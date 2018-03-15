«Действия Лондона выходят за рамки приличий»: Лавров пообещал выслать британских дипломатов

Глава МИД России Сергей Лавров пообещал в ближайшее время выслать британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона в связи с покушением на экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Министр считает, что обвинения в адрес России вызваны «нечистоплотными мотивами». Дипломат выразил надежду, что прояснить ситуацию смогут сам Скрипаль и его дочь. Между тем президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза страны российско-британские отношения. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении выдворить из страны 23 российских дипломата и приостановить все двусторонние контакты в связи с инцидентом в Солсбери.

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию, сложившуюся в российско-британских отношениях после инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Была высказана крайняя обеспокоенность в связи с деструктивной и провокационной позицией, занятой британской стороной», — отметил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров пообещал в ближайшее время выслать британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона.

«Обязательно», — сказал он в ответ на вопрос, готова ли Москва выслать британских дипломатов из России в связи с действиями Лондона. Министр пообещал, что это произойдёт скоро.

«Нечистоплотные мотивы»

Лавров назвал обвинения властей Британии в причастности России к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии «хамскими, бездоказательными и голословными», а последние действия правительства страны — «далеко выходящими за рамки элементарных приличий».

По мнению дипломата, обвинения в адрес России по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля были вызваны нечистоплотными мотивами.

«Насчёт того, какие мотивы были у наших британских коллег, я, наверное, не берусь судить​​​. Думаю, что мотивы в любом случае были нечистоплотные», — сказал российский министр на форуме «Россия — страна возможностей».

Действия британских властей по инциденту в Солсбери вызваны, в частности, неспособностью Соединённого Королевства выполнить обещания по брекситу, полагает Лавров.

«Мне кажется, очевидно, что эта история отражает прежде всего безысходность для нынешнего правительства Великобритании, особенно в ситуации, когда они не могут обеспечить те обещания, которые давали своему населению в связи с выходом из ЕС», — отметил он.

Министр иностранных дел выразил надежду, что прояснить произошедшее смогут сам Скрипаль и его дочь.

«Вот такой факт — Сергей Скрипаль жив и дочь его жива. Наверное, если (я надеюсь) их вылечат, они тоже смогут пролить какой-то свет на всё происшедшее. Никто не хочет этого дожидаться. Всё уже решено, и, как сказали британские коллеги, нам ничего не покажут. Они всё знают, а нам остаётся сознаться в содеянном, после чего они будут нас наказывать. Это буквальный перевод с английского того, что они говорят», — констатировал Сергей Лавров.

О подготовке ответных мер в отношении Великобритании ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Предполагаются (ответные меры. — RT) в связи с введением и объявлением о введении Великобританией соответствующих недружественных шагов и мер в отношении Российской Федерации. Предполагается, безусловно, принятие ответных мер. Сейчас они находятся в стадии разработки и будут приняты в ближайшее время», — сказала она на брифинге.

Солсбери

AFP

«Лондон отказывается сотрудничать»

Москва вновь призвала Лондон предоставить материалы по делу об отравлении Скрипаля.

«Ещё раз официально призываем Великобританию предоставить все имеющиеся материалы по инциденту, как они это называют, с распространением химического оружия на территории Великобритании», — заявила Захарова.

По её словам, Россия пыталась «начать активный диалог с официальным Лондоном», однако на все запросы получила «ничего не значащие отписки».

Она отметила, что «Великобритания отказывается от взаимодействия с российской стороной по выполнению своих обязательств как члена Конвенции о запрещении химического оружия».

«Связали Солсбери с Сирией»

Запад пытается увязать дело экс-полковника ГРУ с применением химического оружия в Сирии, считает представитель дипведомства.

«Ведь логика какая вчера была озвучена и какая логика подбрасывается так называемым экспертным сообществам? Дамаск использует химическое оружие, Россия его в этом поддерживает. Финальной точкой в этом является то, что Россия использовала химические вещества на территории Великобритании. Видите, как всё замечательно сошлось. Вот куда всё это движется. Это один из треков этой кампании — увязать все эти элементы и дожать историю с химическим оружием на территории Сирии. Этого никто и не скрывает», — сказала Захарова.

По её мнению, всё происходящее — часть огромного, хорошо продуманного плана.

В Кремле подчеркнули, что обвинения Лондона в адрес России по делу бывшего разведчика ничем не подкреплены.

