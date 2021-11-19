Действия НАТО в новейшей истории запомнились миллионами жертв и разрухой - Захарова

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Альянсу ответили на претензии по поводу "прозрачности"

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявления генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, призвавшего Российскую Федерацию к "прозрачности" на фоне слухов о передвижениях ее войск у украинских границ.

В своем заявлении Столтенберг указал на наращивание военной мощи со стороны России и "необычного" рассредоточения сил у границ с Незалежной. Однако альянс наблюдает подобное поведение уже семь лет. В НАТО уверены, что РФ давно желает использовать свои возможности "против соседей".

В российском внешнеполитическом ведомстве указали на взаимоисключающие положения в формулировке Столтенберга. Захарова отметила, что, если альянс подобные процессы "наблюдает", то все действия Москвы, логично предположить, для него вполне прозрачны. Однако если предполагаемые маневры не являются прозрачными, то и сам предмет наблюдения отсутствует.

Как напомнила представитель МИД, новейшая история полна трагедий, совершенных по вине членов НАТО. Милитаризм, проистекающий из империалистских наклонностей Запада, по ее словам, стал причиной десятков вооруженных конфликтов и привел к гибели миллионов людей, разрушениям стран, гуманитарным кризисам и массовым потокам беженцев. Впрочем, альянс не слишком озабочен подобными обстоятельствами, и за содеянное не собирается нести ответственность.

"Сами члены НАТО временами понятия не имеют о тактических или стратегических планах друг друга", – указала Захарова в своем телеграм-канале.



В МИД также напомнили о планах Штатов, Великобритании и Австралии по размещению атомных подводных лодок вокруг территории последней – инициатива о тройственном союзе стала для союзников из НАТО неожиданностью.

Ранее в Совфеде оценили заявления НАТО о приверженности принципу "действовать так, как считаем нужным".