Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Они действительно не понимают?" В Раде испуганы из-за предупреждений ...
Разоблачённый Би-би-си боец ЧВК "Вагнер" оказался строителем. Он готов...
Шарий одной фразой о Горбачёве вызвал бурю в соцсетях
"Целый штаб в одном вертолёте": Украинский генерал обвинил Зеленского ...
Главная / В России

«Действовать нужно быстро и эффективно»: Владимир Путин заявил о беспрецедентном масштабе природных бедствий в России

14 августа 2021, 20:25  •  18 • В России
Масштаб природных бедствий в ряде российских регионов носит абсолютно беспрецедентный характер, заявил президент Владимир Путин. По его словам, речь идёт о природных пожарах в Якутии, а также о подтоплении ряда населённых пунктов в Крыму и Краснодарском крае. Ранее в Якутии и Иркутской области из-за лесных пожаров был введён межрегиональный режим чрезвычайной ситуации. В то же время, по данным МЧС, на юге страны продолжаются сильные дожди, из-за которых подтоплено уже более тысячи домов в целом ряде населённых пунктов. Как отмечают эксперты, неблагоприятные природные явления на юге РФ наблюдаются из-за активного циклона, образовавшегося над акваторией Чёрного моря.
 
РИА Новости © Валерий Мельников
 

Президент России Владимир Путин назвал беспрецедентным масштаб природных бедствий в ряде регионов России.

«Прежде всего речь пойдёт о природных пожарах в Республике Якутия, а также о подтоплении ряда населённых пунктов в Крыму и Краснодарском крае. Конечно, мы видим, понимаем, и я ещё раз это отмечу, что масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Достаточно сказать, что, например, на юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков, а в Сибири, напротив, на Дальнем Востоке — так сложились природные, климатические, атмосферные условия — лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись», — подчеркнул российский лидер во время совещания по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России.

Как уточнил президент, в настоящее время огонь в Якутии не угрожает жилым и социально значимым объектам, но некоторые очаги пожаров всё же находятся вблизи населённых пунктов. В связи с этим президент России обратился к спасателям с просьбой «держать ситуацию под постоянным контролем и доложить, как она развивается».

Путин также дал указание властям на местах при необходимости безотлагательно отправлять в безопасные места детей, женщин и других жителей из зон стихийных бедствий.

«Федеральными ведомствами, региональными и муниципальными властями должны быть приняты все неотложные меры. Действовать нужно быстро и максимально эффективно. Конечно, главное — это сохранить жизни и здоровье людей, их имущество», — заявил президент.

Погодные аномалии

 

Напомним, в зоне стихийного бедствия оказались, в частности, Якутия и Иркутская область. В этих регионах сейчас бушуют лесные пожары. Местные власти приняли решение о введении межрегионального режима чрезвычайной ситуации. Об этом заявил во время брифинга глава Якутии Айсен Николаев.

«Это даёт сегодня возможность более свободного маневрирования силами федерального резерва и даёт (принимать. — RT) более оперативные решения в вопросах федерального финансирования борьбы с лесными пожарами», — отметил он.

Как уточнил глава Рослесхоза Иван Советников в эфире Первого канала, в этом году только в Якутии площадь, пройденная огнём, составляет 7 млн га. По его словам, эта цифра «звучит чудовищно», однако необходимо принимать во внимание ряд фактов.

«Факт первый — вся площадь лесов в Якутии составляет 260 млн га. То есть это примерно 2—3% общей площади... С другой стороны, это площадь, пройденная огнём. Большая часть — это беглый низовой пожар, когда выгорает подстилка, кустарник, но лиственница (это основная порода для Якутии) остаётся жить», — отметил он.

Возникновение лесных пожаров в Якутии и Иркутской области прокомментировал в разговоре с RT ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, на этих территориях жаркая и сухая погода сохранится до конца текущей недели.

«Поэтому пожарным и спасателям пока придётся бороться с огнём своими силами. Выход циклона в те районы, где идут пожары, и появление дождей ожидается в понедельник или вторник», — добавил он.

Совершенно иная, но не менее сложная ситуация сохраняется и на юге России. По данным МЧС, на Кубани продолжает действовать циклон, который принёс обильные дожди, град, усиление ветра до 25 м/с, смерчи и обвалы.

«В результате прохождения данного циклона подтоплено 1344 частных домовладения, 1683 придомовых территории в 19 населённых пунктах, один участок краевой автомобильной дороги. Оказывается адресная помощь населению. Проводится откачка воды», — отмечается в пресс-релизе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Из-за размытия дороги вследствие обильных осадков было прервано транспортное сообщение между Анапой и городским аэропортом. Об этом накануне вечером информировал Краснодарский региональный оперативный штаб.

