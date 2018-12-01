«Действовал как ястреб»: в США скончался экс-президент Джордж Буш — старший

В Техасе на 95-м году жизни умер бывший президент Соединённых Штатов Джордж Буш — старший. Во время Второй мировой войны он пилотировал торпедоносец-бомбардировщик ВМС, затем окончил Йельский университет. До прихода в политику Буш успешно занимался нефтяным бизнесом. Впоследствии занимал должности постпреда США при ООН, директора ЦРУ и вице-президента. Эксперты отмечают, что Буш-старший заложил основы современной американской внешней политики после распада СССР, однако не проявил дальновидности. Как указывают аналитики, просчёт республиканца заключался в том, что в его видении единственной сверхдержавой в мире были США, однако со временем вес на мировой арене набрали новые центры силы — Россия и Китай.

Бывший президент США Джордж Буш — старший скончался в Хьюстоне на 95-м году жизни. Смерть своего отца подтвердил 43-й президент Соединённых Штатов Джордж Буш — младший.

«Джеб, Нил, Марвин, Доро и я с прискорбием сообщаем, что, прожив 94 выдающихся года, наш дорогой отец скончался. Джордж Буш — старший был человеком высочайших идеалов и лучшим отцом, о котором могли мечтать сын или дочь. Всё семейство Буш глубоко признательно за жизнь и любовь 41-го президента, за сострадание тех, кто поддерживал отца заботой и молитвами, и за соболезнования наших друзей и сограждан», — говорится в распространённом заявлении Джорджа Буша — младшего.

Поддержку семье политика выразил действующий американский лидер Дональд Трамп. По его словам, «своими искренностью, обезоруживающим остроумием и непоколебимой приверженностью вере, семье и стране, Буш-старший вдохновил поколения своих соотечественников на служение обществу».

Трамп напомнил, что Буш — старший прошёл путь от лётчика ВМС до президента Соединённых Штатов, в различные годы занимая посты конгрессмена, представителя США в Китае, директора ЦРУ и вице-президента при Рональде Рейгане.

Statement from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump on the Passing of Former President George H.W. Bush pic.twitter.com/qxPsp4Ggs7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 декабря 2018 г.

«Президент Буш привёл нашу страну и весь мир к спокойному и победоносному завершению холодной войны. Как президент он заложил основу для последовавших десятилетий процветания. И несмотря на всё, чего он достиг, он оставался скромным, следуя тихому призыву к служению», — написал Трамп.

В свою очередь, 44-й президент США Барак Обама заявил, что американцы благодарны Джорджу Бушу — старшему за долгие годы «преданной службы стране, которую он любил».

«Его жизнь является свидетельством представления о том, что государственная служба — это благородное и светлое призвание. И он принёс огромную пользу на этом пути. Расширяя обязательства Америки перед новыми иммигрантами и людьми с ограниченными возможностями. Сокращая угрозы ядерного оружия и выстраивая широкую международную коалицию для изгнания диктатора из Кувейта. И когда демократические революции расцвели по всей Восточной Европе, именно его твёрдая дипломатическая рука сделала возможным завершение холодной войны без единого выстрела», — написал Обама.

По его словам, Джордж Буш — старший воссоединился со своей супругой Барбарой, с которой они прожили вместе 73 года и которая скончалась в апреле на 93-м году жизни.

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Продолжатель династии

Будущий 41-й президент США родился в семье сенатора и нью-йоркского банкира Прескотта Буша в июне 1924 года. В 1936-м Джордж Буш был зачислен в престижное военное училище — Академию Филлипса в Эндовере, после окончания которого решил служить в Военно-морских силах США.

Летом 1943 года после прохождения лётной подготовки Буш получил звание младшего офицера, став самым молодым на тот момент лётчиком ВМС США. В рядах военно-морской авиации он совершил свыше 55 боевых вылетов, а в сентябре 1944 года был сбит японцами во время одной из операций в юго-западной части Тихого океана. Джордж несколько часов провёл в воде на надувном плоту, пока его не спас экипаж подводной лодки Finback.

После войны Джордж Буш окончил экономический факультет престижного Йельского университета и перебрался в Западный Техас, где благодаря отцовским связям начал нефтяной бизнес и к 40 годам стал миллионером.

Начало политического пути

В 1964 году Буш впервые баллотировался в сенат от Республиканской партии. Несмотря на то что в тот год он потерпел поражение, политик смог взять реванш в 1966 году, избравшись в палату представителей конгресса США. К этому времени Буш уже полностью отошёл от нефтяного бизнеса и посвятил себя политике.

В 1970 году он стал постоянным представителем США при ООН, а спустя три года — председателем Национального комитета Республиканской партии. В 1974 году Джордж Буш возглавил дипломатическое представительство США в Китае, которым руководил два года, после чего был назначен на должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

С приходом к власти президента-демократа Джимми Картера Буш покинул пост главы ЦРУ и стал председателем исполнительного комитета Первого международного банка в Хьюстоне. Помимо этого он работал директором Совета по международным отношениям.

