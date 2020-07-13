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Действия Украины против Крыма назвали аморальными и недальновидными

13 июля 2020, 13:00  •  184 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Терпящий засуху полуостров решил проблему без помощи Киева
Водная блокада Крыма выявила худшие качества украинских властей – аморальность и неспособность видеть перспективу. На это указал российский сенатор Сергей Цеков. Он подчеркнул, что Москва решает вопрос с водоснабжением полуострова и без помощи Киева, а вот в Незалежной, напротив, упускают хорошие возможности поправить собственное бедственное положение.
Проблема водоснабжения Крыма ликвидируется, как когда-то дефицит электроэнергии и продовольствия, возникший из-за блокады со стороны Киева. Но, как и тогда, проигравшими оказываются власти Украины.
"Мало того, что их действия аморальны. Они сами отказываются от серьезного пополнения своего бюджета за счет поставок воды Крым. Эта вода просто вытекает в Черное море", – указал сенатор.
В комментарии "ПолитЭксперту" Цеков отметил, что за последние годы ситуация в северных районах полуострова стала гораздо лучше, чем была шесть лет назад.
Сейчас, чтобы справиться с засухой, возникшей из-за погодных аномалий 2020 г., силами российских военных организуется прокладка трубопровода из Тайганского водохранилища в Симферополь. Видео опубликовало Минобороны.

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