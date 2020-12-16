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Действия Германии против граждан СССР потребовали признать геноцидом

16 декабря 2020, 13:45  •  226 • Политика
Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Первые судебные решения уже получены
В годы Второй мировой войны Германия не просто противостояла СССР на поле боя – гитлеровские силы последовательно уничтожали мирное население советских республик. Сейчас Россия запустила многосторонний процесс признания тех событий геноцидом нацистской Германии против населения СССР. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
Он отметил, что этот процесс ведется как в самой России, так и за рубежом. Первые судебные решения уже получены, ожидаются и другие.
"В обобщенном виде это уже будет предметом для правового реагирования в мире, на международных площадках, таких, как ООН",
– приводит РИА "Новости" слова Новикова. Он отметил, что в год 75-летия окончания Второй мировой войны Москва была вынуждена поднять тему "Нюрнбергских принципов", поскольку многие о них начали забывать.
Ранее о том, что Германия вела против СССР не войну, а геноцид, заявили в Следственном комитете РФ. Про итоги Нюрнбергского трибунала недавно напомнил президент РФ Владимир Путин.

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