«Обвинения ничем не подкреплены. Более того, обвинения стали звучать даже до того момента, как могла появиться хоть какая-то информация об использованном веществе, что само по себе говорит о присутствии, скажем так, в этой ситуации всех признаков провокации в отношении России», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Москве позицию британской стороны считают безответственной с точки зрения как дипломатических отношений, так и целей расследования, отметил он.

Песков добавил, что ответные меры на действия Великобритании не заставят себя ждать.

Между тем Британия, Франция, США и Германия выпустили совместное заявление, в котором призвали Россию ответить на вопросы по инциденту в Солсбери.

«Мы призываем Россию ответить на все вопросы, связанные с нападением в Солсбери​​​. Россия должна в особенности предоставить полный отчёт о программе «Новичок» в организацию по запрещению химического оружия», — цитирует РИА Новости заявление лидеров четырёх стран.

Они отметили, что нападение в Солсбери угрожает безопасности Франции, Германии, США и Великобритании.

«Россия должна уйти и заткнуться»

На возможную высылку британских дипломатов из России уже резко отреагировал министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, призвав Москву «уйти и заткнуться».

«Действия России в Солсбери совершенно возмутительны и недопустимы. Мы приняли ответные меры, и, по сути, Россия должна уйти и заткнуться. Но если они примут меры в ответ на наши, то мы внимательно их изучим и рассмотрим свои варианты для ответных мер. Но сейчас рано судить об их действиях», — заявил Уильямсон.

Министр обороны Великобритании: Россия должна уйти и заткнуться

Глава МИД Британии Борис Джонсон назвал неоспоримыми доказательства Лондона о причастности России к отравлению Скрипаля.

«Боюсь, у нас есть неоспоримые доказательства, что это Россия. Самодовольный саркастический ответ, который мы услышали от русских, указывает на их основную вину», — отметил он в эфире BBC.

По словам главы Форин Офис, Лондон не будет пересылать России образец нервно-паралитического вещества, которым отравили Сергея Скрипаля.

При этом он полагает, что Британия должна продолжать вести диалог с Россией.

«На какое-то время всё станет гораздо сложнее, но это не значит, что мы должны вдруг оборвать все отношения», — сказал министр.

По мнению Джонсона, ожидать начала новой холодной войны не стоит.

«Я не думаю, что будет ещё одна холодная война, как вы и я её помним. Поэтому у британцев нет причин нервничать», — заявил министр.

Заседание по делу Скрипаля в СБ ООН

Накануне Великобритания на заседании Совета Безопасности ООН заблокировала предложенный Россией проект заявления по расследованию инцидента в Солсбери.

Кроме того, британские власти отказались предоставлять российской стороне образцы вещества, которым могли быть отравлены Скрипаль и его дочь.

«Россия спрашивает про пробы. И вновь это недопонимание конвенции. Нет в конвенции условий, требующих от Великобритании делиться пробами, которые фигурируют в расследовании преступления», — заявил зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

Экстренное заседание СБ ООН было созвано по инициативе Лондона после того, как Москва отказалась отвечать на выдвинутый ультиматум.

Напомним, 13 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй дала России срок до вечера того же дня на предоставление подробных объяснений в связи с инцидентом в Солсбери. Она также заявила о «высокой вероятности» причастности России к делу об отравлении.

Сергей Лавров заявил, что российская сторона не будет отвечать на ультиматум Лондона, до тех пор пока Великобритания не выполнит своих обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия и не обеспечит доступ к образцам отравляющего вещества.

Меры Лондона

После отказа России отвечать на ультиматум Тереза Мэй объявила о высылке из Британии 23 российских дипломатов. Она сообщила, что им даётся неделя на то, чтобы покинуть страну.

Тереза Мэй в парламенте

Reuters

Премьер-министр также заявила, что власти прерывают все контакты «на высоком уровне» между Россией и Великобританией. В частности, Лондон отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить Соединённое Королевство.

Также, по словам Мэй, в Россию на ЧМ-2018 не приедут высокопоставленные чиновники и представители королевской семьи.

Премьер-министр Соединённого Королевства воздержалась от озвучивания конкретных доказательств причастности РФ к случившемуся. Вывод о вине Москвы она основывает на том, что именно Россия является разработчиком нервно-паралитического вещества «Новичок», которым предположительно был отравлен Скрипаль.