Действия России в ВТО должны стать для Британии хорошим уроком - ИноСМИ

Действия России во Всемирной торговой организации (ВТО) должны послужить хорошим уроком для Великобритании. Об этом пишет ежедневная британская газета The Telegraph.

Речь идёт о том, что Россия заблокировала тарифные ставки Великобритании в ВТО. Издание отмечает, что, учитывая современную динамику мировой торговли, которая становится сложнее, это может создать Лондону очень много неудобств в будущем.

Подчеркивается, что действия Москвы, конечно, не помешают Лондону вести торговлю, однако отсутствие у Британии сертифицированного тарифного плана может быть использовано другими странами в качестве рычага давления или повода для отказа в сотрудничестве.

По мнению издания, действия России должны стать для Британии хорошим уроком. Москва не отделяет торговлю от политики, и Лондону стоит поучиться тому же самому, считает The Telegraph.