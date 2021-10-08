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Действия США стали одной из причин газового кризиса в Европе – Лавров
08 октября 2021, 14:25 • 122 • Политика
Вашингтон настоял на строительстве терминалов СПГ в ЕС, а потом американские танкеры с газом ушли в Азию
Одной из причин нынешнего газового кризиса в Европе стали действия США и Европейской комиссии против проекта "Северный поток-2". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 8 октября.
По мнению министра, действия Вашингтона прямо направлены на то, чтобы рассорить Россию с ЕС. Тогда как в сложившейся ситуации странам, напротив, нужно теснее сотрудничать.
"Все свои обязательства "Газпром" выполняет, причем не только в полном объеме, но даже с превышением. Мы готовы помогать Европе этот кризис преодолевать",
– заявил Лавров в ходе онлайн-встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса.
Министр напомнил европейским бизнесменам, что по инициативе Еврокомиссии был принят Третий энергопакет, действие которого задним числом распространили на действующий "Северный поток-1" и уже строящийся с то время "Северный поток-2". В результате трубопроводы могут использоваться всего на 50% мощности.
США также приложили руку к газовому кризису в ЕС. Они мешали строительству "СП-2", настаивая при этом, чтобы в Европе строили терминалы приемки СПГ. В итоге терминалы построили, а американский СПГ ушел в Азию, где цены выше.
"Это что, разве не фактор, который повлиял на нынешнюю ситуацию?"
– обратился министр к европейским предпринимателям.
Ранее посол ЕС Маркус Эдерер заявил, что нынешний газовый кризис бьет по репутации России как надежного поставщика, поскольку "Газпром" вовремя не среагировал на растущий спрос на топливо и не предложил европейцам дополнительные объемы газа.
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