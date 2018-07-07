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Действия ядерных сил США: буря в стакане воды

07 июля 2018, 08:24  •  155 • Аналитика
В конце июня сетевое издание The Drive выпустило материал под названием «Last Night We Heard What It Sounds Like Just Before A B-52 Begins The End Of The World» («Прошлой ночью мы слышали что-то, похожее по звучанию на то, как В-52 начинает конец света»). Статья принадлежит некоему Тайлеру Роговэю, автору, специализирующемуся в значительной степени на авиационной тематике. Его материал почему-то получил большое распространение как в англоязычном, так и в русскоязычном интернете. И, в общем-то, зря.



Речь там шла о том, что 27 июня проходили учения авиационной части Командования глобальных ударов ВВС (Air Force Global Strike Command, AFGSC), это было нечто вроде внезапной проверки. По некоторым сведениям, учения масштабом не отличались, в них были задействованы один тяжелый стратегический бомбардировщик В-52Н (единственный носитель крылатых ракет воздушного базирования в ВВС США, способных нести в том числе и специальную боевую часть, КРВБ типа AGM-86) и два тяжелых бомбардировщика В-2А. Также в учениях был задействован один из воздушных командных пунктов E-6B. Кстати, их, созданных на базе давно уже устаревшего "Боинга-707", к которому и запчасти-то все сложнее найти, собрались менять, как и более крупные ВКП Е-4В на базе "Боинга-747" и ВКП типа С-32А на базе старого, но надежнейшего "Боинг-757". Только вот никак не решат, на что. "Дримлайнер" В-787 дорог и узковат, В-777 тоже имеет схожие недостатки, 767-й "Боинг" тоже устарел уже, так что пока в поисках.



По другой версии, учения были несколько более масштабными — 10 самолетов, включая E-6B, В-52Н, В-2А и "окончательно неядерные" бомбардировщики В-1В. В целом масштаб и таких учений тоже не впечатляет, весной в США проходили учения, в которых участвовали 2 B-52H и 10 В-2А и несколько В-1В вместе с 1ВКП Е-4В, обеспечиваемые дюжиной танкеров КС-10А и десятком плохо летающих, но пока еще летающих старичков КС-135 (многие из них даже старше В-52Н, самый юный из которых застал живыми и здоровыми обоих братьев Кеннеди и Мэрилин Монро). Это уже куда солиднее, учитывая, что В-52Н по основному назначению используется 36 машин (из 42 в строю), а В-2А — и вовсе 11 из 19.

В ВКС РФ проводятся и куда более масштабные учения дальней авиации, в которых участвуют иногда до 30-40 тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС/МСМ и средние Ту-22М3/М3М. Но в целом, конечно, и у нас массовые подъемы тяжелой авиации происходят не очень часто, стараются обычно вести боевую подготовку меньшими силами, как и боевое патрулирование (с КРВБ в обычном снаряжении). Это все же дорого, да и нервирует наших заокеанских визави. Впрочем, похоже, что применительно к 27 июня правы были источники, утверждавшие об участии всего нескольких бомбардировщиков, потому что радиолюбители засекли лишь три их позывных.

Так вот, Тайлер Роговэй пишет, что в ходе этих учений вездесущие слухачи-радиолюбители перехватили радиосигнал, так называемый EAM — Emergency Action Code, в виде буквенно-цифрового кода, переданного несколько раз открытым текстом по незащищенной радиосвязи. Будто на дворе 60-е годы, и цифровой защищенной радиосвязи и различных способов скоростной и надежной автоматизированной связи с авиацией еще не изобрели.


Действия экипажей стратегической авиации США в 1970-е годы по сигналу EAM (примерно 5—6 минуты)


Сигнал получил бомбардировщик В-52Н с позывным DOOM61, вероятно, с борта ВКП, базирующийся на авиабазе Барксдейл в Луизиане. Он вылетел примерно в 1-00 ночи, совершил небольшой полет над Тихим океаном, реальных пусков КР не произвел (возможно, были электронные пуски, хотя при пуске с того маршрута ракеты бы никуда не долетели даже в ядерном варианте — слишком далеко) и вернулся обратно. А 2 В-2А с позывными TIGER11 и 12 с авиабазы Уайтмэн в Миссури совершили небольшой полет над Атлантикой. Целью виртуального удара все посчитали, естественно, Россию.
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Причем радиолюбители успели поднять даже волну паники в ряде сетей, мол, то ли Россия решила атаковать США ядерным оружием без предупреждения, и это то ли ответ со стороны США, то ли сами США. Понятно, что дураков и по ту сторону океана хватает, но надо бы как-то быть умнее, чтобы понять, что никто не будет наносить такой удар с бухты-барахты, да еще и столь малыми силами с негарантированной и сильно "отложенной" доставкой. КРВБ — дозвуковое оружие и вполне законная цель для ПВО, и летит она на свои максимальные для американских ядерных КР 2500 км порядка трех часов, за это время их и обнаружат, и успеют нанести в ответ не один массированный ракетно-ядерный удар силами МБР и БРПЛ. То есть нанося первый удар именно КР, можно не дожить до его результатов, это один из основных гвоздей в гроб популярных лет 5-7 назад в СМИ и Интернете теорий про "разоружающий и обезглавливающий" удар, да еще и неядерный, силами многих-многих тысяч КР США (не существующих в действительности в таком числе).


