Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В ООН рассказали об обстреле гуманитарных работников в Сирии
Эксперт оценил призыв депутата Рады не пускать на Украину женщин из России
Опережая Константинополь, Порошенко объявил время «объединительного собора»
«О Буше-старшем ничего, совсем ничего»: В Сети смерть экс-президента США предлаг...
Главная / В мире

«Действовал как ястреб»: в США скончался экс-президент Джордж Буш — старший

01 декабря 2018, 13:09  •  47 • В мире
В Техасе на 95-м году жизни умер бывший президент Соединённых Штатов Джордж Буш — старший. Во время Второй мировой войны он пилотировал торпедоносец-бомбардировщик ВМС, затем окончил Йельский университет. До прихода в политику Буш успешно занимался нефтяным бизнесом. Впоследствии занимал должности постпреда США при ООН, директора ЦРУ и вице-президента. Эксперты отмечают, что Буш-старший заложил основы современной американской внешней политики после распада СССР, однако не проявил дальновидности. Как указывают аналитики, просчёт республиканца заключался в том, что в его видении единственной сверхдержавой в мире были США, однако со временем вес на мировой арене набрали новые центры силы — Россия и Китай.
 
© Jeff Fusco/Getty Images
 

Бывший президент США Джордж Буш — старший скончался в Хьюстоне на 95-м году жизни. Смерть своего отца подтвердил 43-й президент Соединённых Штатов Джордж Буш — младший.

«Джеб, Нил, Марвин, Доро и я с прискорбием сообщаем, что, прожив 94 выдающихся года, наш дорогой отец скончался. Джордж Буш — старший был человеком высочайших идеалов и лучшим отцом, о котором могли мечтать сын или дочь. Всё семейство Буш глубоко признательно за жизнь и любовь 41-го президента, за сострадание тех, кто поддерживал отца заботой и молитвами, и за соболезнования наших друзей и сограждан», — говорится в распространённом заявлении Джорджа Буша — младшего.

Поддержку семье политика выразил действующий американский лидер Дональд Трамп. По его словам, «своими искренностью, обезоруживающим остроумием и непоколебимой приверженностью вере, семье и стране, Буш-старший вдохновил поколения своих соотечественников на служение обществу».

Трамп напомнил, что Буш — старший прошёл путь от лётчика ВМС до президента Соединённых Штатов, в различные годы занимая посты конгрессмена, представителя США в Китае, директора ЦРУ и вице-президента при Рональде Рейгане.

Statement from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump on the Passing of Former President George H.W. Bush pic.twitter.com/qxPsp4Ggs7

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 декабря 2018 г.

«Президент Буш привёл нашу страну и весь мир к спокойному и победоносному завершению холодной войны. Как президент он заложил основу для последовавших десятилетий процветания. И несмотря на всё, чего он достиг, он оставался скромным, следуя тихому призыву к служению», — написал Трамп.

В свою очередь, 44-й президент США Барак Обама заявил, что американцы благодарны Джорджу Бушу — старшему за долгие годы «преданной службы стране, которую он любил».

«Его жизнь является свидетельством представления о том, что государственная служба — это благородное и светлое призвание. И он принёс огромную пользу на этом пути. Расширяя обязательства Америки перед новыми иммигрантами и людьми с ограниченными возможностями. Сокращая угрозы ядерного оружия и выстраивая широкую международную коалицию для изгнания диктатора из Кувейта. И когда демократические революции расцвели по всей Восточной Европе, именно его твёрдая дипломатическая рука сделала возможным завершение холодной войны без единого выстрела», — написал Обама.

По его словам, Джордж Буш — старший воссоединился со своей супругой Барбарой, с которой они прожили вместе 73 года и которая скончалась в апреле на 93-м году жизни.

На страницу галереи

Продолжатель династии

Большая часть иностранных ПВО созданы на основе российских технологий - НПО «Сплав»

Будущий 41-й президент США родился в семье сенатора и нью-йоркского банкира Прескотта Буша в июне 1924 года. В 1936-м Джордж Буш был зачислен в престижное военное училище — Академию Филлипса в Эндовере, после окончания которого решил служить в Военно-морских силах США.

