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Действия талибов* в Афганистане являются тревожным знаком для России - эксперт
16 октября 2021, 14:20 • 122 • Политика
Боевики занимаются подготовкой новых солдат
Боевики в Афганистане лишь имитируют борьбу с терроризмом – в действительности талибы* занимаются подготовкой смертников и пособниичают различным группировкам. Подобные новости стали появлятся в последнее время все чаще, заявил эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко в беседе с "Лентой.ру". Это, по его мнению, это является тревожным знаком для России.
Действия представителей "Талибана"* вызывают много вопросов – они одержали победу в стране, захватив все территории Афганистана и сформировав собственное правительство. Но зачем в таком случае они занимаются подготовкой новых боевиков и смертников, сформировывая спецотряды и вербуя для этих целей иностранных боевиков, не ясно.
Серенко полагает, что талибы* не контролируют ситуацию в Афганистане, из-за чего положение боевиков в перспективе угрожает соседним странам. Россия должна быть готова к новым вызовам со стороны Южной Азии, поскольку для нее "безопасность Центральной Азии является частью ее собственной национальной безопасности", одытожил эксперт.
*запрещенная в России террористическая организация
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