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Действиями напавших на русских в Грузии руководили кураторы с Запада - Гаврилов

21 июня 2019, 13:09  •  46 • Политика
Депутаты Госдумы, в том числе Сергей Гаврилов, в ходе встречи с журналистами выразили уверенность: действиями напавших на русских в Грузии руководили кураторы с Запада.
Участники российской делегации, прибывшие накануне на Межпарламентскую ассамблею Православия, сегодня встретились с журналистами. В том числе в беседе принимал участие глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член президиума ВРНС Сергей Гаврилов. А также депутат Госдумы Николай Земцов.
"Враждебные действия в отношении России должны быть расследованы", - подчеркнул Гаврилов, назвав провокаторами тех, кто не хочет мира с Россией, а мечтает лишь о получении "грин-карт" в США.
Инцидент может послужить опасным прецедентом для срыва других мероприятий с участием России. Например, в Совете Европы, уверен парламентарий. Земцов, как передает корреспондент Царьграда, считает, что "враги понимают опасность наших действий", таким образом, следует сделать вывод, что "мы двигаемся в правильном направлении" - скрепления православных уз между Грузией и Россией.
В завершение парламентарии выразили уверенность, что Грузия должна принести извинения перед Межпарламентской ассамблеей Православия.
Кроме того, Сергей Гаврилов и еще один участник события - депутат Госдумы Алексей Чепа допустили, что заказчики вчерашней провокации находятся на Западе. Потому что сопровождавшие их лица постоянно разговаривали на английском языке. А Земцов добавил: те, кто устроил провокацию в Грузии, являются активными сторонниками легализации марихуаны и ЛГБТ-сообщества. В целом это всегда прозападные активисты, сделал вывод депутат.

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