В-52Н с позывным DOOM61 — примерная трасса полета



Примерная трасса полета В-2А с позывными TIGER11 и 12


Далее автор углубился в рассказы о том, как это серьезно и круто и какой это серьезный сигнал, ведь такой самолет, как В-52Н, может запустить целых 20 КРВБ и устроить конец света. И вообще, мол, если парни, летя с ракетами в спецоснащении и будучи предупреждены, что "это не учения", получат такой вот буквенно-цифровой приказ, то не сомневайтесь даже — выполнят.
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Если оставить в покое чушь про "конец света" от удара даже 20 КР в ядерном оснащении и прочую пропаганду, то следует отметить следующее. Разумеется, никто не летает сейчас с КР или авиабомбами в ядерном оснащении, это слишком опасно, ситуация в мире не настолько ужасна для этого. Тем более что на учениях ракеты были обычными, и никто бы ничего не начал, никакого "конца света". И полеты в том числе и наших бомбардировщиков по миру осуществляются с КР в инертном (если предполагаются пуски) и обычном оснащении. Эти могут быть нацелены на реальные и весьма важные и уязвимые цели у вероятных партнеров, выполняя таким образом задачи в составе т.н. "неядерных стратегических сил сдерживания" — есть сейчас у нас и такие, куда входят в том числе и носители КР "Калибр", и носители "Искандеров".

Весьма вероятно, что учения были ввиду небольшого масштаба экспериментальными, и использование обычной незащищенной связи было в рамках эксперимента, возможно, в случае, если цифровые защищенные системы связи по какой-то причине не работают, выведены из строя в каком-то из звеньев. Хотя такого быть и не должно. Нельзя также исключить, что ЕАМ был передан по открытой связи именно для того, чтобы его засекли буйные радиолюбители и подняли в Интернете, а там и в СМИ, шум. То есть налицо обычный пропагандистский вброс, преследующий целью показать, что, мол, вот как все у нас серьезно, дрожи, супостат российский, бойся наших КРВБ. Правда, то, что этих самых КРВБ в ядерном оснащении на полный залп всех этих 36 В-52Н не хватит (528 КР в ядерном оснащении хватит только на загрузку 26 самолетов, если вешать ракеты по максимуму, о котором пишет автор) — можно не уточнять, правильно?

Отдельно, конечно, интересно участие В-2А, учитывая то, что, кроме авиабомб В-61 и остатков активно распиливаемых стратегических авиабомб В-83, он не несет ничего ядерного. И доставить все это к цели, несмотря на свою якобы "невидимость", которую так обожают пиарить американские авторы, в первом ударе ну никак не сможет, разве что это будет какая-то незащищенная ничем цель на отшибе. Во втором-третьем ударе — возможно, но это если он сам до этого доживет, а это совсем не гарантируется. Возможно, участие в таких ударах они и отрабатывали. Или вообще проверяли что-то, нам неизвестное.
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И надо сказать, что недавно проведенные очередные "гравитационные" (на сброс) испытания корректируемой модификации В-61-12, уменьшенной до 50 кт максимальной мощности, которая и заменит все остальные бомбы, тут не вселяют уверенности. Да, они идут успешно, в том числе и с В-2А, но выживаемость носителя и надежность доставки практически не вырастают в ходе такой модернизации. Дальность полета боеприпаса невелика, проблемной целью для ПВО он не является, как и носитель. Вот точность вырастает значительно, поэтому снижение мощности оправдано, если речь не идет о поражении хорошо защищенных объектов. Во всяком случае, старые мечтания о "невидимых" В-2А, прокрадывающихся в таинственную Siberia и летающих над taiga эдаким "ангелом смерти", разбрасывающим бомбы на русские ШПУ и позиционные районы ПГРК щедро, как пьяный Киса Воробьянинов рассыпал баранки на рынке, останутся мечтами. Поняли это и сами американцы, поэтому их вторая попытка продать все тот же В-2 в новой обертке (В-21 "Рейдер") нести крылатые ракеты будет обязательно.

Что же до "сигнала, демонстрирующего решимость Москве", то как-то не тянет подобное событие на столь высокое звание. Ладно бы, устроили масштабную стратегическую командно-штабную тренировку СЯС США — это еще был бы какой-то сигнал. Нет, американцы такие устраивают, в частности, в октябре прошлого года состоялись учения Командования глобальных ударов под названием "Глобальный гром". Но масштабами это действо обычно уступает проводимым 1-2 раза в год СКШТ СЯС РФ, когда число только реальных пусков МБР и БРПЛ достигает 4-6, не считая пусков КР воздушного, морского базирования, пусков ОТР и КР наземного базирования, а с недавних пор в таких тренировках активно участвуют и силы общего назначения — оперативно-тактическая и военно-транспортная авиация ВКС, ВДВ, морская пехота, сухопутные войска, флот и даже подразделения Росгвардии (ФСВНГ), то есть войск нацгвардии.
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Если уж говорить о тренировках и сигналах на применение, то в наших РВСН подобные тренировки по подготовке к пускам проводятся иногда и по несколько раз в сутки, и о том, что это реальный приказ или нет, никто не говорит. И от реального запуска такие тренировки обычно отделяет всего несколько технических действий. Тренируются и летчики-дальники, и подводники. Но никто почему-то не передает открытым текстом сигналов так, чтобы и дурак догадался. И не объявляет о таких ежедневных тренировках в СМИ. Порох нужно держать сухим, а не говорить об этом.

А само это обсуждаемое событие — в целом достаточно рутинный элемент в боевой подготовке ядерных сил обеих сверхдержав. И буря в кофейной чашке в Интернете и СМИ с волной репостов и переводов, в общем, непонятна.
Автор: Я.Вяткин, специально для "Военного обозрения"

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