Президентские кампании

В 1980 году Буш-старший выдвинул свою кандидатуру на пост президента США, однако ещё в ходе праймериз уступил Рональду Рейгану, который позднее предложил ему занять пост вице-президента. На этой должности Буш занимался программами по борьбе с наркотиками и сокращению госконтроля над бизнесом.

В 1988 году Джордж Буш вновь вступил в борьбу за президентское кресло. Он пообещал продолжить курс президентства Рейгана, в том числе касательно снижения налогов, борьбы с абортами, преступностью и сокращения роли федерального правительства в экономике. На выборах за него проголосовали 53,4% американцев.

Внешняя политика

Став 41-м президентом США, Джордж Буш — старший санкционировал военную операцию в Панаме. Она стала первой в истории интервенцией США, для обоснования которой использовались лозунги о «восстановлении и защите демократии». Также при нём началась война в Персидском заливе, включавшая операцию «Буря в пустыне».

На этом фоне Буша-старшего поддерживали почти 90% американцев. Его рейтинг начал падать после того, как он не смог сдержать обещание не увеличивать налоги для регулирования дефицита бюджета. Ещё одним чувствительным ударом по позициям 41-го президента США стало решение Верховного суда признать право женщин на аборт.

При этом к внешнеполитическим успехам Буша относят нормализацию отношений между США и СССР. В частности, совместно с Михаилом Горбачёвым он в 1989 году официально объявил об окончании холодной войны на саммите на Мальте. Позднее были подписаны соглашения между странами о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2).

В 1992 году Буш баллотировался на второй срок, однако проиграл кандидату от Демократической партии Биллу Клинтону. После ухода с высшего государственного поста он занимался коммерческими и общественными проектами.

Личная жизнь

В январе 1945 года, через неделю после возвращения с фронта, Джордж Буш женился на Барбаре Пирс, которая по линии отца приходилась дальней родственницей 14-му президенту США Франклину Пирсу. В браке у них родилось шестеро детей: Джордж-младший (43-й президент США), Паулина Робинсон (умерла в детстве от лейкемии), Джон Эллис «Джеб» (экс-губернатор Флориды), Нейл Маллон и Марвин Пирс (бизнесмены), а также Дороти (благотворитель).

До последних лет своей жизни 41-й президент США был поклонником рыбалки и авиации. При этом он каждые пять лет , начиная с 75-летия, отмечал свой юбилей прыжком с парашютом, несмотря на болезнь Паркинсона.

«Основная ошибка 1990-х годов в США»

По словам доцента кафедры американских исследований СПбГУ Григория Ярыгина, начало 1990-х годов, на которое выпало правление Буша, было противоречивым с точки зрения успехов внешней политики США и их позиционирования в международных отношениях.

«Что у него получилось? Он начал эпоху взаимоотношений с новой Россией и заложил те векторы в отношениях с ней, которые в 1990-е годы уже развивали, каким бы это странным ни казалось, Билл Клинтон и его демократическая администрация. Но переломный момент выпал именно на эпоху Джорджа Буша — старшего», — сказал эксперт в беседе с RT.

Ярыгин добавил, что у 41-го президента США «не получилось понять в долгосрочной перспективе», какими должны быть отношения с Россией и какую роль она станет играть в будущем.

«Мне кажется, это была основная ошибка 1990-х годов в США, когда произошла оценка нового миропорядка, в котором американцам была отведена роль единственной супердержавы, и не закладывалась вероятность того, что могут появиться новые центры силы в обозримом будущем либо в долгосрочной перспективе, которые всё же можно было спрогнозировать. Такими центрами силы стали Россия и Китай, и сейчас США оказались к этому не готовы по прошествии буквально 10—15 лет. А это не такой глубокий горизонт для мировой политики», — заключил эксперт.

В свою очередь, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в беседе с RT отметил, что Буш-старший был фактически главной фигурой уже при Рональде Рейгане и во многом определял политику США.

«Он как минимум три президентских срока был активным игроком, на чьё правление пришёлся распад СССР и договорённости с Горбачёвым, которые впоследствии, правда, не были выполнены. В этом плане он — яркий архитектор той эпохи Вашингтонского консенсуса, которая наступила после распада Советского Союза и которая сейчас на наших глазах заканчивается», — заявил политолог.

Коктыш также напомнил, что Буш-старший вёл активную внешнеполитическую деятельность не только против Ирака, но и, в частности, против Югославии.

«Фактически он посоветовал Слободану Милошевичу стать югославским Линкольном, что впоследствии спровоцировало распад Югославии. В этом плане Буш действовал как ястреб, который в первую очередь защищал американские интересы и делал это за счёт остальных», — добавил эксперт.