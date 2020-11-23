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Действия США в отношении Ирана приведут к Третьей мировой войне - эксперт

23 ноября 2020, 20:20  •  58 • Политика
Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Тегеран не оставит без ответа ядерный удар Вашингтона
Авиаудар Пентагона с использованием стратегических бомбардировщиков B-52 по ядерному объекту Ирана может привести к Третьей мировой войне. И это уже станет угрозой для России. К такому выводу пришел военный обозреватель Виктор Баранец.
"После бомбардировки США есть шанс, хоть и маленький, начала Третьей мировой войны. Высок риск начала региональной войны. В любом случае достанется американским базам, которые расположены недалеко от Ирана", – цитирует "ПолитРоссия" эксперта.
Баранец полагает, что Тегеран отомстит Вашингтону за атаку на свою страну. По его мнению, также американцы ударом по Ирану хотят ослабить позиции Москвы на Ближнем Востоке, которые за последнее время укрепляются в регионе, что "путает карты" США. Там создается пророссийский "кооператив", в котором сильную роль играет Тегеран, считает Баранец.
Накануне стало известно о переброске 21 ноября американских стратегических бомбардировщиковB-52H Stratofortress на Ближний Восток.
Как сообщает РИА "Новости", последний раз такой самолет находился в регионе в начале 2020 года.
Напомним, ранее в ноябре издание New York Times со ссылкой на свои источники среди бывших и действующих чиновников в администрации Белого дома написало, что президент США Дональд Трамп вынашивал идею ядерной атаки на один из объектов Ирана. Но в окружении хозяина Овального кабинета смогли отговорить его от такого шага.

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