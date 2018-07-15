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«Действенный инструмент»: иконописец обратился к Путину и Трампу с просьбой возродить молодёжное движение за мир
15 июля 2018, 17:39 • 28 • В России
Иконописец Роман Илюшкин, побывавший с миротворческими миссиями в Сербии, Чечне и Донбассе, перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки написал письмо в администрацию президента России с просьбой возродить детское и молодёжное движение за мир. Он также пригласил к себе в гости группу американских школьников, чтобы познакомить их с русскими традициями. Художник уверен, что это поможет наладить отношения между странами, а также снизит международную напряжённость.
© Фото из личного архива
За несколько дней до встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки иконописец Роман Илюшкин, в миру Виталий, вместе с учениками изобразительной студии «Юный миротворец» при Берёзовской кадетской (казачьей) средней школе-интернате им. К.И. Недорубова записал видеообращение к главам двух стран.
В послании Илюшкин со своими воспитанниками призывает президентов возродить международное движение за мир детей и молодёжи, а также приглашает группу американских школьников посетить казачью станицу Берёзовскую Даниловского района Волгоградской области.
Письмо было отправлено в администрацию 4 июня. Роману ответили, что оно получено, однако сотрудники администрации также уведомили, что открыть вложенный файл с обращением американскому президенту не удалось. Тогда художник лично приехал в Москву в администрацию и передал флэшку с видео.
Послание было записано на главной площади станицы Берёзовская. В течение минуты Илюшкин с детьми обращается к двум лидерам — сначала на русском, а затем на английском языке, напоминая, что почти 20 лет, начиная с американских и натовских бомбардировок Сербии, занимается благотворительными поездками в горячие точки с задачей оказать духовно-нравственную поддержку мирному населению.
«Владимир Владимирович, мы высоко ценим ваш вклад в дело мира и хотим не оставаться в стороне. Мы просим вас помочь нам и познакомить с нашим видеообращением президента США господина Трампа. Ему мы предлагаем идею возрождения детского и молодёжного движения за мир, а также приглашаем группу американских мальчишек и девчонок к нам в гости для того, чтобы познакомить их с красотой нашего донского края, нашими традициями, казачьими песнями и порисовать общую мечту о мире на нашей чудесной планете», — отмечается в комментарии к видео.
За мир во всем мире
Роман Илюшкин — донской казак. В 1995 году окончил иконописную школу при Московской духовной академии. Занимался росписью иконостаса храма Христа Спасителя в Москве. Во время военной операции НАТО в Югославии в 1999 году Илюшкин приехал с миротворческой миссией в Белград, где подарил Патриарху Сербскому Павлу икону царя Николая II, а также написал образ Спаса Нерукотворного для столичного храма святого Саввы. Сразу после окончания обстрелов художнику удалось вывезти из разрушенного Белграда более 100 сербских детей на отдых в Волгоград.
Позже по благословению Патриарха Алексия II организовал в Чечне детскую художественную школу при Гвардейском приюте для сирот в Надтеречном районе.
«Находясь в Донецке с миротворческой миссией, я увидел по российскому телеканалу, как террористы ИГ* казнят русского парня. В нём я узнал своего ученика, русского мальчика-сироту Женю Юдина. Он хотел стать художником, мечтал об этом. Именно поэтому у меня такое неприятие не только к войне, но и к терроризму», — рассказывает Илюшкин.
Он также является организатором миротворческих миссий в Южной Осетии и Донбассе. Неоднократно устраивал выставки детских рисунков и фоторабот о войне.
Сейчас художник живёт на своей малой родине в Волгоградской области, в казачьей станице Берёзовская Даниловского района. Занимается на безвозмездной основе обучением детей рисованию в изостудии «Юный миротворец» при казачьей кадетской школе-интернате. Отец Романа — известный казачий атаман Николай Петрович Илюшкин.
Будучи атаманом станицы Берёзовской, активно участвовал в общественной деятельности. Выступал против освоения никелевых месторождений в Прихопёрье. В 2015 году организовал сбор новогодних подарков и гуманитарной помощи для детей Донбасса.
«Владимир Владимирович попросил россиян не оставаться в стороне и предлагать инициативы, — говорит Роман Илюшкин. — Я считаю, что возрождение движения за мир — это действенный миротворческий инструмент к тому, чтобы в будущем нам остановить терроризм и все войны на планете. Я общаюсь с детьми самых разных национальностей и вероисповеданий. Все они мечтают об одном — чтобы никогда не было войн, террора и межэтнических столкновений. Это не инициатива политиков, администраций или военных. Это детская мольба из российской глубинки».
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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