МЧС также сообщает, что из-за дождя и сильного ветра без электричества остались 108 тыс. человек в 11 населённых пунктах. По данным ведомства, из-за непогоды режим чрезвычайной ситуации был введён в 14 муниципалитетах Краснодарского края. В регионе работают аварийно-восстановительные бригады, которые занимаются ликвидацией последствий стихии.

При этом МЧС предупреждает, что действие циклона на Кубани может продлиться до утра 16 августа.

«Местами ожидается шквалистое усиление ветра до 20—23 м/с, очень сильный дождь и сильный ливень. При грозе на участке Анапа — Геленджик возможны порывы ветра до 25—28 м/с», — предупреждают в ведомстве.

Что касается Крыма, где в июне из-за сильных дождей оказались подтоплены сотни домов и был введён режим ЧС, после ликвидации последствий стихии республиканские спасатели провели расчёты зон возможных подтоплений, чтобы минимизировать последствия будущих стихий.

  • Сильные дожди на Кубани
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

В настоящее время в наиболее уязвимых районах работают больше тысячи спасателей, задействовано около 300 единиц техники и двух десятков плавсредств.

Специалисты МЧС возводят искусственные преграды и временные дамбы на пути разлива дождевых вод, а также проводят расчистку ливневых канализаций. Аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме.

В частности, после объявления штормового предупреждения в Керчи для ликвидации его последствий было выставлено 20 временных постов в местах, подверженных угрозе подтопления.

По данным Гидрометцентра, неблагоприятная погода на юге европейской территории России сохранится до начала следующей недели. Научно-исследовательский центр также прогнозирует, что в период с 14 по 16 августа в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах будет ливневый дождь, гроза, град, скорость ветра может достигать 15—20 м/с.

«Из-за активного циклона»

 

Как отметил Михаил Леус, уже третий день в южных регионах России наблюдаются аномально сильные дожди и другие неблагоприятные природные явления.

«На территории восточной половины крымского полуострова и западной части Кубани местами за двое суток с небольшим выпало от трёх до пяти месячных норм августовских осадков, а в некоторых населённых пунктах — более девяти. В частности, такая ситуация наблюдалась в городе Темрюк Краснодарского края», — сообщил эксперт в беседе с RT.

«В целом вернулись к обычному ритму жизни»: в Москве отменили требование о переводе на удалёнку трети сотрудников

Как пояснил Леус, ненастная погода наблюдается на юге России «из-за активного циклона», образовавшегося над акваторией Чёрного моря, который, по его словам, также влияет на климатическую ситуацию в республиках Северного Кавказа.

«Причиной активности этого циклона стала необычно высокая температура поверхности воды Чёрного моря. Сегодня и в воскресенье дожди в регионе продолжатся. И в отдельных населённых пунктах может выпасть ещё до 100 мм осадков. На улучшение погоды стоит надеяться лишь к началу новой недели», — отметил он.

Как уточнил в комментарии RT руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, черноморский циклон, хоть и не так велик, но отличается мощью. 

«Именно этот небольшой по размерам, но крайне сильный в плане энергетики и обильных осадков циклон привёл к наводнениям и разрушениям на юге России. Пик действия стихии пришёлся на район Анапы, Керчи и керченского пролива. Сейчас циклон смещается от Кубани и Азовского побережья к юго-востоку Ростовской области, что, в свою очередь, приведёт к сильным дождям и комплексу неблагоприятных погодных событий на этой территории», — подытожил специалист.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





18
Источник
Похожие новости
14 августа 2021, 00:15
«В связи с поступающими обращениями граждан»: ФАС начала антикартельные проверки российских торговых сетей
13 августа 2021, 22:25
Режим ЧС в Анапе и эвакуация жителей в Керчи: что известно о последствиях сильных дождей на юге России
13 августа 2021, 16:00
«Скончалась ещё одна пострадавшая»: число погибших при взрыве в воронежском автобусе возросло до двух
14 августа 2021, 11:15
«Дамское счастье» вместо алкомаркета: как Ростов собирается снова стать Великим
14 августа 2021, 16:45
«Условия были очень тяжёлыми»: на Дальнем Востоке расследуют дело о лишении свободы моряков на рыболовецких судах
13 августа 2021, 16:55
«Отломана хвостовая часть, корпус целый»: в озере Курильском на Камчатке нашли потерпевший крушение вертолёт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 августа 2021, 21:40
Художественное свинство: наших гимнасток лишили золота
10 августа 2021, 01:55
В офисе Зеленского раскрыли его реакцию на слова Лукашенко
08 августа 2021, 09:35
Признание Зеленского: все правители Украины ее ненавидят
09 августа 2021, 01:10
Маргарита Симоньян: "Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу"
10 августа 2021, 01:55
"Стыдно спрашивать", "нужны деньги": Турки вступились за Россию после звонка шведскому министру
14 августа 2021, 01:15
Вице-спикера парламента Польши не пустили в Россию
08 августа 2021, 12:20
Лидер украинского "Азова" сотрудничал с МВД России - Кива
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.