пунктов решения ОРС».

В Минэкономразвития пояснили, что в запросе европейской стороны не идёт речи о каких-либо штрафных санкциях или компенсации понесённых истцом, то есть ЕС, потерь. Разговор ведётся о «праве на приостановление уступок» — стандартной для ВТО процедуре, заключающейся в праве истца на неисполнение обязательств по соглашению ВТО перед ответчиком.

«Это означает, что истец получает право на неисполнение в отношении ответчика своих обязательств по соглашению ВТО, к примеру, повышать импортные пошлины в отношении товаров ответчика, вводить в отношении таких товаров количественные ограничения на импорт, включая полные запреты, а также применять иные ограничения и запреты в объёме, эквивалентном своим потерям», — сообщили в МЭР.

  • Заседание Органа по разрешению споров ВТО
  • © www.wto.org

Евросоюз оценивает свои потери в €1,39 млрд в год с последующей ежегодной индексацией на 15%. Так ЕС определил величину импорта в Россию продуктов свиноводства в 2013 году, до введения Москвой фитосанитарного эмбарго на эту продукцию. В России же отвергают эти требования.

«Оснований требовать приостановления уступок у ЕС нет. Россия полностью привела свои ветеринарные запреты и ограничения в соответствие с решениями ОРС 5 декабря 2017 года. Россельхознадзор разрешил импорт на территорию России живых свиней и иных необработанных продуктов свиноводства со всей территории ЕС, за исключением административных территорий отдельных стран — членов ЕС, где были зафиксированы вспышки африканской чумы свиней», говорится в заявлении Минэкономразвития.

Ранее в ВТО сообщили, что на рассмотрение в арбитраже требования ЕС о взыскании с России €1,39 млрд в год из-за ограничения импорта свинины отведено 60 дней. При этом, по словам официального представителя организации, на практике рассмотрение подобных споров занимает больше времени.

Болгария – заложница турецко-европейской игры

После появления информации о передаче в арбитраж требования Еврокомиссии по ответным мерам в отношении Москвы из-за ограничений на импорт свинины ряд российских политиков заявили о возможном выходе России из ВТО в случае удовлетворения запроса ЕС.

«Перед нами настоящая торговая война»

Вице-председатель комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, председатель Комиссии международного права Российской ассоциации содействия ООН, профессор РУДН Аслан Абашидзе скептически отнёсся к сообщению МЭР об отсутствии у Москвы намерения покинуть ВТО.

«Это парадокс, но я считаю, что большая надежда, которая связывалась со вступлением России в ВТО, не оправдалась, и наше членство ничего, кроме вреда, не даёт. Перед нами настоящая торговая война. Честной конкуренции нет. Взять пример с газом. Посмотрите, что вытворяют ЕС и американцы в отношении строительства нами на наши же деньги всей этой линии («Северный поток — 2». RT). Как они поддерживали Украину, как, выкручивая России руки, отказали нам (в прокладке газопровода. RT) через Болгарию, хотя вся Европа зависит от этого газа. Если в ЕС все такие честные, то почему они так выборочно подходят к этим вопросам? Они не должны выдёргивать отдельный элемент, «защищая» интересы ВТО», — заявил он.

  • globallookpress.com
  • © Sina Schuldt

По словам собеседника RT, Россия должна отстаивать собственные интересы, выстраивая торговые взаимоотношения на базе двусторонних соглашений.

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«Россия должна защищать свои интересы. И когда мы видим, что этот механизм (членство в ВТО. RT) не работает, надо от него отказаться и строить всё на двусторонней основе. Мы все наши отношения с ЕС строим на основе бывшего договора (Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве. RT), уже истёкшего. Если Евросоюз хочет сотрудничать с Россией, он должен подписать с нами большое соглашение, в том числе по торговле. Почему ЕС не двигается в этом направлении, а обращается именно в ВТО? Данный механизм отражает не что иное, как то, что ЕС продолжает быть фаворитом США и в поддержку им вредит России», — заключил Абашидзе.

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