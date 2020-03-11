«Действовал сознательно и с мошенническим умыслом»: в Нью-Йорке задержали россиянина по подозрению в торговле данными

Гражданина России Кирилла Фирсова 7 марта задержали в аэропорту Нью-Йорка, он находится в следственном изоляторе Манхэттена. Об этом сообщили в Генконсульстве России. Согласно данным американских властей, россиянина обвиняют в хищении персональных данных и содействии в их передаче. Как заявили в ФБР, мужчина является владельцем онлайн-платформы Deer.IO, на которой продаются добытые преступным образом личные и финансовые данные лиц и организаций, учётные записи и многое другое.

В Соединённых Штатах Америки в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди по инициативе отделения ФБР в Сан-Диего задержали гражданина России Кирилла Фирсова, которого американские власти подозревают в продаже персональных данных. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке.

«Поступила информация от американских правоохранительных органов о том, что он был задержан 7 марта. Он находится в Нью-Йорке сейчас, в следственном изоляторе Манхэттена», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря генконсульства Алексея Топольского.

Российские дипломаты пока не общались с Фирсовым.

Как следует из судебного документа, размещённого в электронной базе Южного округа Калифорнии, Фирсова считают хакером, а также администратором интернет-платформы deer.io, которую он рекламировал на специализированных сайтах для хакеров. Этот ресурс функционирует с октября 2013 года и насчитывает более 24 тыс. виртуальных торговых точек с суммарным объёмом продаж $17 млн.

Отмечается, что американские правоохранители не смогли найти какую-либо законную продукцию или бизнес, который зарегистрирован на этой торговой площадке. По их данным, в интернет-магазинах ведётся продажа американской и международной финансовой и корпоративной информации, персональных данных, ворованных учётных записей многих американских компаний.

В частности, ФБР проанализировало, что предлагают по меньшей мере 250 интернет-магазинов, и установило, что их ассортимент товаров и услуг состоит из похищенных аккаунтов, а также личных и финансовых данных физических лиц и организаций из Европы и США.

В этой связи сотрудники ФБР 4 и 5 марта провели контрольные закупки. В первый день в одном из магазинов на deer.io было приобретено около 1100 игровых аккаунтов, из которых 249 были взломанными аккаунтами калифорнийской компании, оперирующей платформами интерактивных видеоигр. Эта сделка обошлась спецслужбе в $20, номинированных в биткоинах.

На следующие сутки ведомство потратило ещё около $700, в итоге получив почти 4 тыс. личных аккаунтов, в которых были даты рождения и номера системы социального страхования США. Как минимум часть из них принадлежала лицам, проживающим в округе Сан-Диего.

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В связи с вышеперечисленным в отношении Кирилла Фирсова выдвинуты следующие подозрения.

Согласно первому, россиянин без разрешения эмитента средств доступа, принадлежащих клиентам некой компании, в частности учётных записей и паролей, используемых для получения денежных средств, товаров, услуг или чего-либо, представляющего ценность, сознательно и с мошенническим умыслом содействовал привлечению покупателей посредством платформы deer.io с целью предложения и продажи информации об указанных средствах доступа. Данные действия коснулись как региональной, так и международной торговли.

По второму подозрению, Фирсов умышленно пособничал торговле фальшивыми или подлинными аутентификационными данными, в частности именами, датами рождения и номерами социального страхования США

Как заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв, американские власти в очередной раз в нарушение имеющихся договорённостей постфактум проинформировали российских дипломатов в США о задержании. По его словам, необходимо обратить на это внимание местных властей и добиваться личной встречи с задержанным, а также предоставления ему адвокатской помощи.

«Защита юридических прав гражданина РФ в таких условиях — обязанность соответствующих российских структур», — цитирует сенатора РИА Новости.

Как утверждается на сайте deer.io, это уникальная интернет-платформа для быстрых и эффективных продаж электронных товаров. Стоимость аренды интернет-магазина составляет 800 рублей в месяц. При этом на сайте указан список товаров, запрещённых к продаже. Среди них, в частности, материалы связанные с кардерством, финансовыми махинациями, программы для любого вида взлома, взломанные интернет-кошельки и аккаунты к ним, сканы любых документов, удостоверяющих личность.

Как заявил изданию «Коммерсантъ» антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов, deer.io пользуется популярностью среди злоумышленников. По его словам, этим конструктором интернет-магазинов пользуются продавцы и покупатели различной информации, в том числе данных учётных записей. В свою очередь, руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев указал, что подобные платформы обычно действуют в даркнете, а их ежегодный оборот может достигать сотен тысяч и даже миллионов долларов.