Летом 1943 года после прохождения лётной подготовки Буш получил звание младшего офицера, став самым молодым на тот момент лётчиком ВМС США. В рядах военно-морской авиации он совершил свыше 55 боевых вылетов, а в сентябре 1944 года был сбит японцами во время одной из операций в юго-западной части Тихого океана. Джордж несколько часов провёл в воде на надувном плоту, пока его не спас экипаж подводной лодки Finback.

После войны Джордж Буш окончил экономический факультет престижного Йельского университета и перебрался в Западный Техас, где благодаря отцовским связям начал нефтяной бизнес и к 40 годам стал миллионером.

Начало политического пути

В 1964 году Буш впервые баллотировался в сенат от Республиканской партии. Несмотря на то что в тот год он потерпел поражение, политик смог взять реванш в 1966 году, избравшись в палату представителей конгресса США. К этому времени Буш уже полностью отошёл от нефтяного бизнеса и посвятил себя политике. 

В 1970 году он стал постоянным представителем США при ООН, а спустя три года — председателем Национального комитета Республиканской партии. В 1974 году Джордж Буш возглавил дипломатическое представительство США в Китае, которым руководил два года, после чего был назначен на должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

«Пора заканчивать этот цирк»: почему шотландцы перестают смотреть традиционные СМИ и обращаются к RT

С приходом к власти президента-демократа Джимми Картера Буш покинул пост главы ЦРУ и стал председателем исполнительного комитета Первого международного банка в Хьюстоне. Помимо этого он работал директором Совета по международным отношениям.

Президентские кампании

В 1980 году Буш-старший выдвинул свою кандидатуру на пост президента США, однако ещё в ходе праймериз уступил Рональду Рейгану, который позднее предложил ему занять пост вице-президента. На этой должности Буш занимался программами по борьбе с наркотиками и сокращению госконтроля над бизнесом.

В 1988 году Джордж Буш вновь вступил в борьбу за президентское кресло. Он пообещал продолжить курс президентства Рейгана, в том числе касательно снижения налогов, борьбы с абортами, преступностью и сокращения роли федерального правительства в экономике. На выборах за него проголосовали 53,4% американцев.

Внешняя политика

Став 41-м президентом США, Джордж Буш — старший санкционировал военную операцию в Панаме. Она стала первой в истории интервенцией США, для обоснования которой использовались лозунги о «восстановлении и защите демократии». Также при нём началась война в Персидском заливе, включавшая операцию «Буря в пустыне».

«Речь о справедливости»: ведущий RT America Рик Санчес раскритиковал подачу западными СМИ событий в Керченском проливе

На этом фоне Буша-старшего поддерживали почти 90% американцев. Его рейтинг начал падать после того, как он не смог сдержать обещание не увеличивать налоги для регулирования дефицита бюджета. Ещё одним чувствительным ударом по позициям 41-го президента США стало решение Верховного суда признать право женщин на аборт.

При этом к внешнеполитическим успехам Буша относят нормализацию отношений между США и СССР. В частности, совместно с Михаилом Горбачёвым он в 1989 году официально объявил об окончании холодной войны на саммите на Мальте. Позднее были подписаны соглашения между странами о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2).

В 1992 году Буш баллотировался на второй срок, однако проиграл кандидату от Демократической партии Биллу Клинтону. После ухода с высшего государственного поста он занимался коммерческими и общественными проектами.

Личная жизнь

В январе 1945 года, через неделю после возвращения с фронта, Джордж Буш женился на Барбаре Пирс, которая по линии отца приходилась дальней родственницей 14-му президенту США Франклину Пирсу. В браке у них родилось шестеро детей: Джордж-младший (43-й президент США), Паулина Робинсон (умерла в детстве от лейкемии), Джон Эллис «Джеб» (экс-губернатор Флориды), Нейл Маллон и Марвин Пирс (бизнесмены), а также Дороти (благотворитель).

До последних лет своей жизни 41-й президент США был поклонником рыбалки и авиации. При этом он каждые пять лет , начиная с 75-летия, отмечал свой юбилей прыжком с парашютом, несмотря на болезнь Паркинсона.

«Основная ошибка 1990-х годов в США»

«Фигурант №1»: как внутриполитические проблемы влияют на позицию Трампа в отношении России

По словам доцента кафедры американских исследований СПбГУ Григория Ярыгина, начало 1990-х годов, на которое выпало правление Буша, было противоречивым с точки зрения успехов внешней политики США и их позиционирования в международных отношениях.

