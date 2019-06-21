Действиями напавших на русских в Грузии руководили кураторы с Запада - Гаврилов

Участники российской делегации, прибывшие накануне на Межпарламентскую ассамблею Православия, сегодня встретились с журналистами. В том числе в беседе принимал участие глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член президиума ВРНС Сергей Гаврилов. А также депутат Госдумы Николай Земцов.

"Враждебные действия в отношении России должны быть расследованы", - подчеркнул Гаврилов, назвав провокаторами тех, кто не хочет мира с Россией, а мечтает лишь о получении "грин-карт" в США.

Инцидент может послужить опасным прецедентом для срыва других мероприятий с участием России. Например, в Совете Европы, уверен парламентарий. Земцов, как передает корреспондент Царьграда, считает, что "враги понимают опасность наших действий", таким образом, следует сделать вывод, что "мы двигаемся в правильном направлении" - скрепления православных уз между Грузией и Россией.

В завершение парламентарии выразили уверенность, что Грузия должна принести извинения перед Межпарламентской ассамблеей Православия.

Кроме того, Сергей Гаврилов и еще один участник события - депутат Госдумы Алексей Чепа допустили, что заказчики вчерашней провокации находятся на Западе. Потому что сопровождавшие их лица постоянно разговаривали на английском языке. А Земцов добавил: те, кто устроил провокацию в Грузии, являются активными сторонниками легализации марихуаны и ЛГБТ-сообщества. В целом это всегда прозападные активисты, сделал вывод депутат.