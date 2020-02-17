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«Действовал в целях, противоречащих интересам РФ»: ФСБ задержала в Крыму возможного участника украинского нацбатальона

17 февраля 2020, 17:24  •  165 • В России
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Крыма. Его подозревают в участии в созданном на Украине незаконном вооружённом формировании — батальоне им. Номана Челебиджихана. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Незаконное формирование действует в приграничных районах Херсонской области Украины, оно было создано в 2016 году одним из организаторов так называемой блокады Крыма — Ленуром Ислямовым. В него вербуются участники АТО и украинские военные.
 
РИА Новости © ФСБ РФ
 

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Крыма, которого подозревают в участии в созданном на Украине незаконном вооружённом формировании — батальоне им. Номана Челебиджихана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации следствия, в августе 2016 года мужчина отправился на территорию Украины и вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым добровольческого батальона. После этого он вернулся на полуостров.

«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Черноморского района Республики Крым, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооружённого формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России... В настоящий момент подозреваемый задержан», — приводит РИА Новости выдержку из релиза.

Ранее, 23 января, управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю провело обыски в домах двух участников батальона им. Номана Челебиджихана.

В конце декабря 2018-го также сообщалось, что сотрудники ФСБ обнаружили подпольную оружейную мастерскую в подвале жилого дома в Севастополе.

Сотрудники спецслужб изъяли у владельца мастерской 15 предметов, которые внешне похожи на стрелковое оружие. Как пояснили в ФСБ, изделия были собраны и доработаны в кустарных условиях из составных частей, приобретённых у «чёрных копателей» и в интернете. Предметы были направлены на экспертизу.

  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine/Russian Look

Кроме того, в декабре при въезде в Крым был задержан участник бандформирования. Стало известно, что весной 2018 года он организовал на территории полуострова тайник с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Сотрудники ФСБ обнаружили в этом тайнике 12 кг тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию.

Задержанный был обвинён в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 222 и ч. 2 ст. 222.1 УК России). По данным спецслужб, он также имеет отношение к деятельности батальона им. Номана Челибиджихана.

Помимо этого, в 2016 году крымское управление ФСБ сообщило, что правоохранительным органам республики сдались двое участников незаконно вооружённого формирования. 37-летний Рустем Османов и его младший брат, 20-летний Аким Османов, вступили в ряды батальона зимой 2016 года.

«Постоянные унижения и побои со стороны так называемых полевых командиров батальона, отсутствие финансирования и рабские условия существования стали причиной возвращения Рустема и Акима Османовых в Республику Крым», — заявили в пресс-службе ФСБ.

Османовы были освобождены от уголовной ответственности как добровольно прекратившие участие в незаконном вооружённом формировании.

В декабре 2018 года глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что продолжает возрастать террористическая угроза как со стороны Украины, так и со стороны международных террористических группировок. Как пояснил политик, для реализации «диверсионно-террористических планов» могут быть использованы сотрудники украинских спецслужб, в том числе выходцы из Крыма, которые состоят в батальоне им. Номана Челебиджихана.

Незаконное формирование действует в приграничных районах Херсонской области Украины, оно было создано в 2016 году одним из организаторов так называемой блокады Крыма — Ленуром Ислямовым. В него вербуются участники АТО и украинские военные. Ислямов в 2014-м занимал пост вице-премьера в Крыму и был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего уехал на Украину. Позднее ему предъявили заочное обвинение в диверсии, в результате которой Крым в ноябре 2015 года был полностью обесточен.

Впрочем, уже в начале декабря была запущена первая нитка энергомоста из Краснодарского края в Крым, что позволило частично нивелировать последствия диверсии. К середине декабря запустили вторую ветку, а в апреле и мае 2016-го — третью и четвёртую нитки, в результате чего энергоснабжение полуострова перестало зависеть от поставок с Украины.

В 2018 году Ислямов активно выступал против открытия движения по Крымскому мосту, заявив, что сделает всё, чтобы не допустить введения сооружения в эксплуатацию. В частности, он призывал организовать блокировку всех автомобилей и поездов, проезжающих по мосту, а также ввести санкции против людей, посещающих Крым.

Помимо этого, Ислямов допускал и более «решительные» меры по отношению к гостям полуострова, если санкции не возымеют действия. При этом он подчёркивал, что для блокады моста планируется применять «ненасильственные методы борьбы».

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