«Что у него получилось? Он начал эпоху взаимоотношений с новой Россией и заложил те векторы в отношениях с ней, которые в 1990-е годы уже развивали, каким бы это странным ни казалось, Билл Клинтон и его демократическая администрация. Но переломный момент выпал именно на эпоху Джорджа Буша — старшего», — сказал эксперт в беседе с RT.

Ярыгин добавил, что у 41-го президента США «не получилось понять в долгосрочной перспективе», какими должны быть отношения с Россией и какую роль она станет играть в будущем.

«Мне кажется, это была основная ошибка 1990-х годов в США, когда произошла оценка нового миропорядка, в котором американцам была отведена роль единственной супердержавы, и не закладывалась вероятность того, что могут появиться новые центры силы в обозримом будущем либо в долгосрочной перспективе, которые всё же можно было спрогнозировать. Такими центрами силы стали Россия и Китай, и сейчас США оказались к этому не готовы по прошествии буквально 10—15 лет. А это не такой глубокий горизонт для мировой политики», — заключил эксперт.

В свою очередь, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в беседе с RT отметил, что Буш-старший был фактически главной фигурой уже при Рональде Рейгане и во многом определял политику США.

«Он как минимум три президентских срока был активным игроком, на чьё правление пришёлся распад СССР и договорённости с Горбачёвым, которые впоследствии, правда, не были выполнены. В этом плане он — яркий архитектор той эпохи Вашингтонского консенсуса, которая наступила после распада Советского Союза и которая сейчас на наших глазах заканчивается», — заявил политолог.

Коктыш также напомнил, что Буш-старший вёл активную внешнеполитическую деятельность не только против Ирака, но и, в частности, против Югославии.

«Фактически он посоветовал Слободану Милошевичу стать югославским Линкольном, что впоследствии спровоцировало распад Югославии. В этом плане Буш действовал как ястреб, который в первую очередь защищал американские интересы и делал это за счёт остальных», — добавил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
47
Источник
Похожие новости
01 декабря 2018, 13:09
«Действовал как ястреб»: в США скончался экс-президент Джордж Буш — старший
30 ноября 2018, 14:25
«Не хотят разбираться в деталях»: в России ответили на резолюцию сената США по ситуации в Керченском проливе
30 ноября 2018, 17:55
Большая часть иностранных ПВО созданы на основе российских технологий - НПО «Сплав»

01 декабря 2018, 09:54
На уровне хайли лайкли: в Лондоне заявили о недостаточном знании русского языка сотрудниками британского МИД
30 ноября 2018, 17:54
В Бельгии протестующие жгут автомобили и требуют правительство в отставку
30 ноября 2018, 14:25
«Фундамент диалога»: о чём будут говорить мировые лидеры на саммите G20 в Аргентине
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
01 декабря 2018, 03:39
Украина нанесла ответный удар по России при поддержке США (Руслан Осташко)
01 декабря 2018, 03:39
Закрыть порты ЕС и США: в Германии раскритиковали Россию
01 декабря 2018, 06:54
Саммит в Аргентине стал самым конфликтным за всю историю G20 - СМИ
01 декабря 2018, 03:39
«Не спустят на тормозах»: Кремлинологи США боятся мести России за отмену встречи Пути...
01 декабря 2018, 00:24
Соколовская оскорбила граждан России в эфире российского телеканала - видео
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
26 ноября 2018, 13:09
Гаспарян по пунктам объяснил, что означает военное положение на Украине
29 ноября 2018, 02:54
«Литра точно залита»: Выступление «пьяного» Порошенко об инциденте в Черном море - видео
28 ноября 2018, 15:24
Как российские погранцы украинских моряков уговаривали границу не нарушать
27 ноября 2018, 05:24
Военное положение будет действовать в 10 областях Украины
26 ноября 2018, 08:28
Азовское понимание
30 ноября 2018, 17:54
Русские С-300 в действии: Как в Сирии сбили израильский самолет F-16
25 ноября 2018, 12:39
Украинские корабли незаконно пересекли государственную границу с РФ: Они направляются к Керченскому проливу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.