Действия Зеленского насторожили экспертов: "Аларм, паника и завтра война"

Изданный Владимиром Зеленским закон о сборе армии из резервистов за сутки в случае обострения в Донбассе удивил и насторожил русских экспертов. Тем не менее они считают, что вряд ли Украине удастся собрать хоть сколько-нибудь боеспособную армию, так что кричать "Аларм, паника и завтра война" пока преждевременно.Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации. Таким образом, украинский главнокомандующий собирается за сутки наскрести армию, если ситуация в Донбассе обострится.Для чего был нужен этот закон, не совсем понимают даже опытные эксперты. Так, Виктор Мураховский, главный редактор журнала "Арсенал отечества", пояснил, что на Украине есть система нахождения в резерве Вооружённых сил по контракту."То есть люди, которые отслужили в Вооружённых силах, заключают контракт на нахождение в резерве. Их очень немного на самом деле", - пояснил эксперт.По словам Мураховского, никакого решающего значения для усиления Вооружённых сил, например, такие действия не имеют, поскольку тех, кто считается на Украине резервистом, всего несколько тысяч."Нужно смотреть суть вещей, прежде чем кричать: "Аларм, паника и завтра война", - подчеркнул наш собеседник.А военный эксперт Виктор Литовкин выразил уверенность в том, что украинский лидер просто не способен собрать никакую армию:И даже если они соберут за сутки что-то подобное этому, то это будет не боеспособная армия, а пушечное мясо. Это просто собрать людей, для того чтобы бросить их, как говорят, на пулемёты, пусть их там убивают и уничтожают. Но зато мы проявили государственную волю и так далее."Всё это называется клоунадой", - считает Литовкин.