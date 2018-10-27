|
Действия России в ВТО должны стать для Британии хорошим уроком - ИноСМИ
27 октября 2018, 21:24 • 117 • Политика
Россия преподала Британии урок в ВТО, пишет The Telegraph.
Действия России во Всемирной торговой организации (ВТО) должны послужить хорошим уроком для Великобритании. Об этом пишет ежедневная британская газета The Telegraph.
Речь идёт о том, что Россия заблокировала тарифные ставки Великобритании в ВТО. Издание отмечает, что, учитывая современную динамику мировой торговли, которая становится сложнее, это может создать Лондону очень много неудобств в будущем.
Подчеркивается, что действия Москвы, конечно, не помешают Лондону вести торговлю, однако отсутствие у Британии сертифицированного тарифного плана может быть использовано другими странами в качестве рычага давления или повода для отказа в сотрудничестве.
По мнению издания, действия России должны стать для Британии хорошим уроком. Москва не отделяет торговлю от политики, и Лондону стоит поучиться тому же самому, считает The Telegraph.
Подпишитесь на нас
117
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
21 октября 2018, 19:09
|
24 октября 2018, 12:09
|
26 октября 2018, 09:39
|
27 октября 2018, 01:54
|
22 октября 2018, 14:24
|
22 октября 2018, 03:28
|
23 октября 2018, 10:09