«Действовала в интересах сына»: суд арестовал экс-начальницу Госстройнадзора Кемеровской области по делу о пожаре

Центральный районный суд Кемерова арестовал до 25 мая бывшую начальницу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову. По версии следствия, она пыталась скрыться в Подмосковье. Как заявила судья, Комкова по просьбе сына дала указание начальнику отдела строительного надзора составить заключение, содержавшее ложные сведения о состоянии ТЦ «Зимняя вишня». При этом СК не уточняет, какую роль играл сын подозреваемой. Кроме того, арестована Юлия Богданова, генеральный директор компании, которой принадлежало здание сгоревшего торгового центра.

Центральный районный суд Кемерова арестовал до 25 мая бывшую начальницу Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову по делу о пожаре в торговом центре Зимняя вишня, который унёс жизни 64 человек.

«Суд постановил: избрать в отношении Комковой Танзилии... меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 25 суток, то есть до 25 мая 2018 года», — сказал судья.

Как сообщил на заседании представитель областного главка Следственного комитета РФ, после пожара в ТЦ чиновница пыталась скрыться от следствия, уехав в Москву, но была принудительно доставлена обратно в Кемерово.

«Сегодня стало известно, что, по данным Следственного комитета, задержали Комкову в Московской области в одном из домов её близких родственников или знакомых. По данным следствия, она пыталась скрыться от того, чтобы давать показания. Пришлось использовать принудительную доставку в город Кемерово для того, чтобы она давала здесь пояснения», — цитирует РИА Новости собеседника.

Защита заявила, что эта поездка была запланирована и у Комковой даже имелся обратный билет. Однако, по данным СК, обратный билет был возвратным.

По словам судьи, следствие настаивало на аресте бывшей главы Инспекции госстройнадзора, так как она может препятствовать расследованию уголовного дела, выехать за пределы России и оказать давление на свидетелей, а также уничтожить вещественные доказательства.

«В суде подтверждено, что Комкова выехала в Москву, кроме того, она не проживает в Кемерове по месту регистрации и может уничтожить вещественные доказательства. Следствием изъяты не все документы, имеющие значение для дела. Медицинских противопоказаний, исключающих возможность её содержания под арестом, не установлено», — цитирует Интерфакс судью.

Танзилия Комкова во время заседания в кемеровском суде

© Ирина Нехорошкина / РИА Новости

Сама Комкова объяснила поездку необходимостью показаться к врачу. Вину она не признала. Защита утверждала, что обвиняемая не имела отношения к комплексной перестройке здания торгового центра, однако суд счёл эти заявления несостоятельными.

Как говорится в документах по делу, зачитанных в ходе заседания судьёй Центрального районного суда Кемерова Инной Михайленко, Комкова действовала в интересах своего сына.

«Комкова, не приняв мер по пресечению эксплуатации здания торгово-развлекательного комплекса, действуя в интересах своего сына: издала приказ о проведении итоговой выездной проверки, в котором уполномочила начальника отдела строительного надзора на проведение проверки соответствия объекта требованиям проектной документации. Этим же приказом Комкова предписала не привлекать к проверке экспертов, которые могли бы выявить допущенные нарушения при реконструкции объекта», — цитирует ТАСС Михайленко.

Она пояснила, что начальник отдела строительного надзора, действуя по указанию Комковой, составил заключение, содержащее недостоверные сведения и разрешившее эксплуатацию ТЦ.

«С кем общался сын Комковой при строительстве торгового центра, это пока тайна следствия. В обвинении написано, что Комкова действовала в интересах сына. Её не обвиняют в корысти, её не обвиняют во взяточничестве. Сын попросил её помочь людям, она в интересах сына согласилась», — сказал в перерыве судебного заседания представитель СК.

При принятии в эксплуатацию общественных зданий не должно быть нарушений, которые допустила обвиняемая, добавил он.

«В идеале, при запуске и тестировании не должно быть людей. А тут приходит специалист и говорит, давайте проверим. Ему инженер отвечает, что там люди, объявят пожар — начнётся паника. Кроме того, идёт отделка дорогими материалами, мы протестируем, а нас зальёт. Если вы живёте в своей квартире и там делаете ремонт — это одно, а если вы делаете общественное здание, где будет масса людей, вы должны все формальности соблюдать. Но собственникам же надо зарабатывать», — пояснили в СК.

Также сегодня Заводский районный суд Кемерова арестовал до 25 мая Юлию Богданову, генерального директора компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которой принадлежало здание сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня».

Юлия Богданова во время заседания в Заводском районном суде в Кемерове

© Александр Патрин / РИА Новости

«Имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, Богданова может скрыться от органов предварительного следствия, а также принять меры к сокрытию следов преступления, оказать давление на свидетелей и иных участников уголовного производства», — заявил судья.

Напомним, Танзилии Комиковой предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, Юлии Богдановой — в нарушении требований пожарной безопасности, повлёкшее смерть людей.

«Двери были открыты»

Между тем житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший в пожаре пятерых членов семьи, показал запись с камер видеонаблюдения, висевших возле залов кинотеатра в ТРЦ «Зимняя вишня». В своих соцсетях он продемонстрировал на мониторе компьютера видеоролик, на котором запечатлена эвакуация на четвёртом этаже ТЦ, где располагались кинозалы.

Из видео следует, что двери в самом большом зале — «жёлтом» —, а также в «синем» и «красном» были открыты во время сеанса.

Посетители не сразу узнали о возгорании. Некоторое время обстановка на четвёртом этаже была спокойная. Когда же появился густой дым, люди побежали в сторону выхода.

На кадрах видно, что проходившая по коридору девушка открывает дверь в «красный» зал, где шёл мультфильм, однако оттуда никто не выходит.

«Вот это дверь в синий зал, это дверь в красный зал. В красном зале все погибли, потому что заперлись», — комментирует Востриков за кадром.

По всей видимости, в «красном» зале дверь закрыли уже позднее изнутри.

СК проверит действия МЧС

Тем временем в Следственном комитете заявили, что оценят, как сотрудниками МЧС проводилась проверка пожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня».

По словам представителя СК, существует документ, свидетельствующий о том, что в 2016 году в «Зимнюю вишню» пришли с проверкой, однако тогда инспекторам показали бумагу о том, что комплекс является объектом малого бизнеса, который нельзя проверять.

«Но при чём здесь объект малого бизнеса, если речь идёт о здании с повышенным риском опасности? Инспекторы должны обоснованно и мотивировано принимать решение. Этому тоже будет дана оценка. Дело в том, что есть закон, который сильно ограничивает проверяющих малый бизнес. Но какой малый бизнес, если стоит огромное здание, и там такие деньги», — пояснил он.

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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Пострадали 76 человек, среди них 27 детей.

По данным областного Департамента здравоохранения, в больницах остаются 14 пострадавших. Ещё 65 человек, в том числе 25 детей, проходят амбулаторное лечение.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».